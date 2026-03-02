Madár István és Nagy Viktor élőben az iráni háború gazdasági hatásairól

Ez a Checklist Extra: élőben jelentkezünk Budapestről, a Portfolio stúdiójából. Adásunkban az iráni a konfliktus gazdasági, piaci hatásait vizsgáljuk: a hétvégi közel-keleti eszkaláció és a Hormuzi-szoros lezárása azonnal kockázatkerülést indított el a piacokon, és újra a globális energiaellátás sérülékenységére irányította a figyelmet. - Madár Istvánnal és Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőivel beszélgetünk.

A nyitás utáni tőzsdei mozgásokból az látszik, hogy a befektetők gyorsan átárazták a geopolitikai kockázatot, ami rövid távon fokozott volatilitást és esést hozhat, kérdés viszont, hogy a sokk átmeneti-e vagy elhúzódó.

Makrogazdasági szempontból a konfliktus azért különösen érzékeny, mert az Arab-félsziget kulcs olajtermelő régió, a térség nagyvárosai pedig a világkereskedelem fontos csomópontjai, így a bizonytalanság az ellátási láncokban és a szállítási költségekben is megjelenhet.

A Hormuzi-szoros lezárása a tengeri energia- és áruszállítás egyik legsűrűbb útvonalát érinti, ezért a leggyorsabb csatorna jellemzően az olajár emelkedése, ami késleltetéssel az üzemanyagárakban is lecsapódhat Magyarországon. A tőkepiacokon jellemzően a kockázatosabb szegmensek sérülnek, a “menekülő” eszközök (például nemesfémek) felértékelődnek. A nyertesek és vesztesek képe átrendeződhet: energia- és védelmi ipari papírok relatíve jobban teljesíthetnek, míg a kockázatérzékeny ágazatok és a szállítási költségeknek kitett vállalatok nagyobb nyomás alá kerülhetnek.

