Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez
Irán készen áll az elhúzódó háborúra, a legjobb fegyvereit még egyáltalán nem is használta – idézi a teheráni védelmi minisztériumot az Al-Dzsazíra.

Megvan a képességünk arra, hogy ellenálljunk ennek az offenzívának tovább, mint amit az ellenség tervezett ezzel a ránk kényszerített háborúval”

– idézi Reza Talaei-Nik szóvivőt a lap.

Nem fogjuk a legfejlettebb fegyvereinket és felszereléseinket már az első napokban bevetni”

– tette hozzá a szóvivő.

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Donald Trump elnök ma este jelentette be: az Egyesült Államok immáron lényegében teljesen legyőzte Iránt, a perzsa állam légvédelmét, haditengerészetét, légierejét megsemmisítették.

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

