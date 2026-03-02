Súlyos incidens történt: egyszerre három vadászbombázót is elvesztett Amerika – Vizsgálatot indít a CENTCOM

Az amerikai vadászgépeket

véletlenül a szövetséges kuvaiti légvédelem lőtte le.

A három vadászbombázó összesen hatfős személyzetét kimentették a műveleti területről, mind katapultálni tudtak, de egészségügyi ellátásra szorulnak.

Az incidens miatt a CENTCOM vizsgálatot indít, ugyanakkor hálájukat fejezték ki a kuvaiti haderő tagjainak a segítségnyújtásért.

Az F-15E Strike Eagle egy kifejezetten nagy hatótávolságú csapásmérő feladatokra specializált vadászbombázó, az USA és Izrael is használja őket Irán ellen.

Egy ilyen gép felszereltségtől függően 90-100 millió dollárba kerül.

Arról továbbra sincs információ, hogy a többnyire kínai és orosz eszközökkel dolgozó iráni légvédelem akár egyetlen amerikai / izraeli repülőgépet le tudott volna lőni a harmadik napja tartó háború során.

