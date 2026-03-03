Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Az iráni állami média által közzétett felvételek alapján állítja, hogy megvan a légvédelem második áldozata, egy izraeli Hermes 450-es felderítő drón. A videón mondjuk pont egy Heron látható, így érdemes fenntartásokkal kezelni a bejelentést.

️Iranian media:The moment of shooting down an Israeli Hermes 450 drone in Khorramabad. pic.twitter.com/4qmsaLIPwE https://t.co/4qmsaLIPwE — Warfare Analysis (@warfareanalysis) March 2, 2026

Teherán tegnap egy amerikai Reaper lelövését próbálta meg egy izraeli Hermes 900-asról készült videóval igazolni.