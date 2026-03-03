Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök

Irán jelezte az Egyesült Államoknak, hogy tárgyalni akarnak, de most már túl késő – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Socialre.

Az elnök rövid üzenetet osztott meg közösségi oldalán, melyben ez áll:

A légvédelmük, légierejük, haditengerészetük és vezetésük nincs többé. Tárgyalni akarnak. Én azt mondtam nekik, hogy most már késő!”

– írta az elnök, majd megosztott egy Washington Post véleménycikket.

A véleménycikk egy elemzés arról, hogy Trump megtalálta a módját annak, hogy kormányokat buktasson teljeskörű katonai invázió nélkül.

Irán konzekvensen tagadja, hogy tárgyalni akarnának az Egyesült Államokkal.

