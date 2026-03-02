Megkapta a fenyegetést Irántól Európa: ha kell, az öreg kontinenst is lőni fogják

A nagykövet hangsúlyozta, hogy Irán "képes a válaszadásra".

A fenyegetés azt követően hangzott el, hogy Spanyolország megtagadta az Egyesült Államoktól a területén közösen üzemeltetett katonai bázisok használatát az Irán elleni támadó műveletekhez. Washington válaszként több KC-135-ös légi utántöltő repülőgépet vont ki a Cádizban és Sevillában található támaszpontokról.

A spanyol belügyminiszter a lehetséges fenyegetések miatt az ország egész területén elrendelte a megfigyelés és a biztonsági készültség fokozását.

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy a múlt héten Cádizból kifutott USS Bulkeley és USS Roosevelt rombolók részt vettek az Irán elleni hadműveletekben. A bejelentés utólag igazolta a spanyol kormány aggodalmait, amely éppen az ilyen jellegű felhasználás miatt tagadta meg a bázisok igénybevételét.

