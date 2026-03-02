  • Megjelenítés
FONTOS Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog
Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog

Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.

Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal”

– ezt írta ki X közösségi oldalára.

Laridzsáni arra reagált, hogy amerikai lapok megszellőztették: Teherán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, hogy teljesítse azokat a kéréseket, melyek miatt Washington támadást indított. Este Trump is beszélt arról, hogy tárgyalni fog Teherán vezetőivel.

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Trader

