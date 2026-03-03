  • Megjelenítés
Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban
Globál

Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban

MTI
Vaszílisz Kikíliász görög hajózási miniszter kedden kijelentette, hogy az iráni konfliktus miatt riasztó a helyzet a Hormuzi szorosban és környékén. Egyúttal a globális hajózás és a tengerészek megvédelmezését szorgalmazta.

A Hormuzi-szoros a hajóközlekedés előtt kedden már negyedik napja volt lezárva, megbénítva az előrejutást azon a területen, ahol a világ olaj- és gázellátásának mintegy 20 százaléka áthalad.

Az iráni Forradalmi Gárda egyik vezető tisztviselője hétfőn az iráni médiában közölte, hogy az iszlám köztársaság tüzet nyit bármely hajóra, amely megpróbál áthaladni a szoroson.

A térségben riasztó és aggodalomra okot adó a helyzet, és azt kívánom, bárcsak a globális hajózást kihagynák a háborús konfliktusokból - mondta a görög miniszter a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Görögország meghatározó tényező a globális hajózásban, a világ egyik legnagyobb kereskedelmi flottáját tartja ellenőrzése alatt.

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

A globális hajózás a globális kereskedelmet segíti, amire mindenkinek szüksége van. És a tengerészek természetesen nem hibáztathatók

- hangoztatta Kikíliász.

Azt is elmondta, hogy legalább 10 hajó tartózkodik az öbölben görög zászló alatt, és másik öt a környéken, legénységük jelentős részben görög tengerészekből áll. A szélesebb körzetben több mint 325 görög érdekeltségű hajó tartózkodik.

A hajózási minisztérium szombat óta azt javasolja a hajóknak, hogy kerüljék el a régiót, és Kikíliász hozzátette, hogy a legénység biztonsága a legfontosabb.

Kapcsolatban állunk velük éjjel nappal, a hét minden napján. Örülök, hogy jól vannak, de természetesen mindannyian aggódunk értük, mivel a környék veszélyzónában van. Nem vethetjük el a jelenleginél nagyobb bajok lehetőségét sem - fogalmazott a miniszter.

A görög kormány kedden azt is közölte, hogy tervet készített elő a külföldön rekedt polgárainak hazahozatalára, bár a visszatérésük Athén számára is nehézségekbe ütközik, amíg a légtér régiószerte zárva marad.

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

