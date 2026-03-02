  • Megjelenítés
Globál

Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól

Portfolio
Ez a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk: a hétvégi közel-keleti eszkaláció és a Hormuzi-szoros lezárása azonnal kockázatkerülést indított el a piacokon, és újra a globális energiaellátás sérülékenységére irányította a figyelmet. - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel beszélgetünk.

A nyitás utáni tőzsdei mozgásokból az látszik, hogy a befektetők gyorsan átárazták a geopolitikai kockázatot, ami rövid távon fokozott volatilitást és esést hozhat, kérdés viszont, hogy a sokk átmeneti-e vagy elhúzódó.

Kapcsolódó cikkünk

Belépett a háborúba Irán szövetségese, három vadászgépet elvesztett Amerika, Izrael szárazföldi inváziót kezdhet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Makrogazdasági szempontból a konfliktus azért különösen érzékeny, mert az Arab-félsziget kulcs olajtermelő régió, a térség nagyvárosai pedig a világkereskedelem fontos csomópontjai, így a bizonytalanság az ellátási láncokban és a szállítási költségekben is megjelenhet.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb és újabb pofonokat kap a forint – erős a csapkodás a devizapiacokon

A teljes világgazdaság megrogyasztásával fenyeget a közel-keleti konfliktus

Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

A Hormuzi-szoros lezárása a tengeri energia- és áruszállítás egyik legsűrűbb útvonalát érinti, ezért a leggyorsabb csatorna jellemzően az olajár emelkedése, ami késleltetéssel az üzemanyagárakban is lecsapódhat Magyarországon. A tőkepiacokon jellemzően a kockázatosabb szegmensek sérülnek, a “menekülő” eszközök (például nemesfémek) felértékelődnek. A nyertesek és vesztesek képe átrendeződhet: energia- és védelmi ipari papírok relatíve jobban teljesíthetnek, míg a kockázatérzékeny ágazatok és a szállítási költségeknek kitett vállalatok nagyobb nyomás alá kerülhetnek.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility