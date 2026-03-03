  • Megjelenítés
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Globál

Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát

Portfolio
Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szorost. Ennek folyamtáról érkezett új ábra.

A tengeri hajóforgalmat monitorozó Marine Traffic tett közzé egy friss ábrát, amelyen jól kivehető az elmúlt négy nap hajóforgalma a kulcsfontosságú tengerszorosban. A legszűkebb pontján 30 kilométernél valamivel szélesebb átjárón halad át a világ kőolajfogyasztásának mintegy 20 százaléka. Mivel az itt közlekedő tankerek rendkívül sebezhetőek a támadásokkal szemben, ezért nem véletlenül nevezik a világkereskedelem egyik „Achilles-pontjának” a térséget. Február 28-án az Egyesült Államok és Izrael közösen támadást indított Irán ellen, a válasz pedig nem maradt el. Teherán a térség országira is csapást mért.

Az iráni támadások egy idő után az olajszállító tankereket is elérték, ez pedig arra késztette a hajózási társaságokat, hogy ne kockáztassanak.

Az iszlamista Forradalmi Gárda egyik parancsnoka kiadta, hogy gyakorlatilag minden járművet célba vesznek, ami a tengerszoroson akar átmenni. A fenyegetés elérte a célját, lényegében megszűnt a forgalom a Hormuzi-szorosban, ezt a mellékelt ábra is mutatja:

A felvételen átható, hogy a konfliktus kirobbanásának pillanatában még élénk a hajóforgalom a térségben, több jármű közlekedik mindkét irányba. Minél több idő telik el, annál jobban csökken a járművek száma, míg végül március 3-ra gyakorlatilag üres marad a szűk átjáró. Mindez azt jelenti, hogy az iszlamista rezsim elérte a célját, ugyanis képes volt elrettenteni a térségi vállalatokat és országokat, hogy inkább ne használják a félig iráni területen haladó közlekedési folyosót. A lépés más most is

súlyos veszélyekkel fenyegeti a világgazdaságot, hosszabb fennmaradása esetén pedig akár globális krízist is okozhat.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility