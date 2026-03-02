Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból

A két Öböl menti állam széles koalíciót igyekszik építeni a konfliktus gyors, diplomáciai úton történő rendezése érdekében. Céljuk a regionális eszkaláció és az elhúzódó energiaár-sokk elkerülése – nyilatkozták a Bloombergnek az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források.

Katar a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményében leállította a cseppfolyósított földgáz termelését, miután a komplexumot iráni dróntámadás érte. A lépés hatására az európai gázárak több mint 50 százalékkal megugrottak. Egy katari elemzés szerint amennyiben a régió hajózási útvonalai a hét közepéig súlyosan akadályozottak maradnak, a földgázpiacon az eddigieknél is jelentősebb drágulásra kell számítani.

A háttérben mindkét ország igyekszik sürgősen fejleszti légvédelmi képességeit.

Az Emírségek közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerekhez kért támogatást szövetségeseitől, Katar pedig kifejezetten a drónelhárítási képességek megerősítését szorgalmazza,

mivel a drónok a ballisztikus rakétáknál is komolyabb fenyegetésnek bizonyultak. A Bloomberg által megismert belső elemzés szerint Katar Patriot elfogórakéta-készletei a jelenlegi felhasználási ütem mellett mindössze négy napra elegendőek.

Mohamed bin Zájed al-Nahajan emírségi elnök és Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír az elmúlt napokban több európai vezetővel is telefonon egyeztetett. A tárgyalópartnerek között volt Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is.

