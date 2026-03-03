Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor

Egy magas rangú tisztségviselő arról beszélt a lapnak, hogy Washington kész fokozni a nyomását az iszlamista rezsimen, ez pedig az eddigieknél is súlyosabb csapásokat jelenthet. Azt is hozzátette, hogy a „következő 24 órában” lehet számítani az események jelentős felpörgésére. Szavait nem sokkal később Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette:

A legsúlyosabb csapások még hátra vannak

– emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy meglátása szerint az Irán elleni akció céljai szárazföldi műveletek nélkül is elérhetőek. Az Egyesült Államok arra szólította fel az Öbölben tartózkodó állampolgárait, hogy hagyják el a térséget a magas biztonsági kockázatok miatt.

Címlapkép forrása: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images