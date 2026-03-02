Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök

Nikos Christodoulides elnök hivatalosan is megerősítette:
Irán megtámadta Ciprus szigetét, felrobbant egy Sahed-drón a brit légierő által használt RAF Akrotiri légitámaszponton.
A robbanás károkat okozott, sérült nincs.
Christodoulides elnök hangsúlyozta:
Ciprus semleges, semmilyen módon nem vesz részt és nem is akar részt venni az Irán elleni háborúban.
Arra is kitért, hogy Ciprus folyamatosan kapcsolatban áll Európa vezetőivel.
Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.
Címlapkép forrása: Dan Kitwood-Pool/Getty Images
