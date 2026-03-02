Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy Oroszország már a szíriai események során is rossz szövetségesnek mutatkozott, amikor Putyin képtelennek bizonyult Bassár el-Aszad volt szír elnök rezsimjének megmentésére.

Zelenszkij véleménye szerint a helyzet most megismétlődik.

Ugyanígy véleményem szerint most is megmutatták gyengeségüket, vagyis szövetségesként értéktelenek

– fogalmazott az ukrán államfő.

Zelenszkij kifejtette, hogy Moszkva miért nem tud senkinek segíteni: Oroszország összes fegyveres ereje Ukrajnában összpontosul.

Nekik már nincsenek erőik. Ami pedig Iránban történik, úgy tűnik, jó jel arra, hogy Putyin megnézze, hogyan ér véget a diktatúra

– jegyezte meg az ukrán elnök.

