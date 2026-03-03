  • Megjelenítés
Elárulta Zelenszkij, mitől tart a háború kapcsán, támadás érte Odessza megyét – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden
Elárulta Zelenszkij, mitől tart a háború kapcsán, támadás érte Odessza megyét – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Orosz dróntámadás rongálta meg az éjszaka folyamán a kikötői és közlekedési infrastruktúra létesítményeit a Fekete-tenger partján fekvő ukrajnai Odessza megye déli részén – közölte kedden a régió kormányzója. A támadásban szárazáruraktár és közúti konténerek rongálódtak meg, de sérültek nem voltak. Az orosz csapatok kedden dróncsapást mértek a Harkiv megyei Csuhujiv városára is. Ukrajna légideszantereje közben azt tudatta: felszabadítottak kilenc települést Olekszandrivka térségében, a délkeleti frontszakaszon.
Két hónap alatt 13 szénhidrogénipari célpontot támadott Kijev

Az ukrán hadsereg januárban és februárban 13 orosz olajfinomítót, olajdepót, illetve egyéb olaj- és gázipari létesítményt támadott meg - közölte kedden az ukrán védelmi minisztérium.

A kijevi tárca a Telegramon hozzátette, hogy a hadsereg több mint 40 támadást hajtott végre Oroszországban többek között az olaj- és gázipari szektor, katonai ipari létesítmények és parancsnokságok ellen.

(Reuters)

Ukrajna: irritáló hatású vegyszereket is bevet az orosz haderő

Makszim Kravcsuk ezredes, az ukrán hadsereg támogató erőinek szóvivője az Ukrinform állami hírügynökséggel közölte, hogy februárban csaknem 400 esetet jegyeztek fel, amikor az oroszok különleges, irritáló hatású vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket alkalmaztak.

Kifejtette, hogy "az ellenség a hagyományos tűzerőeszközök mellett különleges, irritáló vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket használt, például K-51 és RG-VO típusú gázgránátokat CS és CN vegyi anyagokkal".

"A CS és CN vegyi anyagokat egyes államokban a rendvédelmi szervek hivatalosan csak békeidőben, rendőrségi célokra, például tömeges zavargások csillapítására használják, szigorú szabályok és korlátozások betartása mellett. Ezek az anyagok nem tartoznak a halálos harci méreganyagok közé, és nem céljuk halál okozása."

"Erős irritációt okoznak a szem és a légutak nyálkahártyáján, könnyezést, köhögést, fulladást, dezorientációt, valamint átmeneti harcképtelenséget idézve elő. Bizonyos esetekben a katonák által leírt tünetek részben megegyezhetnek más vegyi irritánsok, például zavargások elleni eszközök vagy ismeretlen összetételű keverékek hatásaival. A vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezmény tiltja az ilyen anyagok háborús célú alkalmazását" - mutatott rá az ezredes.

(MTI)

Harkivot támadta Moszkva

Az orosz csapatok drónnal mértek csapást a Harkiv megyei Csuhujiv városára, a támadásban öt ember sérült meg, köztük egy 7 éves kislány - közölte Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy februárban Kijevben és környékén az orosz Sahed drónok több mint 70 százalékát elfogó drónokkal semmisítették meg.

A kulcsszerep ezen a téren az elfogó drónokra hárul

- emelte ki. Szavai szerint a nehéz időjárási körülmények és az eszközök hiánya ellenére a légvédelem hatékonysága megőrizhető volt.

"Az elmúlt hónapban elfogó drónjaink mintegy 6300 repülést hajtottak végre, és több mint 1500 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg" - tájékoztatott a főparancsnok. Hozzátette, hogy a drónok elleni védekezés megerősítésére irányuló projektek megvalósítása "folyamatos ellenőrzés alatt áll".

Hrihorij Sapoval, az ukrán keleti erők szóvivője közölte, hogy nem felel meg a valóságnak az az orosz állítás, amely szerint Donyeck megyében az orosz csapatok elfoglalták volna Fedorivkát és Riznikivkát. Hangsúlyozta, hogy a két település változatlanul ukrán ellenőrzés alatt van.

(MTI)

Harctéri sikerről számol be Kijev

Ukrajna közlése szerint felszabadítottak kilenc települést Olekszandrivka térségében, a délkeleti frontszakaszon.

A bejelentés azután érkezett, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnok korábban azt mondta: összesen mintegy 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az ukrán erők, és februárban több területet szereztek vissza, mint amennyit Oroszország ugyanez idő alatt el tudott foglalni.

A légideszanterők mostani közleménye szerint három további települést teljesen megtisztítottak az orosz csapatoktól, miközben több helyszínen továbbra is folynak a harcok.

A térségben zajló ukrán hadművelet január 29-én indult, egy időben azzal, hogy életbe lépett az orosz haderő Starlink-termináljainak korlátozása. A légideszantosok szerint ez jelentősen rontotta Moszkva képességeit.

(Kyiv Independent)

Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna

Volodimir Zelenszkij egy olasz napilapban kedden megjelent interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása hátrányosan érintheti országa védelmi képességeit.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Az orosz–magyar csatornák továbbra is nyitva vannak, miközben az ukrajnai háború és az energiaellátás kérdése egyszerre formálja a térség politikai mozgásterét. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktorral egyeztetett telefonon,  de a telefonbeszélgetés pontos témái nem ismertek. Így nem tudni, hogy a Barátság kőolajvezeték helyzete szóba került-e, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kőolajtranzit ügyében bírálta Budapestet, jelezve, hogy nem egyeztettek az orosz elnökkel.

Tovább a cikkhez
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett
Rutte: továbbra is Ukrajna kell legyen a NATO prioritása

Az európai szövetségesek mindent megtesznek, hogy támogassák az Egyesült Államokat és Izraelt az Irán elleni hadműveletben anélkül, hogy közvetlenül részt vennének a harcokban, de Ukrajna támogatása az Oroszország elleni védelmi háborúban továbbra is prioritást kell, hogy élvezzen – mondta Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk az amerikaiakat, ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy Ukrajna a lehető legerősebb legyen ebben a harcban

– jegyezte meg.

Rutte hozzátette, az amerikai légvédelmi rakéták készlete elég nagy, nem fog egyhamar kifogyni, így emiatt nem kell aggódni.

(Ukrinform)

Zelenszkij megnevezett négy lehetséges helyszínt a béketárgyalások folytatására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden négy helyszínt nevezett meg, ahol folytathatnák az Ukrajna és Oroszország között az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokat. A következő fordulóra csütörtökön és pénteken került volna sor Abu-Dzabiban, de az iráni háború miatt más helyszínt kell keresni.

Zelenszkij leginkább a svájci Genfet preferálná, de szóba jöhetne még Ausztria, Törökország és a Vatikán is.

(RBC)

Kreml: Putyin közli Iránnal az arab országok aggodalmát

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölni fogja Iránnal az arab vezetők aggodalmát a térség olajipari infrastruktúráját ért csapások miatt – közölte kedden a Kreml.

Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin mindent megtesz a térségben kialakult feszültségek enyhítése érdekében.

(Reuters)

Két település elfoglalásáról számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint erőik bevették Veszeljankát Zaporizzsja és Bobilivkát Szumi megyében.

(Reuters)

Türkmenisztánon keresztül is evakuálják az Iránban élő oroszokat

Türkmenisztán további határátkelőhelyeket nyitott az orosz állampolgárok Iránból való evakuálására – jelentette az asgabati orosz nagykövetség.

(TASZSZ)

Már egyetemekről is toboroznak katonákat Oroszországban

A berlini székhelyű Echo független médium szerint 24 oroszországi régióban – köztük az Oroszországhoz csatolt Krímben – legalább 70 oktatási intézmény toboroz diákokat a háborúba.

Az Echo szerint a toborzó oktatási intézmények tényleges száma valószínűleg jóval magasabb.

(Military.com)

Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban

Az Európai Unió luxembourgi törvényszékén nyújtott be keresetet Oroszország központi bankja, amiért az EU tagállamai határozatlan időre meghosszabbították az orosz vagyoneszközök befagyasztását. Az ügyben saját bíróságaikon már többször perbe fogták az EU-t, de nem sok realitása van annak, hogy érvényt szerezzenek az ott hozott ítéleteknek. Ettől függetlenül Brüsszelnek már gyakorlatilag megvan a védőbeszéde, révén hogy arra az eshetőségre is felkészültek, ha az orosz vagyon fedezetként való használása miatt jön a kereset.

Tovább a cikkhez
Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban
136 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország keddre virradóra 136 drónnal támadta Ukrajnát, amelyekből az ukrán légvédelem 127-et semlegesített.

(Ukrinform)

Keményen cáfolta Volodimir Zelenszkij a Barátság vezeték kapcsán a magyar kormányt, durva üzenetet küldött Orbán Viktornak

Páros lábbal beleállt a magyar kormányba a Barátság vezeték körül kirobbant ügyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar és a szlovák kabinetekbe. Az államfő elmondta, hogy bár az Orbán Viktor miniszterelnök által bemutatott műholdfelvételeken látszik, hogy a felszíni helyreállítási már halad, a föld alatti vezetékszakasz, valamint az infrastruktúra egyéb sérülései még nem, ezeket nehezebb is javítani. Hevesen bírálta a két EU-tagállam politikai lépéseit is.

Tovább a cikkhez
Keményen cáfolta Volodimir Zelenszkij a Barátság vezeték kapcsán a magyar kormányt, durva üzenetet küldött Orbán Viktornak
Támadás érte Odessza megyét – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Orosz dróntámadás rongálta meg az éjszaka folyamán a kikötői és közlekedési infrastruktúra létesítményeit a Fekete-tenger partján fekvő ukrajnai Odessza megye déli részén – közölte kedden a régió kormányzója. A támadásban szárazáruraktár és közúti konténerek rongálódtak meg, de sérültek nem voltak.

