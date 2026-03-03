Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van

A katonai vezető szerint Irán minden szükséges információval rendelkezik arról, hogy mikor és hol tartózkodik éppen Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A vezérőrnagy azt is hozzátette, hogy „teljes hírszerzési adatbázissal rendelkeznek”. Szafavi szerint az amerikai és izraeli célpontokat is felügyelik, valamint megerősítik a rakéta- és drónképességeket.

Korábban Irán már valóban támadta Netanjahu rezidenciáját, de az izraeli miniszterelnök életben van.

Könnyen lehet, hogy a nyilatkozat sokkal inkább az irániak megnyugtatására szolgált, mivel a nagy ellenség kormányfője már régóta Teherán radarján lehet. Ugyanakkor arra nehéz magyarázatot találni, hogy ennyi állítólagos információ birtokában miért nem tettek lépéseket. Naetanjahu kiiktatására. Különösen azt követően, hogy Irán kénytelen volt elismerni Ali Hámenei ajatollah halálát. Éppen ezért valószínű, hogy ez a fenyegetés nem valódi állításokon alapul.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images