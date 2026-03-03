Azonnali tűzszünetet kért a megtámadott semleges ország: "még van kiút, éljünk vele!"

Azonnali tűzszünetet szeretne Omán, az egyik öböl menti semleges ország, melyet Irán megtámadott a napokban.

Badr Albuszaidi, Omán külügyminisztere X-en mondott köszönetet azoknak, akik támogatják a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket.

Az Önök szolidaritásával Omán szeretné hangsúlyozni kérését: azonnali tűszünet kell, vissza kell térnünk a felelősségteljes regionális diplomáciához. Van kiút, használjuk ezeket

– írta a miniszter.

Omán évek óta az Irán és az Egyesült Államok közti egyeztetések egyik legfontosabb mediátora.

Irán azonban a napokban Ománt is megtámadta

– az ország kikötőire, olajinfrastruktúrájára, a partszakasz mellett elhaladó tankerhajókra mértek dróncsapásokat.

Címlapkép forrása: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images