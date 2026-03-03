  • Megjelenítés
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor

A CNN arról tudósított, hogy az Egyesült Államok az eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérne Iránra.

Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
Iráni drónok csapódtak be az éjszaka folyamán a rijádi amerikai nagykövetségbe

Feltételezések szerint összesen két iráni drón csapódott be az amerikai nagykövetségbe Szaúd-Arábia fővárosában, Iránban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a becsapódások következtében az épületben tűz ütött ki, de csak kisebb károkat okozott, sérültekről nem tudni, mivel azt előzetesen kiürítették.

(Iran International)

Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

A hétfői hírfolyamunk itt érthető el:

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

