Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza

A Publico azt írja: a spanyol kormány levelet küldött Amerikának, melyben reagáltak Trump bejelentésére.
A levélben az áll, hogy a spanyol kormány elfogadja, hogy az Egyesült Államok felül akarja vizsgálni kapcsolatát Spanyolországgal, de
ezt a nemzetközi jog, az EU-val kötött megállapodások és a magánvállalatok tiszteletben tartásával együtt kell megtennie.
Hozzáteszik: Spanyolország továbbra is nyitottságot szeretne és készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre. Arra is kitértek: Spanyolország a NATO kulcsfontoságú tagja, a védelmi szövetséghez, Európa védelméhez nagy mértékben hozzájárulnak.
Emellett a lap arról ír: a spanyol kormányhoz közeli forrásaik szerint Madrid szükséges erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy kezelje az amerikai kereskedelmi embargó hatásait. Segítenek az érintett szektoroknak, diverzifikálják az ellátási láncokat.
Trump ma este jelentette be, hogy teljesen leállít minden kereskedelmet Spanyolországgal, mert Madrid megtiltotta nekik, hogy Irán megtámadására használják reptereiket és nem hajlandók a védelmi költségvetésük 5%-át védelmi kiadásokra fordítani.
Címlapkép forrása: Zach Gibson/Bloomberg via Getty Images
Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna
Teherán szerint Washington mindenkit elárult.
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
A Közel-Kelet országainak.
Felhívta Iránt Szergej Lavrov – Oroszország csupán két dolgot kér
Itt van Moszkva legújabb álláspontja.
Azonnali tűzszünetet kért a megtámadott semleges ország: "még van kiút, éljünk vele!"
Irán egy olyan országot is lő, amely sokat próbált segíteni nekik.
Lakhatási apokalipszis: az Európai Parlament szerint a megélhetésünk a tét
Az EU versenyképességét, munkaerőpiacát és társadalmi stabilitását is veszélyezteti a lakhatsi válság.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet
"Nem akarunk tőlük többé semmit."
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.