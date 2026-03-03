Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez

Irán készen áll az elhúzódó háborúra, a legjobb fegyvereit még egyáltalán nem is használta – idézi a teheráni védelmi minisztériumot az Al-Dzsazíra.

Megvan a képességünk arra, hogy ellenálljunk ennek az offenzívának tovább, mint amit az ellenség tervezett ezzel a ránk kényszerített háborúval”

– idézi Reza Talaei-Nik szóvivőt a lap.

Nem fogjuk a legfejlettebb fegyvereinket és felszereléseinket már az első napokban bevetni”

– tette hozzá a szóvivő.

Donald Trump elnök ma este jelentette be: az Egyesült Államok immáron lényegében teljesen legyőzte Iránt, a perzsa állam légvédelmét, haditengerészetét, légierejét megsemmisítették.

