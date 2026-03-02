Új irányt vett az iráni háború, eddig nem látott célpontot ért dróntámadás

Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rász Tannúra-i finomítóját, amely a Közel-Kelet egyik legnagyobb kapacitású létesítménye. Az incidens tovább fokozza a feszültséget és fordulatot jelenthet a térségben, hiszen a régiós olajinfrastruktúrát eddig csak mérsékelten támadta Irán.

A Reuters beszámolója szerint az Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező finomító

a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik.

Fire in Ras Tanura, Saudi Arabia, following an Iranian drone attack pic.twitter.com/DmdmhA6L5k https://t.co/DmdmhA6L5k — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 2, 2026

A szaúdi védelmi minisztérium szóvivője az al-Arabíja televíziónak nyilatkozva közölte: két drónt sikerült elfogni a létesítmény felett, a lehulló roncsok azonban kisebb tüzet okoztak. Személyi sérülés nem történt, a leállítást óvintézkedésként rendelték el, a helyzet pedig ellenőrzés alatt áll.

Irán válaszcsapásai eddig főleg régiós amerikai katonai bázisokat és lakossági területeket érintettek. Azonban a Rász Tannúra elleni akció fordulatot jelenthet a harcokban.

Az olajinfrastruktúra elleni támadás jelentős eszkalációt jelent: az öbölbeli energetikai infrastruktúra immár közvetlenül Irán célkeresztjébe került

– nyilatkozta Torbjörn Soltvedt, a Verisk Maplecroft kockázatelemző cég vezető közel-keleti elemzője.

Bár Teherán bejelentette a stratégiai Hormuzi-szoros lezárását, a valódi kockázat nem feltétlenül egy formális blokád: a térség olajmezői, finomítói és exporttermináljai az iráni rakéták és drónok hatósugarán belül találhatók. Az orosz-ukrán háborúból is ismerős, energetikai infrastruktúrát célzó támadások nemcsak átmeneti piaci pánikot, hanem tartós kínálati sokkot is eredményezhetnek - erről itt írtunk bővebben.

A szakértő hozzátette:

a támadás várhatóan közelebb sodorja Szaúd-Arábiát és a szomszédos öbölállamokat ahhoz, hogy csatlakozzanak az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekhez.

A csapás tovább súlyosbítja az ellátási aggodalmakat: a Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy 10 százalékkal emelkedett.

80 dollár felett nyitott a Brent típusú kőolaj árjegyzése hétfőn.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images