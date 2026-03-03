Friss térképen a pusztító háború: kiderült, Irán nemcsak Izraelt, hanem fél Közel-Keletet lövi szét

Negyedik napja tart a háború Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael között, de a konfliktus sokkal több országra terjed ki. Erről közölt most egy összesítést Clément Molin OSINT-elemző.

Teherán alaposan meglepte a világot az ellene induló támadásra adott válaszával ugyanis olyan országokat is támadást ért, amelyeket korábban nem. A Perzsa-öböl jóléti államait ugyanúgy támadás érte, mint az amerikai hadihajókat vagy éppen Izraelt. A számok már néhány nap alatt nagyon magas szintre ugrott. A nyílt forráskódú adatokra támaszkodó elemző a következő összesítést közölte a negyedik nap elején:

Bahrein: 70 rakéta és 59 drón, összesen 159 támadás

Ciprus: 2 rakéta és 3 drón, összesen 5 támadás

Egyesült Arab Emírségek: 182 rakéta és 689 drón, összesen 871 támadás

Irak: 20 rakéta és 60 drón, összesen 80 támadás

Izrael: 200 rakéta és 100 drón, összesen 300 támadás

Jordánia: 20 rakéta és 40 drón, összesen 60 támadás

Katar: 104 rakéta és 39 drón, összesen 143 támadás

Kuvait: 120 rakéta és 320 drón, összesen 440 támadás

Omán: 0 rakéta és 3 drón, összesen 3 támadás

Szaúd-Arábia: 5 rakéta és 30 drón, összesen 35 támadás.

NEW MAP UPDATE - IRAN - MIDDLE EAST DAY 4 As day 4 of the war between Israel and the USA against Iran is starting, here is a new map update. The US and Israeli air forces continued to gain total air control above Iran yesterday, alowing them to bomb tens of missile… pic.twitter.com/j0SLko9d0x https://t.co/j0SLko9d0x — Clément Molin (@clement_molin) March 3, 2026

Molin elmondta ugyanakkor, hogy a fenti számok közül több is csak becslés. A mennyiség ugyanakkor mutatja, hogy Irán az elmúlt négy napban már legalább 2000 támadást indított, ebben még számos másik eset nem lehet benne. Ki kell emelni, hogy a számok folyamatosan nőnek, ezért ez az elemzés maximum nagyságrendi képalkotásra lehetnek jók.

Kiemelkedik az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Katar és Bahrein is, ez arra utal, hogy Teherán nem pusztán néhány eltévedő drónt vagy rakétát irányított megfélemlítésül a térségbe, hanem nagyon is komoly támadást indított.

Az egyik legfontosabb kérdést most az jelenti, hogy pontosan meddig tarthat ki még a háború lendülete, ám a számok egyelőre nem arról árulkodnak, hogy a felek kifogytak volna a fegyverekből, különösen Irán. Ugyanakkor arról ár lehet hallani információkat, hogy az Öböl államok a légvédelmi rakétarendszerek gyorsan apadó készletei miatt inkább békés rendezésre törekednének.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images