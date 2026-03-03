Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát (DFC), hogy kedvező feltételekkel nyújtson politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem résztvevőinek.

A Truth Social-fiókján közzétett bejelentés szerint a biztosítás valamennyi hajózási vállalat számára elérhető lesz. Trump hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok minden körülmények között biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világ számára, és további intézkedéseket is kilátásba helyezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images