  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Globál

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát (DFC), hogy kedvező feltételekkel nyújtson politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem résztvevőinek.

A Truth Social-fiókján közzétett bejelentés szerint a biztosítás valamennyi hajózási vállalat számára elérhető lesz. Trump hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok minden körülmények között biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világ számára, és további intézkedéseket is kilátásba helyezett.

Az Egyesült Államok elnöke továbbá jelezte, az amerikai haditengerészet „szükség esetén” a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajók kíséretét a Hormuzi-szoroson keresztül.

Donald Trump jelzésére hevesen reagált a Brent típusú olaj is, a napon belüli 85 dolláros csúcsáról egészen 79 dollár alá szúrt az árfolyama, jelenleg 80 dollár felett kereskednek vele.

Még több Globál

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban

olaj0303

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Trump-kormányzat bevált módszerrel biztosítaná a Hormuzi-szoroson történő áthaladást az olaj- és gáztankerek számára, miután az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet nyomán meredeken emelkedni kezdtek az energiaárak.

Kapcsolódó cikkünk

Krízis a Hormuzi-szoroson - Trump rendkívüli lépést fontolgat, lehet, hogy megvan a megoldás?

A tervek szerint amerikai hadihajók biztosítanák a tankerek áthaladását a szoroson, amelyen a világ tengeri olajszállításainak mintegy egyötöde halad keresztül. A tárgyalásokat ismerő források szerint az energiapiacokra egyre nagyobb nyomás nehezedhet, ahogy a katonai műveletek földrajzilag is kiterjednek.

A beszámolók szerint a Pentagon a Vörös-tengeren korábban végrehajtott hadműveletekhez hasonló tengeri küldetést készít elő.

Ott a húszi fenyegetés miatt telepítettek repülőgép-hordozókat és rombolókat a térségbe, a szabad hajózás biztosítása érdekében. Az amerikai hadsereg közlése szerint szombat óta tizenegy iráni hajót süllyesztettek el, ezért a tervezett misszió várhatóan inkább az iráni rakétatámadások elhárítására összpontosít majd, mintsem a tengeri támadások megakadályozására.

Kapcsolódó cikkünk

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility