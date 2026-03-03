Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Dr. Bader Mousa Al-Saif, a Chatham House munkatársa szerint a legfőbb vezető halála nem hozott lényegi változást Iránban. Meglátása szerint továbbra is stabilak a parancsnoki láncok.

Hámenei alatt az ország nagyon centralizált volt, de a közvetlen támadások és a merényletek számának növekedése óta valóban decentralizálták az iráni parancsnoki struktúrát. Tehát a halála nem igazán befolyásolta a folyamatban lévő tevékenységeket

- mondta.

(Sky)