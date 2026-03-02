  • Megjelenítés
Számok érkeztek Izraelből: ennyi mindent lőttek eddig szét Iránban
Globál

Számok érkeztek Izraelből: ennyi mindent lőttek eddig szét Iránban

Portfolio
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közzétette az Irán ellen indított, "Ordító Oroszlán" fedőnevű hadművelet legfrissebb mérlegét. A beszámoló szerint az akció során mintegy 600 célpontot iktattak ki az iráni rezsim katonai infrastruktúrájában - jelentette a Sky News.

A tájékoztatás alapján a légicsapásokkal több mint 20, katonai vezetéshez köthető objektumot, 150-nél is több föld-föld ballisztikus rakétát, valamint legalább 200 légvédelmi rendszert semmisítettek meg.

Ezzel párhuzamosan a hadsereg Libanonban is felszámolt 30 ellenséges infrastrukturális célpontot.

A hadművelethez 110 ezer tartalékos katonát mozgósítottak, és összesen 2500 töltetet vetettek be. Az IDF hangsúlyozta, hogy a műveletsorozatot több hónapos előkészítés előzte meg, amelyet az amerikai fegyveres erőkkel szoros együttműködésben hajtottak végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

