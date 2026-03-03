Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna

Az Egyesült Államok „elképesztően ostoba döntést hozott” azzal, hogy megtámadta Iránt, miközben a tárgyalások zajlottak – mondta Teherán ENSZ-követe, Ali Bahreini.

Azt mondta: Teherán semmilyen szomszédos országra nem jelent és nem is jelentett veszélyt, most

azért támad más országok területére, mert ezek az országok amerikai csapatokat szállásolnak el, melyek Iránt támadják.

Nem mi kértük ezt a háborút. Ránk kényszerítették. De most senki nem várhatja el, hogy Irán visszafogja magát, amikor agresszióval nézünk szembe”

– mondta Bahreini.

Megvádolta Izraelt azzal, hogy ők győzték meg Amerikát azzal, hogy támadják meg Iránt, miközben Washington épp tárgyalt a perzsa állammal.

Ez egy elképesztően ostoba döntés volt. A jövőben ők is rájönnek majd, milyen ostobaságot csináltak. Mindketten, mivel Irán fogja eldönteni, milyen irányba megy majd tovább ez a háború”

– fejtette ki.

Hozzátette:

Irán szomszédai most bánják, hogy elárulta őket az Egyesült Államok, főleg Omán.

Nem az Egyesült Államok, hanem Irán támadja az ország szomszédait, beleértve Ománt. Iránt persze az Egyesült Államok támadta meg, de ebből nem kellett volna, hogy az következzen, hogy Irán az összes környékbeli semleges államot megtámadja.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images