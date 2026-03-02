  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Globál

Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok és Izrael iráni hadművelete „jó jelként” szolgálhat Vlagyimir Putyin orosz államfő számára, hogy megnézze: így ér véget minden diktatúra – írja az RBC-Ukraine.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy Oroszország már a szíriai események során is rossz szövetségesnek mutatkozott, amikor Putyin képtelennek bizonyult Bassár el-Aszad volt szír elnök rezsimjének megmentésére.

Zelenszkij véleménye szerint a helyzet most megismétlődik.

Ugyanígy véleményem szerint most is megmutatták gyengeségüket, vagyis szövetségesként értéktelenek

– fogalmazott az ukrán államfő.

Még több Globál

Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen

Zelenszkij kifejtette, hogy Moszkva miért nem tud senkinek segíteni: Oroszország összes fegyveres ereje Ukrajnában összpontosul.

Nekik már nincsenek erőik. Ami pedig Iránban történik, úgy tűnik, jó jel arra, hogy Putyin megnézze, hogyan ér véget a diktatúra

– jegyezte meg az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility