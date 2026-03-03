Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban

A Hormuzi-szoros a hajóközlekedés előtt kedden már negyedik napja volt lezárva, megbénítva az előrejutást azon a területen, ahol a világ olaj- és gázellátásának mintegy 20 százaléka áthalad.
Az iráni Forradalmi Gárda egyik vezető tisztviselője hétfőn az iráni médiában közölte, hogy az iszlám köztársaság tüzet nyit bármely hajóra, amely megpróbál áthaladni a szoroson.
A térségben riasztó és aggodalomra okot adó a helyzet, és azt kívánom, bárcsak a globális hajózást kihagynák a háborús konfliktusokból - mondta a görög miniszter a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.
Görögország meghatározó tényező a globális hajózásban, a világ egyik legnagyobb kereskedelmi flottáját tartja ellenőrzése alatt.
A globális hajózás a globális kereskedelmet segíti, amire mindenkinek szüksége van. És a tengerészek természetesen nem hibáztathatók
- hangoztatta Kikíliász.
Azt is elmondta, hogy legalább 10 hajó tartózkodik az öbölben görög zászló alatt, és másik öt a környéken, legénységük jelentős részben görög tengerészekből áll. A szélesebb körzetben több mint 325 görög érdekeltségű hajó tartózkodik.
A hajózási minisztérium szombat óta azt javasolja a hajóknak, hogy kerüljék el a régiót, és Kikíliász hozzátette, hogy a legénység biztonsága a legfontosabb.
Kapcsolatban állunk velük éjjel nappal, a hét minden napján. Örülök, hogy jól vannak, de természetesen mindannyian aggódunk értük, mivel a környék veszélyzónában van. Nem vethetjük el a jelenleginél nagyobb bajok lehetőségét sem - fogalmazott a miniszter.
A görög kormány kedden azt is közölte, hogy tervet készített elő a külföldön rekedt polgárainak hazahozatalára, bár a visszatérésük Athén számára is nehézségekbe ütközik, amíg a légtér régiószerte zárva marad.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna
Teherán szerint Washington mindenkit elárult.
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
A Közel-Kelet országainak.
Felhívta Iránt Szergej Lavrov – Oroszország csupán két dolgot kér
Itt van Moszkva legújabb álláspontja.
Azonnali tűzszünetet kért a megtámadott semleges ország: "még van kiút, éljünk vele!"
Irán egy olyan országot is lő, amely sokat próbált segíteni nekik.
Lakhatási apokalipszis: az Európai Parlament szerint a megélhetésünk a tét
Az EU versenyképességét, munkaerőpiacát és társadalmi stabilitását is veszélyezteti a lakhatsi válság.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet
"Nem akarunk tőlük többé semmit."
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.