Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát

Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szorost. Ennek folyamtáról érkezett új ábra.

A tengeri hajóforgalmat monitorozó Marine Traffic tett közzé egy friss ábrát, amelyen jól kivehető az elmúlt négy nap hajóforgalma a kulcsfontosságú tengerszorosban. A legszűkebb pontján 30 kilométernél valamivel szélesebb átjárón halad át a világ kőolajfogyasztásának mintegy 20 százaléka. Mivel az itt közlekedő tankerek rendkívül sebezhetőek a támadásokkal szemben, ezért nem véletlenül nevezik a világkereskedelem egyik „Achilles-pontjának” a térséget. Február 28-án az Egyesült Államok és Izrael közösen támadást indított Irán ellen, a válasz pedig nem maradt el. Teherán a térség országira is csapást mért.

Az iráni támadások egy idő után az olajszállító tankereket is elérték, ez pedig arra késztette a hajózási társaságokat, hogy ne kockáztassanak.

Az iszlamista Forradalmi Gárda egyik parancsnoka kiadta, hogy gyakorlatilag minden járművet célba vesznek, ami a tengerszoroson akar átmenni. A fenyegetés elérte a célját, lényegében megszűnt a forgalom a Hormuzi-szorosban, ezt a mellékelt ábra is mutatja:

A felvételen átható, hogy a konfliktus kirobbanásának pillanatában még élénk a hajóforgalom a térségben, több jármű közlekedik mindkét irányba. Minél több idő telik el, annál jobban csökken a járművek száma, míg végül március 3-ra gyakorlatilag üres marad a szűk átjáró. Mindez azt jelenti, hogy az iszlamista rezsim elérte a célját, ugyanis képes volt elrettenteni a térségi vállalatokat és országokat, hogy inkább ne használják a félig iráni területen haladó közlekedési folyosót. A lépés más most is

súlyos veszélyekkel fenyegeti a világgazdaságot, hosszabb fennmaradása esetén pedig akár globális krízist is okozhat.

Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu via Getty Images