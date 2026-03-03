  • Megjelenítés
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Az egyre jobban eldurvuló helyzet miatt hozták meg a döntést, az Egyesült Államok úgy határozott, hogy több országból is kimenekíti az embereket.

Miután jelentős regionális léptékűvé fejlődött az Irán elleni támadás, emiatt több országból is távozásra szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok. Legutóbb Irakban tették közzé ilyen felhívást. A nagykövetség elrendelte, hogy

a nem vészhelyzetben dolgozó amerikai kormányzati alkalmazottak „biztonsági okokból” hagyják el az országot.

Azt is kijelentették, hogy biztonsági okokból a város repterét ne használják Bagdadban.

Mora Namdar külügyminisztériumi tisztviselő korábban felhívást tett közzé, amely több országra érvényes: Bahrein, Egyiptom, Irán, Irak, Izrael, a megszállt Ciszjordánia és Gáza, Jordánia, Kuvait, Libanon, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Szíria, az Egyesült Arab Emírségek és Jemen.

Amerika a hajnali, szaúd-arábiai nagykövetségét ért támadás után közölte, hogy az országban átmenetileg leállnak a konzuli szolgáltatások.

