Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.
Szétbombázták a "szakértők testületének" épületét

A szövetséges légierő felrobbantotta a "szakértők testületének" épületét Kom városában.

A "szakértők testülete" egy 88 tagú, vallási vezetőkből álló szervezet, akiknek

az a feladata, hogy megválasszák Irán következő vezetőjét.

Azt nem tudni, hogy a "szakértők" az épületben tartózkodtak-e.

Lebombázta Amerika a Forradalmi teret

Teherán főterére dobott szárnyasbombát az izraeli / amerikai légierő - a támadásban összeomlott több lakóépület is - jelenti mindezt az iráni Tasznim hírügynökség.

Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán

Miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Irán tárgyalni akar Amerikával, Teherán ENSZ-nagykövete is kommentálta a diplomáciai rendezés lehetőségeit.

Tovább a cikkhez
Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán
Kiderült: teljes csődöt mondott a keleti nagyhatalom szuperfegyvere Iránban, tehetetlenek voltak a támadással szemben

Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt légicsapásokat mért Iránra, amelyek több mint húsz tartományban rombolták a katonai infrastruktúrát, és komoly kérdéseket vetettek fel a nemrég beszerzett, kínai gyártású HQ-9B légvédelmi rakétarendszer hatékonyságával kapcsolatban - tudósított a Wio News.

Tovább a cikkhez
Kiderült: teljes csődöt mondott a keleti nagyhatalom szuperfegyvere Iránban, tehetetlenek voltak a támadással szemben
Friss harctéri felvételek a CENTCOM-tól

Friss felvételeket publikált az amerikai hadműveleteket vezető CENTCOM iráni katonai eszközök elleni csapásmérő tevékenységről.

A felvételeken többnyire nagy hatótávolságú rakétaindítókat, légvédelmi rakétarendszereket semmisítenek meg az amerikai vadászbombázók.

Fokozatosan újranyitja légterét Jordánia

Az Izrael és Irán közt fekvő ország fokozatosan újranyitja légterét, a megfelelő biztonsági intézkedések figyelembe vétele mellett - írta meg az Al-Dzsazíra.

Hétre nőtt a sérültek száma Izraelben

A ma délutáni, Izrael elleni ballisztikus rakétatámadásnak már 7 sérültje van.

(Times of Israel)

Irán teljesen leállította az élelmiszerexportot

A kormány az emberek alapvető szükségleteit tartja szem előtt"

- indokolta a teheráni vezetés a döntést.

(Tasznim)

Hárman sérültek meg Izraelben

A legújabb iráni rakétatámadásnak három sérültje van Izrael középső részén.

(Times of Israel)

Szaúd-Arábia keleti részét támadja Irán

A rijádi amerikai követség figyelmeztetést adott ki:

Irán támadást kezdett a Szaúd-Arábia keleti részén található Dhahrán városa ellen.

Az amerikai állampolgárokat felszólítják: ne menjenek semmiképp a konzulátusra, vonuljanak fedezékbe.

Lángokban a gárdista bázis

Gyakorlatilag teljesen megsemmisítette az amerikai / izraeli légierő az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest kelet-azerbajdzsáni bázisát Marageh városban, a létesítmény üszkös romokká változott.

Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök

Irán jelezte az Egyesült Államoknak, hogy tárgyalni akarnak, de most már túl késő – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Socialre.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök
Átfogó támadás Izrael ellen

Irán újabb ballisztikusrakéta-támadást indított Izrael ellen: elsősorban az ország északi és középső részében szólnak a riadószirénák.

Az Emírségek védelmi minisztere számot vetett a háborúról

Bahrein után a másik Öbölmonarchia, az Egyesült Arab Emírségek is nyilvánosságra hozta, hogyan teljesített eddig a légvédelem az országban. A jelentések szerint eddig 186 darab rakétatámadást érzékeltek, ebből 172-t sikeresen megsemmisítettek, míg 13 a tengerbe zuhant. Sokkal magasabb volt a támadó drónok száma, ugyanis összesen 812-t regisztráltak eddig a hatóságok, ezek közül 755-öt hatástalanítottak.

(Al-Dzsazíra)

Bahrein légvédelmi jelentést tett közzé

A szigetország a legfrissebb információk szerint eddig összesen 73 rakétát és 91 drónt semmisített meg. Ez nem az összes támadó eszközt jelenti, korábban látható volt, hogy Bahreinben több célpontba becsapódnak a támadó fegyverek.

Megosztás

Az Iran Internationalnak nyilatkozó források arról számoltak be, hogy Irán korábbi elnöke, a szélsőséges nézeteiről ismert Mahmúd Ahmadinezsád életben maradt a támadásokat követően. A politikus halálhíréről vasárnap jelentek meg először információk, azóta ezt hivatalos forrásból nem erősítették meg, de nem is cáfolták.

Megosztás

Dróntámadás érte Ománt

Három iráni drónt érzékeltek Ománban. A helyi hatóságok közleménye szerint két drónt megsemmisítettek Zófárban, a harmadik Szalála kikötőjében csapódon be. Az esetről felvétel is készült:

Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát

Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szorost. Ennek folyamtáról érkezett új ábra.

Tovább a cikkhez
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna

Volodimir Zelenszkij egy olasz napilapban kedden megjelent interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása hátrányosan érintheti országa védelmi képességeit.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg

Lindsey Graham republikánus szenátor szerint a kommunista Kuba lehet a következő rezsim, amely megbuktatása érdekében lépéseket tehet az Egyesült Államok - írja a Newsweek.

Tovább a cikkhez
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
Kuvaitvárosban szólnak a szirénák

Az Öböl menti országban megszólaltak a légitámadásra figyelmeztető szirénák, nem sokkal azután, hogy a kormányzat elítélte az amerikai nagykövetség elleni támadást.

Megosztás

Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van

Jahja Rahim Szafavi vezérőrnagy, iráni katonai tanácsadó kifejtette, hogy Teherán pontosan tudja, hogy merre jár az izraeli miniszterelnök – közölte az Iran International.

Tovább a cikkhez
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Az iráni herceg szerint közeleg a rezsim bukása

Reza Pahlavi, a korábbi sah fia szerint közeleg az iszlamista rezsim bukása, ezért igyekszik magát potenciális új vezetőnek mutatni. A legújabb beszédében kijelentette, hogy az Iránban élő kisebbségeknek egyben kell maradniuk, mert ő az érkezésével el fogja törölni a diszkriminációt.

A rezsim bukásának küszöbén állunk

- tette hozzá.

(Iran International)

Hatalmas füst száll fel az Emírségekben

Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai közleménye szerint egy megsemmisített iráni drón törmeléke estek a Fujajrah olajmezőre. A legfrissebb felvételek szerint hatalmas füst száll fel a területről:

Már kongatják a vészharangokat: egy hét alatt hatalmas bajba kerülhetnek Amerika szövetségesei

Az Egyesült Államok és Izrael katonai céljai az Irán elleni csapások kezdete óta módosultak, miközben egyre nagyobb a bizonytalanság Teherán rakétaképességeivel kapcsolatban – erről beszélt a The Economist védelmi szerkesztője a CNN-nek.

Tovább a cikkhez
Már kongatják a vészharangokat: egy hét alatt hatalmas bajba kerülhetnek Amerika szövetségesei
Szólnak a szirénák Manamában, robbanásokat hallani

A legfrissebb hírek szerint Irán újra Bahreint támadta, az országból robbanásokat jelentettek. Egyelőre nem tudni többet az akcióról.

Megosztás

Miért fáj annyira Putyinnak, hogy Hámenei halott?

Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei meghalt egy izraeli-amerikai légicsapásban. A Politico elemzése rámutat, ez az esemény hogyan tekerte feljebb Vlagyimir Putyin amúgy is magas hőfokon égő paranoiáját, valamint eltökéltségét Ukrajna megszerzésére, miközben arra azért vigyáz az orosz elnök, hogy nyíltan ne kritizálja amerikai ellenlábasát, Donald Trumpot. Bár a közel-keleti krízis Moszkvának több szempontból is hasznos lehet, az oroszbarát erősemberek sorozatos félreállítása miatt Putyin figyelme egyre inkább a hatalmára veszélyes hazai elemekre terelődhet.

Tovább a cikkhez
Miért fáj annyira Putyinnak, hogy Hámenei halott?
Katar nemzetközi repülőterét támadták

Újabb rakétahullám indult az Öböl országai felé. Ennek célpontja volt Katar legfontosabb nemzetközi légikikötője, a Doha mellett fekvő Hamád repülőtér. Az ország külügyminisztere szerint Irán egész Katart célpontnak tekinti, de sikeresen elhárították a támadást.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Friss térképen a pusztító háború: kiderült, Irán nemcsak Izraelt, hanem fél Közel-Keletet lövi szét

Negyedik napja tart a háború Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael között, de a konfliktus sokkal több országra terjed ki. Erről közölt most egy összesítést Clément Molin OSINT-elemző.

Tovább a cikkhez
Friss térképen a pusztító háború: kiderült, Irán nemcsak Izraelt, hanem fél Közel-Keletet lövi szét
Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba

Irán a védekezésre helyezi a hangsúlyt a diplomáciai erőfeszítések kudarcát követően – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt is - írta az Al-Dzsazíra.

Tovább a cikkhez
Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba
Libanoni elnök: a Hezbollah katonai szárnyénak betiltása végleges döntés

Aoun elnök betiltotta a síita Hezbollah katonai szárnyát Libanonban, miután az országban ismét kiújultak az izraeli csapások a radikális csoport akcióit követően. A kabinet határozata kötelezi a Hezbollah-t fegyverei átadására az államnak, hangsúlyozva, hogy a háború és béke kérdéseiben kizárólag Bejrút a joghatósága.

(Al-Dzsazíra)

Az ENSZ szerint nem indult kivándorlás Iránból

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa közölte, hogy a konfliktus következtében egyelőre nem regisztráltak jelentős mozgást Irán afganisztáni és törökországi határain. Azt viszont kifejtette, hogy Libanonban más a helyzet, ott néhány tízezren menekülni kényszerültek.

(Iran International)

Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra

A közel-keleti konfliktus nyomán beszűkülő nyersolajkínálat érzékenyen érinti Kínát. Az ország egyik legnagyobb finomítója karbantartásra hivatkozva csökkenti kapacitását, miközben Peking diplomáciai rendezést sürget – tudósított az Al Jazeera.

Tovább a cikkhez
Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra
Jelentett az IDF: 250 bombát dobtak le Iránra

Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint csapást mértek az éjszaka folyamán iráni célpontokra. Az akcióban 100 vadászgép vett részt. Kijelentették, hogy a vezetői komplexumra dobtak le rengeteg robbanóanyagot. A közlemény szerint ebben volt Irán elnöki hivatala, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács székhelye, egy olyan épület, amelyet Irán „legfelsőbb fóruma” használ találkozók lebonyolítására, valamint egy „iráni hadseregtisztek kiképző intézmény.

(Times of Israel)

NAÜ: károk keletkeztek az iráni atomlétesítménynél

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentése szerint a natanzi dúsítóüzemnél károkat észleltek. Hozzátették, hogy nem számítanak radiológiai következményekre. Ez a létesítmény júniusban súlyosan megrongálódott, egyelőre nem tudni, hogy az irániak mennyire voltak képesek helyreállítani a károkat. Most egyelőre csak a bejárat megrongálódását tudják megerősíteni.

(Iran International)

Közel 800 áldozata van a háborúnak Iránban

Az Iráni Vörös Félhold Társaság legfrissebb adatai szerint mintegy 787 ember vesztette az életét az iszlamista hatalom elleni katonai csapások során. Tegnapig összesen 555 fő haláláról számoltak be.

(Sky News)

Izraeli védelmi miniszter: már „levágták a polip fejét”, ezzel megváltozott a háború célja

Izrael Katz védelmi miniszter szerint sikeresen likvidálták a rezsim vezetését, de most más célokat neveztek meg.

Tovább a cikkhez
Izraeli védelmi miniszter: már „levágták a polip fejét”, ezzel megváltozott a háború célja
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan nyomon követi a közel-keleti eseményeket, amelyek máris érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra - jelentette az IMF.

Tovább a cikkhez
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak
Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?

Az iráni háború gazdasági következményei egyelőre kezelhetőnek tűnnek Európa számára, de ha az offenzíva elhúzódik, az unió gazdasági kilábalása komoly veszélybe kerülhet. Az elkövetkező négy hét döntő jelentőségű lesz.

Tovább a cikkhez
Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?
Friss videó az erbíli támadásról

Éjszaka Irán az észak-iraki Erbíl városa ellen indított dróntámadást, ám a jelentések szerint a légvédelem sikeresen elhárította a támadást. Erről videó is készült:

Pakisztán részleges légtérzárat jelentett be

Pakisztán bejelentette, hogy részlegesen lezárja a kereskedelmi légterét márciusban. Iszlámábád az egyre szélsebbé váló közel-keleti konfliktussal magyarázta a lépést. Több mint 150 nemzetközi járatot töröltek pakisztáni városok és közel-keleti célállomások között.

(Al-Dzsazíra)

Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?

Megtörtént, amiről hetek óta keringett a szóbeszéd a Közel-Keleten: hiába a még múlt héten is zajló atomtárgyalások, Izrael és az Egyesült Államok szombaton katonai támadást indított Irán ellen. Az amerikai-izraeli hadművelet Donald Trump második ciklusának eddigi legkiterjedtebb és legelsöprőbb beavatkozása, mely keretében számos iráni kulcsfigurát, köztük a legfőbb vezetőt, Ali Hámenei ajatollahot is megölték. Teherán válaszul több mint egy tucat térségbeli országra mért csapásokat, többek közt Nagy-Britannia egyik ciprusi támaszpontjára, de legutóbb az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetségét is támadta az iszlám köztársaság. Sajtóértesülések szerint az Öböl-menti országok emiatt máris a háború lezárása mellett lobbiznak Washingtonnál. A konfliktusba a libanoni Hezbollah fegyveresei is becsatlakoztak, Izrael a szárazföldi offenzívát sem zárja ki ellenük. Miközben a világgazdaság egyik ütőerének számító Hormuzi-szoros lezárásáról érkeznek hírek, és Amerika újabb rakétázáporral fenyeget, iráni oldalon több száz civil és több mint ezer katonai áldozatról tudni, de hat amerikai katona és egy tucat izraeli ugyancsak életét vesztette, ahogy az olajmonarchiákban is estek civil áldozatok. Tényleg még hosszú hetekig a pusztítás lehet az úr a Közel-Keleten? Mi az amerikai-izraeli támadás pontos célja, és az mennyire kivitelezhető? A Global Insight legfrissebb, kivételesen délelőtt megjelenő adásában Csicsmann Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük az iráni háború okairól és következményeiről, valamint arról, hogy meddig tarthat és szélesedhet a konfliktus.

Tovább a cikkhez
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
Szinte semmi változást nem hozott Hámenei halála a parancsnoki struktúrában

Dr. Bader Mousa Al-Saif, a Chatham House munkatársa szerint a legfőbb vezető halála nem hozott lényegi változást Iránban. Meglátása szerint továbbra is stabilak a parancsnoki láncok.

Hámenei alatt az ország nagyon centralizált volt, de a közvetlen támadások és a merényletek számának növekedése óta valóban decentralizálták az iráni parancsnoki struktúrát. Tehát a halála nem igazán befolyásolta a folyamatban lévő tevékenységeket

- mondta.

(Sky)

Libanonból érkező rakéták miatt szólaltak meg a szirénák Izraelben

A legfrissebb jelentések szerint szólnak a légvédelmi szirénák Izrael északi részén, mivel Libanón felül támadás indult az ország ellen.

(Times of Israel)

Trump keményen bírálta Starmert

Dnald Trump amerikai elnök erős kritikát fogalmazott meg Keir Starmer miniszterelnökkel szemben. Szerinte az Egyesült Királyság kormányfője hibát vétett, amiért nem csatlakozott a közel-keleti konfliktushoz. Szerinte Starmernek segítenie kellett volna.

Nem volt segítőkész… Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok látni. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok látni az Egyesült Királyságtól

- mondta.

(Al-Dzsazíra)

Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom

A háború szombati kirobbanását követően az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy Teherán végül lezárja-e a Hormuzi-szorost, amin keresztül az energiahordozók kereskedelme zajlik. Ám ezzel éppen az egyik legfontosabb szövetségesének ártanak – írja a CNN.

Tovább a cikkhez
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Dróntörmelék okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségekben

Az Emírségek egyik kulcsfontosságú üzemében, a Fujairah olajipari övezetében tűz ütött ki, de a hatóságok már dolgoznak a károk elhárításán. A jelentések szerint egy drón törmeléke okozta, amelyet a légvédelem a levegőben semlegesített.

(Iran International)

Izrael végzett a Hezbollah egyik legfontosabb vezetőjével

Izrael azt állítja, hogy likvidálták a Hezbollah síita iszlamista csoport egyik legfontosabb vezetőjét, Reza Khazaeit. A hírek szerint ő volt a felelős a kapcsolattartásért Iránnal.

(Iran International)

Háború az Öbölben: Irán egy egész országot vágna el a szárazföldi összekötetéseitől

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz jelentése szerint iráni drón találta el a Szaúd-Arábiát és Bahreint összekötő hidat.

Tovább a cikkhez
Háború az Öbölben: Irán egy egész országot vágna el a szárazföldi összekötetéseitől
Szijjártó Péter bejelentette: szerdán és csütörtökön számos magyar hazajuthat a Közel-Keletről

Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre a jordániai Ammánból, 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Tovább a cikkhez
Szijjártó Péter bejelentette: szerdán és csütörtökön számos magyar hazajuthat a Közel-Keletről
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt

A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.

Tovább a cikkhez
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
Izraelben nőtt a kórházi ápoltak száma

Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az utolsó 24 órában 289 személyt szállítottak kórházba.

(Times of Israel)

Robbanások Iránban

Az iráni média jelentése szerint újabb támadás érte Iszfahán és Siráz városokat, károkról egyelőre nem érkeztek hírek.

(Sky News)

Katar továbbra sem indítja újra a légitársaságát

Egyelőre a földön maradnak az ország légitársaságának a gépei:

Qatar Airways akkor indítja újra a járatokat, amint a Katari Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelenti a katari légtér biztonságos újranyitását

- közölték.

Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki

A Sky szerint növekszik azoknak az országoknak a száma, amelyek inkább befejeznék a harcokat az Öbölben.

Tovább a cikkhez
Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki
Bezár az amerikai követség Kuvaitban

A vészhelyzeti intézkedések újabb lépéseként az Egyesült Államok átmenetileg bezártja a nagykövetségét Kuvaitban. Irán több alkalommal is célba vette az amerikai célpontokat, ezért a további támadásoktól tartva hozta meg az óvintézkedést.

(Al-Dzsazíra)

Robbanásokat jelentettek Teherán környékéről

Néhány perccel ezelőtt robbanások rázták meg Irán fővárosa környékét. A média jelentése szerint Karaj város Azimieh negyedében észleltek robbanásokat.

(Iran International)

Szólnak a szirénák Jeruzsálemben

Izrael fővárosában a lakosságot arra figyelmeztették, hogy hamarosan támadás érkezik, ezért húzódjanak az óvóhelyekre. A jelentés szerint drónokat észleltek, egyelőre vizsgálják a helyzetet. A Golán-fennsíkon is megszólaltak a szirénák.

(Times of Israel)

Az IRGC központjait támadta Amerika

Az Egyesült Államok az iráni Forradalmi Gárka parancsnoki központjaira mért csapást. A jelentések szerint legalább öten életüket vesztették a támadásokban. Ezen felül az iráni légvédelmi képességeket, rakéta- és drónindítóhelyeket, valamint katonai repülőtereket is csapás érte a közlemény szerint.

Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból

Az egyre jobban eldurvuló helyzet miatt hozták meg a döntést, az Egyesült Államok úgy határozott, hogy több országból is kimenekíti az embereket.

Tovább a cikkhez
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után

Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban - tájékoztatott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Tovább a cikkhez
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől

A katari LNG-export leállása és a történelmi mélyponton lévő európai gázkészletek együttesen súlyos ellátási kockázatot jelentenek a kontinens közüzemi szolgáltatói és ipara számára. A globális cseppfolyósítottföldgáz-piac (LNG) az eddigi bőség helyett hirtelen kínálati szűkével néz szembe.

Tovább a cikkhez
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
Ismét Bahreint támadta meg Irán

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleménye szerint ma hajnalban tömeges támadást hajtott végre Bahreinben. A célpont az amerikaiak által használt légibázis. A jelentések szerint mintegy 20 drónt és három rakétát vetetettek be, amelyek célba találtak és komoly károkat okoztak. Egyelőre nem érkezett megerősítés.

Megosztás

Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát

A konfliktus egyik legnagyobb kérdését jelenti, hogy pontosan mi fog történni az energiahordozó árával, most konkrét számot mondott be az iráni fegyveresek vezetője.

Tovább a cikkhez
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB

Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza, Philip Lane a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása jelentős inflációs ugrást okozhat az euróövezetben, emellett visszavetheti a gazdasági növekedést.

Tovább a cikkhez
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Amerikai katonák tüzet nyitottak Karacsiban

Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban napok óta súlyos tüntetések zajlanak az amerikai konzulátus közelében. Az eldurvuló helyzetet jelzi, hogy a legfrissebb információk szerint az épületben tartózkodó amerikai katonák tüzet nyitottak a rohamozó tüntetőkre.

(Al-Dzsazíra)

Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn kijelentette: Irán a közelmúltbeli atomtárgyalásokon nyomást próbált gyakorolni az amerikai delegációra, ám ezzel alábecsülte Trump elnök csapatát. Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsim elleni katonai fellépés elkerülhetetlenségéről beszélt - írta az Iran International .

Tovább a cikkhez
Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael
Amerikai bázist ért csapás Irakban

A legfrissebb hírek szerint iráni dróntámadás ért egy amerikai támaszpontot az észak-iráni Erbil városánál. Áldozatokról és károkról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.

(Iran International)

Jelenleg Libanonban és Iránban támad az IDF

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezekben a pillanatokban is támadják az iráni és a libanoni célpontokat. Ezt a hadsereg közölte, hozzátéve, hogy kiterjedt akciókról van szó.

(Times of Israel)

Izrael evakuálási parancsot adott ki

Az izraeli hadsereg szóvivője azt nyilatkozta, hogy a dél-bejrúti al-Ghubeiri és Haret Hreik negyed lakóinak evakuálniuk kell. Ez a figyelmeztetés a súlyos támadásokat szokta megelőzni, most valószínűleg a Hezbollah infrastruktúrájára mérnének csapást.

(Al-Dzsazíra)

Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz

Az amerikai elnök az amerikai katonák halála miatt hirdetett súlyos ellencsapásokat – írja az Iran International.

Tovább a cikkhez
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Katar nagyszabású támadást hatástalanított

Friss katari jelentések szerint Irán nagyszabású támadást zúdított a monarchiára az éjszaka folyamán, de a légvédelem hatékonyan semlegesítette a támadást. A 101 ballisztikus rakétából 98-at és a 39 drónból 24-et lőttek le, valamint a tegnap napon már említett Szu-24-eseket is beleírták a jelentésbe.

Megosztás

Izrael a Hezbollahot támadta Libanonban

Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán a radikális iszlamista szervezet, a síita Hezbollahot támadta a szomszédos Libanonban. A jelentések szerint fegyverraktárakat semmisítettek meg Bejrútban.

(CNN)

Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor

A CNN arról tudósított, hogy az Egyesült Államok az eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérne Iránra.

Tovább a cikkhez
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
Iráni drónok csapódtak be az éjszaka folyamán a rijádi amerikai nagykövetségbe

Feltételezések szerint összesen két iráni drón csapódott be az amerikai nagykövetségbe Szaúd-Arábia fővárosában, Iránban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a becsapódások következtében az épületben tűz ütött ki, de csak kisebb károkat okozott, sérültekről nem tudni, mivel azt előzetesen kiürítették.

(Iran International)

Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.

Tovább a cikkhez
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

A hétfői hírfolyamunk itt érthető el:

Kapcsolódó cikkünk

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

