Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg

Lindsey Graham republikánus szenátor szerint a kommunista Kuba lehet a következő rezsim, amely megbuktatása érdekében lépéseket tehet az Egyesült Államok - írja a Newsweek.

Lindsey Graham republikánus szenátor a Fox Newsnak adott vasárnap este interjút, amelyben méltatta Donald Trump Venezuelával és Iránnal kapcsolatos külpolitikáját. Graham úgy vélte,

Trump külpolitikája még Ronald Reagan teljesítményét is felülmúlja.

Kiemelte, hogy sikerült börtönbe juttatni Madurót, majd hozzátette:

Kuba következik. Meg fognak bukni. Annak a kommunista diktatúrának meg vannak számlálva a napjai.

A dél-karolinai szenátor Iránt a "nemzetközi terrorizmus anyahajójának" nevezte, amely szerinte szintén az összeomlás szélén áll, miután annak "kapitánya", az ajatollah "holtan fekszik, mint a kő".

Trump legutóbb pénteken beszélt Kubáról, nem sokkal az Irán elleni katonai művelet megindítása előtt. Az amerikai elnök akkor azt nyilatkozta, hogy a kubai kormány tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal.

Nincs pénzük, nincs semmijük. De tárgyalnak velünk, és talán lesz egy baráti hatalomátvétel Kubában

- fogalmazott Trump.

