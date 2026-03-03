  • Megjelenítés
Hatalmas öngólt lőtt Teherán – Azt mondják, hamarosan megtámadja Iránt a régió legerősebb országa
Globál

Hatalmas öngólt lőtt Teherán – Azt mondják, hamarosan megtámadja Iránt a régió legerősebb országa

Portfolio
Izraeli tisztviselők arra számítanak, hogy hamarosan megtámadja Iránt Szaúd-Arábia, mivel a perzsa állam több csapást is mért a korábban semleges olajmonarchia területére – tudta meg az izraeli Kan hírcsatorna.

Nincs kétségünk afelől, hogy Szaúd-Arábia meg fogja hamarosan támadni Iránt, mivel tegnap is lőtték őket”

– mondta a lap izraeli hadseregbeli forrása.

Más izraeli lapok közben arról írtak: az olajmonarchiák közül elsőként Katar már csapást mért Iránra.

Teherán napok óta támadja a térség szunnita többségű olajmonarchiáit: szaúdi jelentések szerint 450 rakétát és 1140 drónt indított a korábban semleges államokra a teheráni rezsim.

Címlapkép forrása: Ryan Olson/Bloomberg via Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

