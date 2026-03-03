  • Megjelenítés
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Globál

Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van

Portfolio
Jahja Rahim Szafavi vezérőrnagy, iráni katonai tanácsadó kifejtette, hogy Teherán pontosan tudja, hogy merre jár az izraeli miniszterelnök – közölte az Iran International.

A katonai vezető szerint Irán minden szükséges információval rendelkezik arról, hogy mikor és hol tartózkodik éppen Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A vezérőrnagy azt is hozzátette, hogy „teljes hírszerzési adatbázissal rendelkeznek”. Szafavi szerint az amerikai és izraeli célpontokat is felügyelik, valamint megerősítik a rakéta- és drónképességeket.

Korábban Irán már valóban támadta Netanjahu rezidenciáját, de az izraeli miniszterelnök életben van.

Könnyen lehet, hogy a nyilatkozat sokkal inkább az irániak megnyugtatására szolgált, mivel a nagy ellenség kormányfője már régóta Teherán radarján lehet. Ugyanakkor arra nehéz magyarázatot találni, hogy ennyi állítólagos információ birtokában miért nem tettek lépéseket. Naetanjahu kiiktatására. Különösen azt követően, hogy Irán kénytelen volt elismerni Ali Hámenei ajatollah halálát. Éppen ezért valószínű, hogy ez a fenyegetés nem valódi állításokon alapul.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility