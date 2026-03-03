Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza

Spanyolország kormánya válaszolt a Publico hírportál információi szerint Donald Trump amerikai elnöknek, aki lényegében teljes kereskedelmi embargót jelentett be az országgal szemben ma este.

A Publico azt írja: a spanyol kormány levelet küldött Amerikának, melyben reagáltak Trump bejelentésére.

A levélben az áll, hogy a spanyol kormány elfogadja, hogy az Egyesült Államok felül akarja vizsgálni kapcsolatát Spanyolországgal, de

ezt a nemzetközi jog, az EU-val kötött megállapodások és a magánvállalatok tiszteletben tartásával együtt kell megtennie.

Hozzáteszik: Spanyolország továbbra is nyitottságot szeretne és készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre. Arra is kitértek: Spanyolország a NATO kulcsfontoságú tagja, a védelmi szövetséghez, Európa védelméhez nagy mértékben hozzájárulnak.

Emellett a lap arról ír: a spanyol kormányhoz közeli forrásaik szerint Madrid szükséges erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy kezelje az amerikai kereskedelmi embargó hatásait. Segítenek az érintett szektoroknak, diverzifikálják az ellátási láncokat.

Trump ma este jelentette be, hogy teljesen leállít minden kereskedelmet Spanyolországgal, mert Madrid megtiltotta nekik, hogy Irán megtámadására használják reptereiket és nem hajlandók a védelmi költségvetésük 5%-át védelmi kiadásokra fordítani.

