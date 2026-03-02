Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!

Kritizálta Gideon Szaár, Izrael külügyminisztere az EU-t amiatt, hogy nem tudnak egységes álláspontot kialakítani az iráni háborúval kapcsolatosan.

A Euronewsnak nyilatkozva azt mondta:

az EU túlságosan széthúzó, ezért is nem vonták be a szövetség tagállamait az Irán elleni műveletek tervezésébe.

Hangsúlyozta: bizonyos államok – például Csehország -, támogatják a műveletet, más országok – például Spanyolország – pedig „a diktátorokat mentegetik.”

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök arról beszélt Irán megtámadása után: Izrael és az USA teljesen törvénytelenül támadta meg Iránt, összességében a konfliktus pedig veszélyesebb világot és instabilabb világrendet teremt.

Olvassák csak el a spanyol nyilatkozatot. Irán mellett állnak”

– mondta Szaár, hozzátéve, hogy Izraelnek minden joga megvolt önvédelmi csapást mérni Iránra, mert a perzsa állam évtizedek óta a zsidó állam elpusztításán dolgozik.

Címlapkép forrása: Lior Mizrahi/Getty Images