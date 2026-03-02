Nyugtatja Amerikát a hadügyminiszter: ebből nem lesz örökké tartó háború!

Köszönetet mondott az amerikai katonáknak Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter és arról beszélt, Trump elnök miért érezte szükségesnek, hogy Amerika megtámadja Iránt. Biztosította az amerikai közvéleményt: a mostani katonai műveletből nem lesz az irakihoz vagy afganisztánihoz hasonló "örökké tartó" háború.

Az amerikai hadügyminiszter azzal kezdte beszámolóját: a háborút nem az Egyesült Államok kezdte, viszont „Trump elnök parancsának megfelelően be fogja fejezni.”

Azt mondta:

olyan országok, mint Irán, soha nem juthatnak atomfegyverhez.

Hangsúlyozta: Trump elnök megpróbált tárgyalásos úton megegyezni Iránnal, de Teherán arra használta az időt, hogy rakétákat gyártson és fejlessze nukleáris programját.

Trump nem játszik ilyen játékokat”

– mondta.

Arra is kitért, hogy ez a háború „nem egy úgynevezett rezsimváltó háború lesz,” de a „rezsim eléggé megváltozott”, utalva arra, hogy Irán vezetőit már az első órákban megölte Amerika és Izrael.

Felszólította az iráni népet is arra, hogy „éljenek a történelmi lehetőséggel” és lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen.

Kritizálta Amerika szövetségeseit amiatt, hogy „megpróbálták megkötni” Washington kezét a hadművelet hátráltatásával – az USA így is minden erejét bevetve harcol az iráni rezsim ellen.

Köszönetet mondott azoknak az amerikai katonáknak, akik eddig életüket vesztették a hadművelet során – őket „Amerika abszolút legjobbjainak” nevezte.

Hangsúlyozta ugyanakkor: ebből a konfliktusból nem lesz örökké tartó háború.

Címlapkép forrása: AAron Ontiveroz/The Denver Post via Getty Images