Elárulta Zelenszkij, mitől tart a háború kapcsán, támadás érte Odessza megyét – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Makszim Kravcsuk ezredes, az ukrán hadsereg támogató erőinek szóvivője az Ukrinform állami hírügynökséggel közölte, hogy februárban csaknem 400 esetet jegyeztek fel, amikor az oroszok különleges, irritáló hatású vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket alkalmaztak.

Kifejtette, hogy "az ellenség a hagyományos tűzerőeszközök mellett különleges, irritáló vegyi anyagokkal felszerelt lőszereket használt, például K-51 és RG-VO típusú gázgránátokat CS és CN vegyi anyagokkal".

"A CS és CN vegyi anyagokat egyes államokban a rendvédelmi szervek hivatalosan csak békeidőben, rendőrségi célokra, például tömeges zavargások csillapítására használják, szigorú szabályok és korlátozások betartása mellett. Ezek az anyagok nem tartoznak a halálos harci méreganyagok közé, és nem céljuk halál okozása."

"Erős irritációt okoznak a szem és a légutak nyálkahártyáján, könnyezést, köhögést, fulladást, dezorientációt, valamint átmeneti harcképtelenséget idézve elő. Bizonyos esetekben a katonák által leírt tünetek részben megegyezhetnek más vegyi irritánsok, például zavargások elleni eszközök vagy ismeretlen összetételű keverékek hatásaival. A vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezmény tiltja az ilyen anyagok háborús célú alkalmazását" - mutatott rá az ezredes.

