  • Megjelenítés
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
Globál

Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij

MTI
Ukrajna készen áll arra, hogy megossza a légtérvédelemben szerzett tapasztalatait a Közel-Kelet országaival, de csak abban az esetben, ha ezek az országok elősegítik Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárulását - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi kijevi sajtótájékoztatón.

Ha a Közel-Kelet vezetőinek sikerül megegyezniük Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a tűzszünetről, akkor azok a katonák, akik ma a mi légterünket védik, el tudnak utazni hozzájuk, és meg tudják tanítani ezeket a társadalmakat, hogyan védjék meg a békét az iráni támadásoktól.

Az elnök hozzátette, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a térség azon államainak a vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel, vagy érdeklődnek az együttműködés iránt. Rámutatott, hogy a térség számos országa számára a légtérvédelem kérdése kulcsfontosságúvá vált, hiszen korábban nem éltek át hasonló mértékű támadásokat.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának már vannak modelljei a kölcsönös segítségnyújtásra, amelyeket nyugati szövetségeseivel alakított ki. Például Ukrajna kétoldalú védelmi megállapodásokat kötött több partnerével, amelyek támogatást biztosítanak neki fenyegetés esetén. Kiemelte, hogy Nagy-Britannia rakétákat biztosít Ukrajnának, ezzel segítve a légvédelmi rendszereket, és cserébe Kijev is kész támogatni a szövetségeseket veszély esetén.

Az elnök szerint hasonló megközelítések lehetségesek a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokban is.

Még több Globál

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Bejelentette Izrael: szétbombázták a titkos bunkert, ahol Irán atomfegyvert fejlesztett

Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna

Példaként említett olyan légvédelmi rendszereket, amelyek ezekben az országokban rendelkezésre állnak, és Ukrajnának égető szüksége lenne rájuk.

Nálunk hiány van a PAC-3 rakétákból. Ha például ilyen rakétákat adnának nekünk, mi cserébe adunk nekik elfogó rendszereket. Ez egyenértékű csere

- érvelt Zelenszkij, Hozzátette, hogy jelenleg zajlanak a diplomáciai egyeztetések, és meglátjuk, milyen eredményeket hoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Trump hallani sem akar tárgyalásról, Amerika már a győzelemre készül, Irán mindennél durvább támadással fenyeget – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility