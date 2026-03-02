Megszólalt az atomhatalom: az Egyesült Államok nagy hibát követett el az Irán elleni támadással

Kijelenthetem, hogy Kínát előzetesen nem tájékoztatták

– mondta Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője a hétfői pekingi sajtótájékoztatón. Hozzátette: Kína mélységesen aggódik amiatt, hogy a konfliktus tovagyűrűző hatásai a térség más országait is érinthetik. A szóvivő egyúttal felszólította az érintett feleket a katonai műveletek azonnali beszüntetésére.

A szóvivő bejelentette, hogy a teheráni támadásban megsérült egyik kínai állampolgár belehalt sérüléseibe. Közlése szerint több mint háromezer kínai állampolgárt menekítettek ki Iránból.

Peking határozottan elítélte a Trump-kormányzat lépését. Mao Ning kijelentette, hogy Kína mélyen elítéli Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetőjének megölését.

A konfliktus a kínai–amerikai kapcsolatok szempontjából kényes időszakban robbant ki, mivel a két fél éppen azon dolgozik, hogy megmentse a Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök által kötött egyéves kereskedelmi tűzszünetet. Trump ráadásul a hónap végén Pekingbe látogat, ám az utazás sorsát firtató kérdésre a szóvivő nem kívánt válaszolni.

A kínai állam volt az iráni olaj egyik legfontosabb felvásárlója, valamint a védelmi beszerzések szerint is erősebb együttműködésre készültek.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2026, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images