Vészjósló elemzés érkezett: kettős sokk fenyeget, megbénult a kulcsfontosságú útvonal

A Brent-nyersolaj határidős jegyzése ma több mint 13 százalékkal emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.
A művelet során Ali Hamenei legfelsőbb vezető is életét vesztette. Teherán válaszcsapást mért Izraelre és legalább hét további országra. A támadásokban tartályhajók is megrongálódtak, ezért számos hajótulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette nyersolaj-, üzemanyag- és LNG-szállítmányait a Hormuzi-szoroson keresztül. Ezen az útvonalon halad át a globális olajkínálat több mint 20 százaléka.
A következő elemzői várakozások érkeztek az olajár alakulására vonatkozóan:
- A Citi elemzői szerint a Brent hordónkénti ára a következő, legalább egy hetes időszakban 80 és 90 dollár között mozoghat, a feszültség enyhülése esetén azonban visszaeshet 70 dollárra.
- A Goldman Sachs hordónként 18 dolláros kockázati prémiumot valószínűsít a jelenlegi árakban. Ez az összeg 4 dollárra mérséklődhet, ha a szoroson áthaladó forgalomnak csak a fele áll le, és az is csupán egy hónapra. A bank szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek: az árak ennél jóval magasabbra is szökhetnek, amennyiben a piac tartósabb ellátási zavarokat kezd árazni.
- A Wood Mackenzie szerint az olajár akár 100 dollár fölé is emelkedhet hordónként, ha a szoroson keresztüli szállítások nem állnak helyre gyorsan. Az elemzőcég kiemelte, hogy
a helyzet kettős kínálati sokkot jelent.Egyrészt leáll a szoroson áthaladó export, másrészt az OPEC+ tartalékkapacitása – amely a globális olajpiac egyensúlyának kulcsfontosságú eszköze – is elérhetetlenné válik, amíg a vízi út zárva marad. Az OPEC+ egyébként áprilisra napi 206 ezer hordós termelésnövelésről állapodott meg.
- A Société Générale elemzői szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy rövid ideig tartó árrobbanás, amelyet részleges korrekció követ, amint a piac meggyőződik az ellátás folyamatosságáról.
- A Bernstein a 2026-os Brent-árprognózisát hordónként 65 dollárról 80 dollárra emelte. Hozzátették azonban, hogy
egy elhúzódó konfliktus szélsőséges esetében a 120–150 dolláros hordónkénti árat sem tartják kizártnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
