  • Megjelenítés
Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza
Globál

Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza

Portfolio
Spanyolország kormánya válaszolt a Publico hírportál információi szerint Donald Trump amerikai elnöknek, aki lényegében teljes kereskedelmi embargót jelentett be az országgal szemben ma este.

A Publico azt írja: a spanyol kormány levelet küldött Amerikának, melyben reagáltak Trump bejelentésére.

A levélben az áll, hogy a spanyol kormány elfogadja, hogy az Egyesült Államok felül akarja vizsgálni kapcsolatát Spanyolországgal, de

ezt a nemzetközi jog, az EU-val kötött megállapodások és a magánvállalatok tiszteletben tartásával együtt kell megtennie.

Hozzáteszik: Spanyolország továbbra is nyitottságot szeretne és készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre. Arra is kitértek: Spanyolország a NATO kulcsfontoságú tagja, a védelmi szövetséghez, Európa védelméhez nagy mértékben hozzájárulnak.

Még több Globál

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Emellett a lap arról ír: a spanyol kormányhoz közeli forrásaik szerint Madrid szükséges erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy kezelje az amerikai kereskedelmi embargó hatásait. Segítenek az érintett szektoroknak, diverzifikálják az ellátási láncokat.

Trump ma este jelentette be, hogy teljesen leállít minden kereskedelmet Spanyolországgal, mert Madrid megtiltotta nekik, hogy Irán megtámadására használják reptereiket és nem hajlandók a védelmi költségvetésük 5%-át védelmi kiadásokra fordítani.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet

Címlapkép forrása: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility