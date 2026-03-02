  • Megjelenítés
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök

Portfolio
Megerősítette Ciprus elnöke: Irán megtámadta a szigetet, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. A bázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe, tehát az incidensben egyből két európai ország is érintett.

Nikos Christodoulides elnök hivatalosan is megerősítette:

Irán megtámadta Ciprus szigetét, felrobbant egy Sahed-drón a brit légierő által használt RAF Akrotiri légitámaszponton.

A robbanás károkat okozott, sérült nincs.

Christodoulides elnök hangsúlyozta:

Ciprus semleges, semmilyen módon nem vesz részt és nem is akar részt venni az Irán elleni háborúban.

Arra is kitért, hogy Ciprus folyamatosan kapcsolatban áll Európa vezetőivel.

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood-Pool/Getty Images

