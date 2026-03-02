Számok érkeztek Izraelből: ennyi mindent lőttek eddig szét Iránban

A tájékoztatás alapján a légicsapásokkal több mint 20, katonai vezetéshez köthető objektumot, 150-nél is több föld-föld ballisztikus rakétát, valamint legalább 200 légvédelmi rendszert semmisítettek meg.

Ezzel párhuzamosan a hadsereg Libanonban is felszámolt 30 ellenséges infrastrukturális célpontot.

A hadművelethez 110 ezer tartalékos katonát mozgósítottak, és összesen 2500 töltetet vetettek be. Az IDF hangsúlyozta, hogy a műveletsorozatot több hónapos előkészítés előzte meg, amelyet az amerikai fegyveres erőkkel szoros együttműködésben hajtottak végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images