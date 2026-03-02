  • Megjelenítés
Megszólalt a volt kémfőnök: ennyi esély van Iránban a hatalomváltásra
Globál

Megszólalt a volt kémfőnök: ennyi esély van Iránban a hatalomváltásra

Portfolio
Sir John Sawers, a brit hírszerzés (MI6) korábbi vezetője szerint "meglehetősen valószínűtlen" az iráni rendszerváltás. A szakember a BBC műsorában elemezte a perzsa állam helyzetét - tudósított a Sky News.

Sawers úgy véli, az országban uralkodó erőviszonyok egyértelműen a rezsim javára billennek.

A fegyveres erők jelentős létszáma és a biztonsági apparátus túlereje miatt rendkívül nehéz lenne bármilyen belső hatalomátvételt végrehajtani.

A volt hírszerzési főnök arra is rámutatott, hogy Iránban jelenleg hiányzik a szervezett ellenzék, amely érdemi kihívást jelenthetne a hatalom számára. Az Egyesült Államoknak és Izraelnek ehelyett arra érdemes számítania, hogy idővel egy "pragmatikusabb" vezetés kerülhet az ország élére, amellyel eredményesebben lehet majd tárgyalóasztalhoz ülni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

