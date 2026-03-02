  • Megjelenítés
Vészjósló elemzés érkezett: kettős sokk fenyeget, megbénult a kulcsfontosságú útvonal
Vészjósló elemzés érkezett: kettős sokk fenyeget, megbénult a kulcsfontosságú útvonal

Hétfőn több hónapos csúcsra ugrottak az olajárak, miután a közel-keleti konfliktus drámai eszkalációja miatt a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok nagy része leállt. Máris megérkeztek az első elemzői várakozások az olajár alakulására vonatkozóan, ezeket a Reuters gyűjtötte össze. Az egyik elemzőcég kiemelte, hogy a friss helyzet kettős kínálati sokkot jelent: egyrészt leáll a szoroson áthaladó export, másrészt az OPEC+ tartalékkapacitása is elérhetetlenné válik.

A Brent-nyersolaj határidős jegyzése ma több mint 13 százalékkal emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

A művelet során Ali Hamenei legfelsőbb vezető is életét vesztette. Teherán válaszcsapást mért Izraelre és legalább hét további országra. A támadásokban tartályhajók is megrongálódtak, ezért számos hajótulajdonos, olajipari nagyvállalat és kereskedőház felfüggesztette nyersolaj-, üzemanyag- és LNG-szállítmányait a Hormuzi-szoroson keresztül. Ezen az útvonalon halad át a globális olajkínálat több mint 20 százaléka.

A következő elemzői várakozások érkeztek az olajár alakulására vonatkozóan:

  • A Citi elemzői szerint a Brent hordónkénti ára a következő, legalább egy hetes időszakban 80 és 90 dollár között mozoghat, a feszültség enyhülése esetén azonban visszaeshet 70 dollárra.
  • A Goldman Sachs hordónként 18 dolláros kockázati prémiumot valószínűsít a jelenlegi árakban. Ez az összeg 4 dollárra mérséklődhet, ha a szoroson áthaladó forgalomnak csak a fele áll le, és az is csupán egy hónapra. A bank szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek: az árak ennél jóval magasabbra is szökhetnek, amennyiben a piac tartósabb ellátási zavarokat kezd árazni.
  • A Wood Mackenzie szerint az olajár akár 100 dollár fölé is emelkedhet hordónként, ha a szoroson keresztüli szállítások nem állnak helyre gyorsan. Az elemzőcég kiemelte, hogy

    a helyzet kettős kínálati sokkot jelent.

    Egyrészt leáll a szoroson áthaladó export, másrészt az OPEC+ tartalékkapacitása – amely a globális olajpiac egyensúlyának kulcsfontosságú eszköze – is elérhetetlenné válik, amíg a vízi út zárva marad. Az OPEC+ egyébként áprilisra napi 206 ezer hordós termelésnövelésről állapodott meg.
  • A Société Générale elemzői szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egy rövid ideig tartó árrobbanás, amelyet részleges korrekció követ, amint a piac meggyőződik az ellátás folyamatosságáról.
  • A Bernstein a 2026-os Brent-árprognózisát hordónként 65 dollárról 80 dollárra emelte. Hozzátették azonban, hogy

    egy elhúzódó konfliktus szélsőséges esetében a 120–150 dolláros hordónkénti árat sem tartják kizártnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

