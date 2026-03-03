Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban
Az Európai Unió luxembourgi törvényszékén nyújtott be keresetet Oroszország központi bankja, amiért az EU tagállamai határozatlan időre meghosszabbították az orosz vagyoneszközök befagyasztását. Az ügyben saját bíróságaikon már többször perbe fogták az EU-t, de nem sok realitása van annak, hogy érvényt szerezzenek az ott hozott ítéleteknek. Ettől függetlenül Brüsszelnek már gyakorlatilag megvan a védőbeszéde, révén hogy arra az eshetőségre is felkészültek, ha az orosz vagyon fedezetként való használása miatt jön a kereset.
136 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország keddre virradóra 136 drónnal támadta Ukrajnát, amelyekből az ukrán légvédelem 127-et semlegesített.
Keményen cáfolta Volodimir Zelenszkij a Barátság vezeték kapcsán a magyar kormányt, durva üzenetet küldött Orbán Viktornak
Páros lábbal beleállt a magyar kormányba a Barátság vezeték körül kirobbant ügyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar és a szlovák kabinetekbe. Az államfő elmondta, hogy bár az Orbán Viktor miniszterelnök által bemutatott műholdfelvételeken látszik, hogy a felszíni helyreállítási már halad, a föld alatti vezetékszakasz, valamint az infrastruktúra egyéb sérülései még nem, ezeket nehezebb is javítani. Hevesen bírálta a két EU-tagállam politikai lépéseit is.
Támadás érte Odessza megyét – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden
Orosz dróntámadás rongálta meg az éjszaka folyamán a kikötői és közlekedési infrastruktúra létesítményeit a Fekete-tenger partján fekvő ukrajnai Odessza megye déli részén – közölte kedden a régió kormányzója. A támadásban szárazáruraktár és közúti konténerek rongálódtak meg, de sérültek nem voltak.
Címlapkép forrása: Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images
