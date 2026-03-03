  • Megjelenítés
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát

A konfliktus egyik legnagyobb kérdését jelenti, hogy pontosan mi fog történni az energiahordozó árával, most konkrét számot mondott be az iráni fegyveresek vezetője.

Az olaj ára elérte a 81 dollárt, és a világ minden bizonnyal arra vár, hogy elérje legalább a 200 dollárt. A Hormuzi-szoros le van zárva. Hőseink az Iszlám Forradalmi Gárdában, a haditengerészetben és a hadseregben felgyújtanak minden hajót, amely át akar haladni ezen a szoroson

– jelentette ki az IRGC parancsnoka.

Kijelentette, hogy nem állnak meg itt. Az olajvezetékeket is célba fogják venni, mivel nem engedélyezik senkinek, hogy az energiahordozó elhagyja a térséget. Az exportot ígértetik szerint csak addig fogják blokkolni, ameddig tart a nyomás az ország ellen. A gárda parancsnoka szerint ez a lépés az Egyesült Államokat meg fogja rengetni, mivel „szomjazzák a térség olaját”, miközben az államadósságuk hatalmas.

