  • Megjelenítés
Megkapta a fenyegetést Irántól Európa: ha kell, az öreg kontinenst is lőni fogják
Globál

Megkapta a fenyegetést Irántól Európa: ha kell, az öreg kontinenst is lőni fogják

Portfolio
Irán spanyolországi nagykövete, Reza Zabib nyíltan megfenyegette Európát, kijelentve, hogy országa "szükség esetén bármely amerikai bázist megtámad Európában". A kijelentés komoly diplomáciai feszültséget keltett, Spanyolország pedig válaszul megerősítette belső biztonsági intézkedéseit - írta a Sky News.

A nagykövet hangsúlyozta, hogy Irán "képes a válaszadásra".

A fenyegetés azt követően hangzott el, hogy Spanyolország megtagadta az Egyesült Államoktól a területén közösen üzemeltetett katonai bázisok használatát az Irán elleni támadó műveletekhez. Washington válaszként több KC-135-ös légi utántöltő repülőgépet vont ki a Cádizban és Sevillában található támaszpontokról.

A spanyol belügyminiszter a lehetséges fenyegetések miatt az ország egész területén elrendelte a megfigyelés és a biztonsági készültség fokozását.

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy a múlt héten Cádizból kifutott USS Bulkeley és USS Roosevelt rombolók részt vettek az Irán elleni hadműveletekben. A bejelentés utólag igazolta a spanyol kormány aggodalmait, amely éppen az ilyen jellegű felhasználás miatt tagadta meg a bázisok igénybevételét.

Még több Globál

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból

Újabb európai államot haragított magára Irán - Indulnak a hadihajók

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility