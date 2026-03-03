Hatalmas öngólt lőtt Teherán – Azt mondják, hamarosan megtámadja Iránt a régió legerősebb országa

Nincs kétségünk afelől, hogy Szaúd-Arábia meg fogja hamarosan támadni Iránt, mivel tegnap is lőtték őket”
– mondta a lap izraeli hadseregbeli forrása.
Más izraeli lapok közben arról írtak: az olajmonarchiák közül elsőként Katar már csapást mért Iránra.
Teherán napok óta támadja a térség szunnita többségű olajmonarchiáit: szaúdi jelentések szerint 450 rakétát és 1140 drónt indított a korábban semleges államokra a teheráni rezsim.
