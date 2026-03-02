  • Megjelenítés
FONTOS Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Globál

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Portfolio
Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Tudósításunk új cikkben folytatódik

Tudósításunk hétfőn új cikkben folytatódik, mai hírfolyamunkat itt érheti el a kedves olvasó:

Kapcsolódó cikkünk

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Óránként szólnak a szirénák Izraelben

Az iráni rakéták és drónok folyamatosan támadják Izraelt, most éppen az ország északi részében van riadó.

(Times of Israel)

Omán továbbra is nyitott a tárgyalásokra

Az ománi külügyminisztérium most közölte, hogy függetlenül az országot ért iráni támadástól, továbbra is "nyitva áll az ajtó" Teherán és Washington számára. Maszkat már a Biden-kormnyzat alatt is sokszor látta el a közvetítő szerepét Irán és az Egyesült Államok között.

(Times of Israel)

Ciszjordániában is okoztak károkat az iráni rakéták

A Palesztin Hatóság szerint az iráni rakétákból származó törmelék több lakóházban is kárt okozott Nábluszban.

(Times of Israel)

Használhatják a brit bázisokat az amerikaiak

Keir Starmer brit miniszterelnök a közösségi médiában közölte, hogy a korábbi döntéssel ellentétben, illetve az iráni harcok eszkalációja miatt mégis engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy használják az Egyesült Királyság légibázisait a perzsa állam elleni támadások során.

(Sky News)

Jeruzsálem mellett vágódott be egy iráni rakéta

Az izraeli hatóságok szerint a Jeruzsálem közelében becsapódó rakéta hat embert megsebesített.

Megint találatot kapott a bahreini kikötő

Az Egyesült Államok ötödik flottájának Bahreinben található katonai kikötőjét ma este újra lőtték az irániak, a hatóságok egy drón becsapódásáról adtak hírt. A jelek szerint a károk elenyészőek.

(BBC)

Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba

Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – az úgynevezett E3-csoport – közös nyilatkozatot adott ki az Irán által indított közel-keleti rakétatámadások kapcsán. A dokumentumban a felek kilátásba helyezték, hogy akár az iráni rakéta- és drónkapacitások indítási helyükön történő megsemmisítését is támogathatják - írja a Sky News.

Tovább a cikkhez
Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba
Jeruzsálemben szólnak a szirénák

Az iráni válaszcsapások ma este már leginkább Izraelre korlátozódnak, órák óta nem érekztek hírek az olajmonarchiák elleni támadásokról. Most Izrael középső részén dolgozik a légvédelem.

(Times of Israel)

Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött

Az amerikai hadsereg a hétvégi, Irán elleni nagyszabású katonai művelet során is használta az Anthropic Claude nevű mesterségesintelligencia-modelljét. Tették ezt annak ellenére, hogy Donald Trump mindössze órákkal korábban rendelte el a céggel való együttműködés azonnali megszüntetését - közölte a The Guardian.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött
Trump: hetekig lőhetjük Iránt

Az amerikai elnök sajtótájékoztatón közölte, hogy a tervek szerint akár egy hónapon át is bombázhatják Iránt Izraellel.

(Times of Israel)

Tömegek a Times Square-en

Sokan vonultak ma a new yorki Times Square-re, hogy Ali Hámenei ajatollah halálát ünnepeljék. A tömegben sokan iráni menekültek.

Hét iráni katonai vezető halt meg

A félállami Tasim hírügynökség szerint összesen hét iráni katonai vezető halt meg, köztük a vezérkari főnök irodavezetőjével. Az áldozatok személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, illetve azt sem lehet tudni, hogy ebbe a hét főbe beleszámolták-e a Forradalmi Gárda parancsnokát, illetve a fegyveres erők vezérkari főnökét.

(Times of Israel)

Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel

A közel-keleti háború eszkalációja közepette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felajánlotta országa légvédelmi tapasztalatait szövetségeseinek. Az államfő kiemelte: az iráni drónok elleni védekezésben szerzett tudás mára pótolhatatlanná vált - jelentette a The Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel
Ezer célpontot támadott az USA

A CENTCOM közleménye szerint az amerikai gépek több mint ezer iráni célpontot bombáztak tegnap reggel óta.

(Times of Israel)

Mozgolódik a Kataib Hezbollah

Az irán-barát iraki milícia mozgolódik a szíriai határon, jelentésük szerint két tagjuk meghalt a szövetséges légicsapások következtében.

Méretét tekintve pillanatnyilag a jemeni húszi lázadók után a Kataib Hezbollah a legnagyobb iránbarát fegyveres szervezet.

(Times of Israel)

Izrael: 116 ember van intenzíven

Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint 116 embert ápolnak intenzív osztályon, hatuk állapota válságos.

(Times of Israel)

Iránnak majdnem sikerült a Templom-hegyet is szétlőni

Az Izrael elleni támadások során az irániaknak úgy tűnik, majdnem sikerült egy nagyon csúnya bakit ejtenie: előkerült egy videó, amin az látható, hogy egy rakéta vágódik a Templom-hegytől pár száz méterre fekvő Mitchell parkba. A Templom-hegyen számos, az Iszlám vallás számára szent hely található.

Dél-Izraelben szólnak a szirénák

Az ország északi részét érő támadás után most délen észleltek bejövő iráni fegyvereket.

(Times of Israel)

Véget ért a legújabb izrael elleni támadás

Észak-Izraelben nagyjából egy órán át szóltak a szirénák, a hatóságok közleménye szerint személyi sérülés nem történt.

(Times of Israel)

Porig bombázták a Forradalmi Gárda központjait

Az IDF jelentése szerint több mint száz gépük támadta az IRGC parancsnokságait. Teherán egyelőre nem erősítette meg a hírt, illetve azt sem lehet tudni, hogy az áldozatok között vannak-e prominensebb vezetők.

(Times of Israel)

Emelkedett az izraeli áldozatok száma

A Beit Shemes elleni rakétacsapás áldozatainak száma kilencre emelkedett, tizenegy embert továbbra is keresnek a hatóságok a romok alatt.

(Times of Israel)

Az Emírségek bezárja a teheráni irodáját

Az Egyesült Arab Emírségek most jelentette be, hogy az iráni rakétacsapásokra válaszul bezárja teheráni külképviseletét, és hazarendeli a diplomatákat.

(Times of Israel)

Óriási a riadalom: azonnali hatállyal bezárták a tőzsdéket, hogy elkerüljék az összeomlást

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy a hét első két napján zárva tart az ország két vezető tőzsdéje, miután az iráni válaszcsapások nyomán több találat is érte az öbölmenti államot - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Óriási a riadalom: azonnali hatállyal bezárták a tőzsdéket, hogy elkerüljék az összeomlást
Továbbra sincs internet Iránban

A perzsa államban tegnap reggel óta közel elérhetetlen az internet a globális hálózati sebességet mérő Kentik szerint

(BBC)

Dolgozik az RAF

A brit légierő Eurofighterei Katar légterében fogócskáznak az iráni drónokkal.

(BBC)

UKTMO: három hajó kapott ma találatot

A Hormuzi-szorosban három hajót biztos eltaláltak az iráni rakéták. Az egyik tanker az iráni állami média szerint el is süllyedt, de ezt független forrásból nem erősítették meg.

(Times of Israel)

Megint lövik Izraelt

A Holt-tenger környékén szólnak a légvédelmi szirénák, valószínűleg iráni drónok repültek be a légtérbe.

(Times of Israel)

Találatot kapott az iráni állami tv székháza is

A Teherán ellen indított bombatámadásokban megrongálódott az állami média székháza is. Az iráni hatóságok szerint nincs programkiesés a támadás miatt.

(Times of Israel)

Evakuálja a katari nagykövetséget Washington

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma engedélyezte a nem esszenciális dolgozók távozását a katari nagykövetségről. Doha, az ország fővárosa több rakéta és dróncsapást is elszenvedett tegnap óta.

(Times of Israel)

Trump: kilenc iráni hadihajót süllyesztettünk el

Az amerikai elnök szerint a hajók között voltak "relatíve nagy és fontos" járművek is, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a flotta pontosan melyik hajókat veszítette el. Washington egyébként az iráni haditengerészet főparancsnokságát is lebombázta.

(BBC)

Itt a lista: ezeket az iráni vezetőket iktatták ki a légicsapásokban

A tegnap reggel megindult amerikai-izraeli légicsapássorozat gyakorlatilag lefejezte az iráni vezetést. Meghalt az ország legfőbb vezére, Ali Hámenei, illetve a fegyveres erők, a hírszerzés és az állambiztonsági apparátus több fontos tisztviselője is. Összeszedük, kikről tudjuk már, hogy kiiktatták őket a légicsapások.

Tovább a cikkhez
Itt a lista: ezeket az iráni vezetőket iktatták ki a légicsapásokban
A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon

"A kínálat 1%-os kiesése az olajárak 10%-os emelkedéséhez vezet" - mutatott rá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy Facebook videóban.

Tovább a cikkhez
A Mol vezére figyelmeztet: láncreakció indulhat az olajpiacon
Érdekes kijelentés az iráni diplomatától

Szejed Ali Muszavi, Irán londoni nagykövete szerint Teherán "baráti, testvéri kapcsolatot ápol a környező országokkal".

A kijelentés különösen érdekes annak fényében, hogy Irán az országot ért támadás után az öböl-államokban több civil célpontot is megrakétázott.

(Sky News)

Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán

Donald Trump amerikai elnök az Atlantic magazinnak nyilatkozott az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai csapásokról. A legfontosabb bejelentés szerint az új iráni vezetés tárgyalásokat kezdeményezett - tudósított a Sky News.

Tovább a cikkhez
Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán
Több mint kétezer bombát dobott le az izraeli légierő

Az IDF jelentése szerint 36 óra alatt valamivel több, mint kétezer bombát dobtak már le Iránra, a légifölényt pedig az első nap biztosítani tudták.

(Times of Israel)

Egy fülöp szigeteki nő az áldozatok között

Az iráni válaszcsapásban Izraelben meghalt személyek egyike egy fülöp-szigeteki nő volt. Egy Tel-Aviv elleni támadásban vesztette életét.

(Times of Israel)

Kuvaitban halt meg a három amerikai katona

Washington elismerte, hogy egy kuvaiti logisztikai bázis elleni támadásban a hadsereg állományának három tagja életét veszítette.

(Sky News)

Jordániában 101 lehulló "tárgyról" jött jelentés

Amerika szövetségesénél összesen "101 aláhulló tárgyról" számoltak be, de az nem világos, hogy ezek mindegyike valamilyen iráni fegyver, vagy csak azok törmeléke volt-e. Halálos áldozatokról nincsenek hírek.

(BBC)

Nagy a csend Iránban: kiderült, mitől retteg a vezetés

David Petraeus, a CIA korábbi igazgatója a BBC-nek adott nyilatkozatában rendkívüli hírszerzési sikernek nevezte az Irán elleni műveletet. Ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre bizonytalan, mi következik ezután - írta meg a BBC.

Tovább a cikkhez
Nagy a csend Iránban: kiderült, mitől retteg a vezetés
Teherán inkább deeszkalálna

Az ománi külügyminisztérium közleménye szerint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egy telefonbeszélgetés során azt mondta Badr bin Hamad al-Buszaidinak, ománi kollégájának, hogy készek komoly erőfeszítéseket tenni a helyzet békésebb mederbe terelése érdekében.

(Iran International)

Megosztás

Donald Trump amerikai elnök egy interjújában arról beszélt, hogy

az Irán elleni amerikai hadműveletek "meghaladják a tervezettet".

Nem fejtette ki, hogy pontosan mire gondol ezzel. Korábban két forgatókönyvnek adtak a legtöbb esélyt a katonai elemzők: a gyors nagyszabású csapásoknak, vagy a kezdeti támadást követő még nagyobb rohamnak. Irán drasztikus válaszcsapását követőn egyre növekedett az elhúzódó regionális háború lehetősége. Valószínűleg ezekben a pillanatokban dőlhet el, mennyi ideig fog elhúzódni a háború.

(Iran International)

A rendvédelmi erők 43 tagja halt meg Nyugat-Iránban

Iráni jelentések szerint a biztonsági erők 43 tagja halt meg március 1-én, a nyugati Mehran városában.

(Times of Israel)

Szaúd-Arábia elhárította Irán támadását

Rijád szerint Irán rakétákat indított ellene, de ezeket feltartóztatta. Ezek Rijád nemzetközi repülőterét és az amerikai katonai személyzetet állomásozó Prince Sultan légibázist vették célba.

A légvédelem vasárnap délután sikeresen elfogott iráni rakétákat a rijádi repülőtér és a Prince Sultan légibázis közelében

- jelentette ki egy névtelenséget kérő forrás a médiának.

(Al Dzsazíra)

Netánjáhu: még csak most jön a java

Az izraeli miniszterelnök találkozott Israel Katz védelmi miniszterrel, Eyal Zamir altábornagygal, az izraeli védelmi erők vezérkari főnökével és David Barnea Moszad-főnökkel. Ezt követően a nyilvánosság előtt ismertette az ország terveit.

Erőink egyre nagyobb intenzitással támadnak Teherán szívében, és ez a következő napokban csak tovább fog fokozódni

- mondta.

Hozzátette, azt nem ígérheti, hogy a támadás eléri a rezsim bukását, a cél a határozott fellépés.

(Times of Israel)

Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat

Az adatok arra utalnak, hogy az Egyesült Államok újra B-2A Spirit bombázókkal támadta Iránt.

Tovább a cikkhez
Friss jelentés: Amerika újra bevetette a félelmetes B-2A Spirit lopakodó bombázókat
Videó: Sahed-drón csapódott be Kuvaitban

A Kuvaitban található amerikai támaszpontot, az Ali Al-Szalem légibázist érte a támadás. Az esetről felvétel is készült.

Erőszakba torkollhat a feszültség Irakban

Az Egyesült Államok iraki nagykövetsége közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztetik az állampolgárokat, hogy a fővárosban, Bagdadban a tüntetések erőszakossá fajulhatnak.

(Al Dzsazíra)

Újabb légicsapás-hullám indult

Izrael ismét Irán fővárosát, Teheránt támadta. A védelmi erők a bejelentésről több részletet nem árultak el.

(Times of Israel)

IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját.

Tovább a cikkhez
IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen
Veszteségeket ismert el az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.

Többek könnyebb repesz okozta sérüléseket és agyrázkódást szenvedtek – és folyamatban van a szolgálatba való visszatérésük. A nagyobb harci műveletek folytatódnak, és a reagálási erőfeszítéseink is folytatódnak

- írták.

Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az al-Dzsazírának adott exkluzív interjúban ismertette Teherán álláspontját az Egyesült Államokkal zajló fegyveres konfliktusról, a legfelsőbb vezető megöléséről és az azt követő alkotmányos átmenetről.

Tovább a cikkhez
Megszólalt az iráni külügyminiszter: kiderült, mikor lesz új vezetője az iszlamista rezsimnek
Ománnál támadták meg az iráni haditengerészet hajóját

Az Egyesült Államok közleménye szerint csapást mértek az iráni haditengerészet egyik járműjére Omán közelében.

Egy iráni Jamaran osztályú korvettet csapás ért az amerikai erők által az Epikus Düh hadművelet kezdetekor. A hajó jelenleg az Ománi-öböl fenekére süllyed egy Chah Bahar mólónál

- írták.

Irán szerint nincs élelmiszer-, üzemanyag- vagy gyógyszerhiány

A kormány bejelentése szerint nincsenek hiányok alapvető árukból, benzinből vagy gyógyszerekből, miközben a harcok és a csapások folytatódnak.

(Iran International)

Az Emírségek fővárosát támadták

A legfrissebb jelentések szerint az Egyesült Arab Emírségek fővárosát, Abu-Dzabit támadták iráni drónokkal. A célpont az al-Szalam katonai bázis lehetett, a légvédelem lelőtte az eszközöket.

(Iran International)

Meghalhatott Irán korábbi elnöke

Az iráni rakétacsapások során Mahmúd Ahmedinezsád, korábbi elnök is életét veszthette. A Sky szerint radikális Izrael-ellenes nézeteiről ismert vezető halálát az iráni hírügynökségek is elismerték.

Megosztás

Szíria felett lőtt le Izrael egy iráni rakétát

Izrael a szomszédos Szíria légterében semmisített meg egy támadó iráni rakétát. A jelentések szerint a robbanást a fővárosban, Damaszkuszban is hallani lehetett.

Megosztás

Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást

A török Clash Report jelentése szerint Irán csapást mért a francia haditengerészet egyik bázisára.

Tovább a cikkhez
Irán egy európai atomhatalom katonai bázisára mért csapást
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba

Irán elnöke vasárnap délután intézett beszédet a néphez, melyben a megtorlás folytatását helyezte kilátásba.

Tovább a cikkhez
Maszúd Peszeskján: Irán nem hátrál, durva megtorlást helyezett kilátásba
Egy MQ-9 Reaper drón lelövését jelentették

A török Cash Report egy friss felvételt tett közzé, amely szerint az iráni légvédelem megsemmisített egy MQ-9 Repaer drónt.

Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég

A dán hajózási óriás, a Maersk vasárnapi közleményében bejelentette, hogy a közel-keleti helyzetre hivatkozva a Jóreménység foka felé irányítja át hajóit. Az intézkedés a Közel-Keletet és Indiát a Földközi-tengerrel, valamint az amerikai keleti parttal összekötő járatokat érinti.

Tovább a cikkhez
Újabb sokk a tengeri szállításban, rendkívüli bejelentést tett az óriáscég
Friss felvétel: Izrael egy iráni katonai központra mért csapást

Újabb felvételek érkeztek a Közel-Kelet háborújáról, az elmondások szerint az izraeli légierő az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) parancsnok központját támadta.

Megosztás

Maszúd Peszeskján, Irán elnöke ezekben a pillanatokban intéz beszédet a néphez. Az ajatollah halálát követően ő vált a legfontosabb döntéshozóvá, bár már vannak a klérikusok jelöltek új személyt a kinevezett háromfős döntéshozó testületbe. A beszéd részleteit folyamatosan követjük.

Megosztás

UKMTO: incidens történt a Perzsa-öbölben

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Ügynöksége bejelentése szerint tudomást szereztek egy tengeri incidensről a Perzsa-öbölben, az Egyesült Arab Emírségek közelében. Részleteket egyelőre nem tudni, Mina Saqr kikötőjétől 17 tengeri mérföldre északnyugatra történt incidens.

Az Egyesült Arab Emírségek jelentést tett közzé: többen meghaltak

Az Egyesült Arab Emírségekben a tegnapi iráni rakétázások kezdet óta összesen három ember vesztette életét, valamint további 58-an megsérültek. Eddig összesen 165 darab ballisztikus rakétával támadtak az országra, ebből 152-t megsemmisített a légvédelem. További két cirkálórakéta elfogását jelentették. Ezen felül további 541 drón támadását jelentették, ezekből 506-ot hatástalanítottak.

A támadásokban három pakisztáni, nepáli és bangladesi állampolgár halt meg

- írják.

(Times of Israel)

Nyolcra emelkedett a Beit Semes elleni rakétatámadás áldozatainak száma

Egyre több áldozatot jelentenek Beit Semesből, ahol egy iráni rakéta csapódott be. A helyi katasztrófavédelmi szolgálatok közleménye szerint egy ballisztikus rakéta csapódott be a településen.

(Al Dzsazíra)

Német törvényhozó: könnyen lehet, hogy Európát is eléri Irán megtorlása

Marc Henrichmann, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja szerint a kontinenst is elérhetik az iráni csapások.

Tovább a cikkhez
Német törvényhozó: könnyen lehet, hogy Európát is eléri Irán megtorlása
Hatra nőtt a Beit Semes elleni támadás halálos áldozatainak száma

Izraelben ezzel legalább 8 ember vesztette életét - csak hatan a Beit Semes elleni támadásban.

Az IDF vizsgálatot indított.

(Times of Israel)

Kuvaitban rengeteg a sérült

Már legalább 32 ember megsérült és egy ember meghalt Kuvaitban, Irán rakéta- és dróntámadásai miatt.

A sérültek állítólag nem helyiek, hanem külföldi vendégmunkások és turisták.

(Iran International)

Ballisztikus rakéta csapott be Izraelbe - Négyen meghaltak

Beit Semes településre, Jeruzsálemtől 30 kilométerre iráni ballisztikus rakéta csapódott be, 4 ember meghalt, 20 ember sérült meg - írja az Al-Dzsazíra.

A háborúnak Izraelben már legalább 6 halálos áldozata van - ez volt az eddigi legsúlyosabb csapás.

Megosztás

Háborús felvételek: szétbombázzák Iránt a szövetségesek – Masszív támadás alatt a 9 milliós nagyváros

Több felvétel is megjelent az elmúlt órákban az Irán ellen végrehajtott izraeli és amerikai csapásokról.

Tovább a cikkhez
Háborús felvételek: szétbombázzák Iránt a szövetségesek – Masszív támadás alatt a 9 milliós nagyváros
Már 9 ember meghalt Pakisztánban

Karacsiban nem csitul a konfliktus a helyi amerikai konzulátus körül: a tüntetők az épületet ostromolják, 9 ember meghalt.

Megint lövik Dubajt

A város fölött a levegőben robbanásokról számol be az Al-Dzsazíra, a légvédelem dolgozik.

Megosztás

Izrael szerint az iráni vezérkar nagy része meghalt

Az IDF bejelentése szerint összesen 40 magas rendfokozatú katonai vezetőt likvidáltak már a katonai műveletek megkezdése óta.

Csapás az iráni légierő ellen

Az iráni légierő F-4-es és F-5-ös vadászgépeinek likvidálásáról tett közzé felvételeket az izraeli haderő (IDF).

A gépek a tabrizi reptéren állomásoztak.

Ciprus cáfolja a rakétatámadások hírét

Ciprus kormánya cáfolta a brit védelmi miniszter kijelentését, mely szerint két iráni rakéta vette volna célba a szigetet.

Nincs jele annak, hogy bármilyen fenyegetés érte volna az országunkat

- írták közleményben.

A pápa a harcok beszüntetését kérte

Leó pápa azt kérte a harcoló országoktól, hogy állítsák le a háborús cselekményeket egymás ellen, mielőtt teljesen kicsúszik a kezük közül az irányítás.

Megosztás

Az iráni haderő felrobbantotta a Crown Pláza hotelt Bahreinben, a kár nagyon súlyosnak tűnik.

Megosztás

Háborús felvételek: támadás alatt a Közel-Kelet gazdag olajállamai – Milliós városokra záporoznak a rakéták

Második napja tart az immáron 11 ország területére kiterjedő közel-keleti háború: Irán folyamatosan lövi a térség szunnita olajmonarchiáinak területét – Dohába, Manamába, Dubajba csapódnak be a rakéták.

Tovább a cikkhez
Háborús felvételek: támadás alatt a Közel-Kelet gazdag olajállamai – Milliós városokra záporoznak a rakéták
Felvételek az Irán elleni csapásokról

A legújabb videókat az izraeli haderő publikálta. Rakétaindítókat, radarokat, tüzérségi rendszereket semmisítenek meg Irán területén.

Megosztás

Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa

Háromfős átmeneti vezetői testület veszi át Irán irányítását, amíg új legfőbb vezért nem sikerül választani – írta meg az Al-Dzsazíra.

Tovább a cikkhez
Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa
Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök

Ali Hámenei iráni ajatollah megölése nem más, mint „cinikus gyilkosság,” amely minden nemzetközi egyezményt és normát sért – idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök
Eddig két ember halt meg Izraelben

Irán folyamatosan támadja Izraelt, az izraeli hadsereg közölte:

a két napja tartó háborús konfliktus során eddig két ember halt meg Izraelben.

Összeállt Irán új vezetése

Háromtagú vezetői testület veszi át Irán irányítását, tagjai:

  • Maszoúd Peszeskján iráni elnök
  • Golamhusszein Mohszeni Edzsei főügyész
  • és Alireza Arafi vallási vezető.
Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek

Nagy-Britannia védelmi minisztere, John Healey bejelentette: két iráni rakétát lőttek le az RAF vadászgépei, melyek Ciprus felé tartottak.

Tovább a cikkhez
Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek
Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten

Súlyos turbulenciát okozott az Öböl-térség piacain az amerikai–izraeli csapásokat követő iráni megtorlás. A kuvaiti tőzsde felfüggesztette a kereskedést, a regionális részvényindexek pedig meredeken zuhantak, miközben szemtanúk beszámolói szerint Dubaj és Doha térségében már második napja hallani robbanásokat.

Tovább a cikkhez
Nagy a káosz: zuhannak a tőzsdék a Közel-Keleten
Megint lövik Bahreint

Az öbölmenti állam újabb iráni drón- és rakétatámadások elhárításáról tett bejelentést.

Közben rakétacsapás érte az izraeli Tel-Aviv városát is.

Megosztás

Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést

Folyamatosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten és az Irán elleni izraeli-amerikai támadás számos váratlan fordulatot hozott: legalább 11 ország területe érintett már a harcokban és Irán első nap elvesztette legfőbb vezérét. Felmerült a Hormuzi-szoros elvágása, más országok belépése a konfliktusba és európai vezetők a terrorfenyegetettség növekedésével számolnak. Közben folyamatosan kapjuk a kérdéseket arról, hogy a konfliktus pontosan mit jelenthet, milyen következményekkel járhat – ezekre most egyszerre megpróbálunk válaszolni.

Tovább a cikkhez
Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést
Előkerült az iráni elnök

Maszoúd Peszeskján rövid bejelentést tett az iráni állami médiában: azt mondta, Irán minden erejét fel fogja használni arra, hogy bosszút álljon a történelmi sérelemért, amely most a területét érte Amerika és Izrael együttes támadása miatt.

Omán körül egy tankerhajót is megtámadtak

A panamai zászló alatt hajózó Skylight tankerhajót találat érte, a legénységet evakuálták.

Megosztás

Meghalt az iráni rendőrség vezetője is

Az iráni egységes rendőri erők parancsnoksága, a FARAJA is elvesztette parancsnokát - Golamreza Rezaján halálhírét a Tasznim megerősítette.

Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!

Irán csak magának árt azzal, hogy az öbölmenti olajállamokat támadja – az eszkaláció csak azokat igazolja, akik arra figyelmeztettek, hogy Teherán a Közel-Kelet békéjének legfőbb ellensége – írta ki X-oldalára Anvár Gargas, az Egyesült Arab Emírségek külügyi tanácsadója.

Tovább a cikkhez
Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!
Átfogó támadás indult Teherán ellen

Izrael bejelentette: a légierő átfogó támadást kezdett "Teherán szíve" ellen, miután felszámolták a főváros légvédelmét és légi képességeit.

A cél, közlésük szerint a "terrorista rezsim" teljes bedöntése.

Nagyon úgy fest, hogy Omán is támadás alá került

Miután hírek jöttek arról, hogy drónok robbantak fel Dukm kikötőjében, Ománban, ma az amerikai nagykövetség figyelmeztetést adott ki:

katonai tevékenység zajlik Muszkátban, a fővárosban is, mindenki vonuljon fedezékbe.

Ománt eddig Irán nem támadta, mivel a közel-keleti állam közvetíteni próbált köztük és Washington közt.

Hatan meghaltak a karacsi konzulátus ostromában

Legalább hat ember meghalt és 20-an megsérültek Karacsiban, Pakisztán egyik legnagyobb városában, miközben megtámadták az amerikai konzulátust, az Irán elleni katonai akció ellen tüntetve.

Egyelőre nem világos, pontosan mi történt - nem tudni, ki halt meg, pontosan miért, történt-e fegyverhasználat, mi történt a konzulátus dolgozóival.

Bahreinben is felrobbant egy ötcsillagos hotel

Az épületet egy iráni drón találta telibe.

Kuvaitban dolgozik a légvédelem

Felvételek jöttek arról, hogy egy iráni Sahed-136-os drónt lőttek le az ország légterében.

Úgy néz ki, Ománt is megtámadták

Dakm városának kikötőjében két drón robbant fel, egy kikötői munkás megsérült - írja az Iran International.

Nem világos, a támadást ki indította, Ománt eddig Irán nem lőtte, vélhetően azért, mert az állam eddig közvetíteni próbált Teherán és Washington közt.

Dubajra rá sem lehet ismerni

Folyamatosan jönnek a felvételek a Dubaj elleni támadásokról: az utcák üresek, a lakosság és a turisták hotelek éttermeiben, parkolóházakban húzzák meg magukat, a fényőző városra rá se lehet ismerni.

Tel-Avivban is súlyosak a károk

Izrael második legnagyobb városában már 40 épület sérült meg Irán támadásai miatt, 200 lakost kellett eddig kimenekíteni.

(Haárec)

Megvan a forradalmi gárda új parancsnoka

Irán Ahmad Vahidit, a Kudsz erők és a gárdista hírszerzés korábbi parancsnokát nevezte ki az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest új parancsnokává.

Az előző parancsnokot, Mohamed Papkúrt tegnap hajnalban likvidálta Izrael.

(Iran International)

Abu-Dzabi repterén meghalt egy ember

Irán az emírségek dubaji reptere mellett Abu-Dzabi repterét is megtámadta: itt egy drón robbant fel, egy ember meghalt és hatan megsérültek.

Felvételek: Dubaj lángol

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városát több rakéta- és dróntalálat érte: szállodák, kikötők, repterek kaptak lángra.

Megosztás

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt - erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel.

A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen. Csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is. Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates gépei sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit. A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. "Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat" - írta Szijjártó Péter.

(MTI)

Sérültek a szunnita olajállamokban

Kuvaitban, Bahreinben és az UAE-ben is egyre több sérültje van az iráni támadásoknak.

Kuvaitban 12 ember szorul orvosi ellátásra Irán reggeli támadásai miatt, Dubajban két ember sérült meg, Bahreinben az éjjeli támadásoknak legalább 5 sérültje van.

Az amerikai külügyminisztérium közben bejelentette: a nem létfontosságú követségi dolgozók elhagyhatják Bahreint - vagyis a térség veszélyességi szintje nőtt.

Karacsiban az amerikai konzulátust ostromolják

A pakisztáni nagyvárosban tüntetők százai próbálják szétverni az amerikai nagykövetség helyi diplomáciai képviseletét.

CENTCOM: nincsenek amerikai veszteségek

Az amerikai Középső Parancsnokság ismét megerősítette:

az Egyesült Államok egyetlen veszteséget sem szenvedett az Irán elleni műveletek során.

Elismerték: iráni drónok és rakéták valóban eltalálták az USA közel-keleti bázisait, de nem okoztak súlyos károkat, a létesítmények kivétel nélkül működnek tovább.

Irak háromnapos gyászt hirdetett

Az iraki kormány elítélte az Irán elleni amerikai-izraeli támadást és háromnapos gyászt hirdetett az iráni vezető, Ali Hámenei halála miatt.

Egész éjjel dolgozott a bahreini légvédelem

Az olajállam összesen 45 rakétát és kilenc drónt lőtt le légterében, melyeket Irán indított rájuk.

(CNN)

Tüntetők ostromolják a "Zöld Zónát" Bagdadban

Több száz iraki tüntető próbál éppen betörni az amerikai követségnek otthont adó Zöld Zónába, Bagdadban, Irak fővárosában.

A biztonsági erők egyelőre visszatartják a tüntetőket, akik iráni zászlókkal vonulnak és köveket dobálnak.

(Times of Israel)

Meghalt az iráni vezérkari főnök is

Abdulrahim Muszavi halálát hivatalosan is megerősítette az iráni állami média.

Al-Dzsazíra: egyáltalán nem biztosra vehető a rezsimváltás

A katari központú hírcsatorna több elemzést is közzétett az ajatollah halála után arról, hogy mi az iráni lakosság hangulata a rezsimváltás kérdésével kapcsolatosan.

Nagy általánosságban azt írják:

a lakosság nagyon megosztott, de alapvetően nem előnyös, hogy az ajatollah likvidálása külső erők által történt.

Bár sokan vannak, akik a rezsim oldalán állnak és szintén sokan ellenzik az iszlamista vezetés munkáját, a csendes többség a szürkezónában áll - előfordulhat, hogy a külső, ellenséges támadás hatására ők inkább "összezárnak a zászló alatt" - írják.

Hámenei utolsó üzenete

Hivatalos X-fiókján utolsó üzenetet tett közzé valaki Ali Hámenei ajatollah nevében.

Allah nevében, aki a legkegyelmesebb, legirgalmasabb.
A hívők közt vannak, akik tartották magukat az Allahhal való szövetséghez. Vannak köztük, akik beteljesítették esküjüket, vannak, akik még várnak, de egy pillanatra sem tágítanak esküjüktől

- olvasható a posztban.

Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban

Iráni rakéta- és dróncsapások érték az éjszaka folyamán az Öböl menti országokat, köztük Dubajt. A támadások során károk keletkeztek a világ egyik legforgalmasabb repülőterén és az ikonikus Burdzs al-Arab szállodában is - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban
Nem tűnik úgy, hogy Iránban a rezsimváltó hangulat dominál

Sorra jönnek a felvételek arról, hogy hatalmas tömegek vonultak az utcákra Irán nagyvárosaiban, sokan az ajatollahot siratják, közben sokan vannak, akik bosszúért kiáltanak.

Irakot is lövi Irán

Az iráni haderő megtámadta az iraki Erbil Nemzetközi Repteret, a létesítményből füstoszlop csapott fel.

A reptéren amerikai katonai támaszpont működik.

Dubajban lángol az ég

Az emírségek legnagyobb városa folyamatos iráni támadás alatt van - a légvédelem dolgozik, az eget ellepték a robbanások - jelenti az AFP helyi tudósítója.

Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra

Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára megvádolta Izraelt azzal, hogy valójában Irán feloszlatását akarja elérni az ország Amerikával való közös támadása során.

Tovább a cikkhez
Laridzsáni: a háború célja Irán feloszlatása kisebb országokra
Katz: halálos csapást szenvedett a gonosz tengelye

Megpróbálta megsemmisíteni Izraelt - végül ő maga semmisült meg. Eljött az igazság órája, a gonosz tengelye halálos csapást szenvedett

- kommentálta az ajatollah halálát Izrael Katz védelmi miniszter.

Hozzátette: a katonai műveletek folytatódnak.

Újabb iráni vezető halálhírét erősítették meg

Az iráni állami média bejelentette: meghalt Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.

Tízezrek lehetnek az utcán Iránban

Miután bejelentették az ajatollah halálhírét, az iráni lakosság tömegesen vonult az utcákra - megemlékezni legfőbb vezérükről. Iszfahánban, Teheránban tízezrek lehetnek kinn.

Robbanások Ammán és Doha fölött

Helyi források szerint Jordániát és Katart bombázza Irán - a légvédelem folyamatosan dolgozik.

Izraelben is légi riadó van.

Az olajmonarchiák elleni támadásokról

Greg Karlstrom, az Economist tudósítója konkrét számokat tett közzé az arab olajmonarchiák elleni támadásokról. Információi szerint

  • Az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőtt ki Irán - az országot majdnem olyan intenzív támadás érte, mint Izraelt,
  • Katarra 66 rakétát indítottak,
  • Bahreinre pedig 45 rakétát és 9 drónt küldtek,

eddig.

A következő támadás épp folyamatban van.

Irán: készültünk erre

Irán minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, köztük az ajatollah halálára is - jelentette ki Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök az állami televízióban.

Azt mondta: Donald Trump és Benjámin Netanjahu "átlépték a vörös vonalat" és most "elszenvedik majd a következményeket."

Nem tisztázta, ez pontosan mit jelent.

(Times of Israel nyomán)

Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön

Truth Social oldalán fenyegette meg Donald Trump Iránt, miután a perzsa állam megtorlócsapást helyezett kilátásba.

Tovább a cikkhez
Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön
Két másik vezető halálhírét is megerősítették

Irán megerősítette Ali Samkáni elnöki tanácsadó és Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnokának halálhírét is.

Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?

Miután Irán hivatalosan is megerősítette Ali Hámenei ajatollah halálhírét, sorra jönnek a nemzetközi médiában az elemzések arról, hogy mi lehet a következő lépés.

Tovább a cikkhez
Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton katonai csapást mért Iránra, amelynek válaszul Irán rakétatüzet zúdított Izraelre. Az olajpiac drágulással reagál a hírekre, van olyan elemző, aki szerint 100 dollárig is emelkedhet az olajár.

Tovább a cikkhez
Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?
Iráni megtorlás: elindult a következő hullám

Miután Irán megerősítette az ajatollah halálát, újabb megtorlási hullámot indítottak a Közel-Kelet országai ellen. Támadás alá került:

  • Tel-Aviv (Izrael)
  • Doha (Katar)
  • Dubaj (UAE)
  • Kuvaitváros (Kuvait).

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest bejelentette azt is, hogy eddig 27 amerikai támaszpontot vettek célba a Közel-Keleten.

Megerősítette Irán: meghalt Hámenei

Életét vesztette Ali Hámenei, Irán legfőbb vezetője a rakétacsapásokban - erősítette meg az iráni állami média.

Tovább a cikkhez
Megerősítette Irán: meghalt Hámenei
Meghalt Irán legfőbb vezére, folytatódik a megtorlás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

