Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát

Az olaj ára elérte a 81 dollárt, és a világ minden bizonnyal arra vár, hogy elérje legalább a 200 dollárt. A Hormuzi-szoros le van zárva. Hőseink az Iszlám Forradalmi Gárdában, a haditengerészetben és a hadseregben felgyújtanak minden hajót, amely át akar haladni ezen a szoroson
– jelentette ki az IRGC parancsnoka.
Kijelentette, hogy nem állnak meg itt. Az olajvezetékeket is célba fogják venni, mivel nem engedélyezik senkinek, hogy az energiahordozó elhagyja a térséget. Az exportot ígértetik szerint csak addig fogják blokkolni, ameddig tart a nyomás az ország ellen. A gárda parancsnoka szerint ez a lépés az Egyesült Államokat meg fogja rengetni, mivel „szomjazzák a térség olaját”, miközben az államadósságuk hatalmas.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Nem lesz szükség bakancsokra.
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
Maga a külügyminiszter is beszélt.
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Vészjósló forgatókönyv felé mutatnak a jelek.
Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Szerinte ezért áll a szállítás.
Beütött, amitől mindenki tartott: lezárta Irán a kulcsfontosságú tengeri útvonalat
A világ olajforgalmának ötöde kerül veszélybe.
Ennyi volt: letarolta az iráni flottát Washington
Nincs iráni hajó az Ománi-öbölben.
Egyre többen fordulnak orvosi kérdésekkel az AI-hoz: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők
Erre mindenkinek érdemes odafigyelni.
Bajt szimatolnak Izraelben: nem lesz elég az, amit most Irán kap
Túl jól el vannak ásva a rakéták.
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?