Úgy néz ki, megvan az amerikai légierő első vesztesége: lezuhant egy F-15 Strike Eagle

Nagyon úgy fest, hogy az amerikai légierő elszenvedte első veszteségét az Irán elleni katonai műveletek során – a kuvaiti légvédelem véletlenül lelőtt egy amerikai F-15 Strike Eagle vadászbombázót.

A gép lelövéséről több felvétel is készült – az F-15-öst a kuvaiti légvédelem szedte le, véletlenül.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq https://t.co/HCTXwW9vlq — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

A Strike Eagle kétfős legénysége katapultált, helyi lakosok elvitték őket a kuvaiti rendőrségre.

Az F-15 Strike Eagle egy kifejezetten nagy hatótávolságú csapásmérő feladatokra specializált vadászbombázó, az USA és Izrael is használja őket Izrael ellen.

Egy ilyen gép felszereltségtől függően 90-100 millió dollárba kerül.

Arról továbbra sincs információ, hogy a többnyire kínai és orosz eszközökkel dolgozó iráni légvédelem akár egyetlen amerikai / izraeli repülőgépet le tudott volna lőni a harmadik napja tartó háború során.

Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images