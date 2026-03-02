Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Teherán még tegnap panaszolta be Izraelt és az Egyesült Államokat az ENSZ-nél azért, mert állítólag bombázták Irán egyik legnagyobb nukleáris létesítményét, a Natán-komplexumot.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség mai jelentése szerint viszont ők nem tudnak arról, hogy Irán atomprogramjának bármely elemét érte volna támadás.

(Times of Israel)