Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén
A jövő héten, Ali Hámenei temetése után megválasztják Irán következő legfőbb vezérét – közölte a Farsz hírügynökség.
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát (DFC), hogy kedvező feltételekkel nyújtson politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem résztvevőinek.
Nincs áldozata a Dubaj elleni támadásnak
Az iráni haderő dubaji amerikai konzulátus elleni támadásának nincs áldozata, a berepülő drón egy parkolóban robbant fel - mondta el Marco Rubio amerikai külügyminiszter a sajtónak.
Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban
Egy ideig még magasak maradnak az olajárak, viszont, ha vége a háborúnak Iránnal, még alacsonyabbak is lesznek, mint előtte – mondta Donald Trump amerikai elnök ma este a Fehér Házban.
Videó az újabb Dubaj elleni támadásról
A videó még néhány órával ezelőtt készült - az iráni haderő az amerikai konzulátus épületét támadta meg egy drónnal. A lángokat azóta megfékezték.
A local resident from Bur Dubai shared this video. I was told that it is allegedly a U.S. consulate that has been hit. pic.twitter.com/1LNx9yro7h https://t.co/1LNx9yro7h— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 3, 2026
Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban
Vaszílisz Kikíliász görög hajózási miniszter kedden kijelentette, hogy az iráni konfliktus miatt riasztó a helyzet a Hormuzi szorosban és környékén. Egyúttal a globális hajózás és a tengerészek megvédelmezését szorgalmazta.
Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez
Irán készen áll az elhúzódó háborúra, a legjobb fegyvereit még egyáltalán nem is használta – idézi a teheráni védelmi minisztériumot az Al-Dzsazíra.
Felrobbantották a dubaji amerikai konzulátust
A Reuters helyi beszámolók alapján azt írja: Dubaj amerikai konzulátusának környékéről füst száll fel - az épületet valószínűleg iráni dróntámadás érte.
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be
Hakan Fidan török külügyminiszter élesen bírálta Irán válaszstratégiáját, amelynek keretében Teherán az Egyesült Államok és Izrael támadásaira a Perzsa-öböl menti államok bombázásával reagál.
„Izrael stratégiai hibát követett el” - Váratlan kritika Európa egyik legerősebb vezetőjétől
Emmanuel Macron francia elnök úgy látja, Izrael „stratégiai hibát követett el” azzal, hogy szárazföldi inváziót kezdett Libanon ellen.
Drónokat, drónindítókat likvidáltak az amerikaiak
A CENTCOM friss felvételeket publikált.
The Iranian regime's killer drones have been a menace in the Middle East for years. These drones are no longer a tolerable risk. pic.twitter.com/76yhDKI6OW https://t.co/76yhDKI6OW— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
A Földközi-tengerre megy a Charles de Gaulle hordozó
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó, a fedélzetén szolgáló légi egységekkel és a fregattokból álló kísérő kötelékkel együtt a Földközi-tenger térségébe indul.
Az elnök az instabil helyzetre és a következő napok bizonytalanságaira hivatkozva rendelte el a hadművelet azonnali megkezdését.
(Reuters)
Krízis a Hormuzi-szoroson - Trump rendkívüli lépést fontolgat, lehet, hogy megvan a megoldás?
A Trump-kormányzat bevált módszerrel biztosítaná a Hormuzi-szoroson történő áthaladást az olaj- és gáztankerek számára, miután az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet nyomán meredeken emelkedni kezdtek az energiaárak - írja a Politico.
Bejelentette Izrael: szétbombázták a titkos bunkert, ahol Irán atomfegyvert fejlesztett
Az izraeli légierő csapást mért egy titkos bunkerre Teherán mellett, ahol Irán nukleáris fegyvert akart fejleszteni – jelentette be X-oldalán az izraeli haderő (IDF).
Meshedben temetik el az ajatollahot
Irán egykori vezérét Teheránban ravatalozzák majd föl, ahol nyilvános megemlékezést tartanak, majd Meshed városába szállítják, ahol örök nyugalomra helyezik - írja a Farsz hírügynökség.
Ali Hámenei 36 évig vezette Iránt.
Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna
Az Egyesült Államok „elképesztően ostoba döntést hozott” azzal, hogy megtámadta Iránt, miközben a tárgyalások zajlottak – mondta Teherán ENSZ-követe, Ali Bahreini.
Brit vadászgépek röpködnek Jordánia felett
Az RAF gépei iráni drónok elhárításában vesznek részt - a jordán és iraki légtér vettek részt a legmodernebb, F-35-ös vadászbombázók.
(BBC)
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
Ukrajna készen áll arra, hogy megossza a légtérvédelemben szerzett tapasztalatait a Közel-Kelet országaival, de csak abban az esetben, ha ezek az országok elősegítik Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárulását - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi kijevi sajtótájékoztatón.
Izrael újranyitja légterét
Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette: Izrael részlegesen újranyitja légterét, hogy beengedje azokat a repülőjáratokat, melyek az országban rekedt külföldieket akarnak elvinni.
(Al-Dzsazíra)
Felhívta Iránt Szergej Lavrov – Oroszország csupán két dolgot kér
Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov beszélt iráni kollégájával, Abbász Aragcsival – írja az Al-Dzsazíra.
Megtámadták az erbili konzulátust
Az Egyesült Államok erbili konzulátusát (Irak) iráni drón támadta meg, a légvédelem semlegesítette az eszközt.
(Reuters)
Azonnali tűzszünetet kért a megtámadott semleges ország: "még van kiút, éljünk vele!"
Azonnali tűzszünetet szeretne Omán, az egyik öböl menti semleges ország, melyet Irán megtámadott a napokban.
Libanon szembeszáll a Hezbollahhal
A libanoni hadsereg bejelentette: ma 12 Hezbollah-tagot tartóztattak le, akik át akartak hatolni egy ellenőrzőponton.
A libanoni kormány tegnap illegálisnak minősítette a Hezbollah tevékenységét és fegyverletételre szólította fel a szervezetet.
Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet
Az Egyesült Államok teljesen beszünteti a kereskedelmet Spanyolországgal, amiért Madrid nem engedte az amerikai légierőnek, hogy a területükről indítsanak támadásokat Irán ellen – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Az IBUSZ a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az ománi helyzetre hivatkozva felfüggesztette az Ománba közlekedő charterjáratait, a Salalah térségében tartózkodó 189 utast pedig legkésőbb pénteken hazaszállítják Budapestre
Este is folytatódik Teherán támadása
Az iráni fővárosra hullanak az irzaeli, amerikai bombák.
ویدیوی دریافتی از لحظات انفجار با شرح: 'غرب #تهران ساعت ۱۸:۵۸ سهشنبه ۱۲ اسفند'#Iran #Tehran pic.twitter.com/stkvKkc9M6 https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Vahid Online (@Vahid) March 3, 2026
Bejelentette Donald Trump: Amerika megverte Iránt – Hamarosan megadják magukat
Közös sajtótájékoztatót tart Friedrich Merz német kancellárral Donald Trump amerikai elnök: az eseményen az amerikai vezető bejelentette, hogy „katonailag megverte” Iránt az Egyesült Államok.
Két nap alatt duplázott a gázár – Ha a piacnak igaza van, az nagy bajt jelent
Az európai gázár két nap alatt megduplázódott, de egyelőre nem látszik valódi, tartós ellátási sokk. A piac most a legrosszabb forgatókönyveket árazza: a közel-keleti eszkaláció és a katari LNG-kiesés híre önmagát erősítő pánikreakciót indított el. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az ilyen geopolitikai árugrások gyakran korrekcióba fordulnak, amint a piac alkalmazkodik az új helyzethez. A kérdés most az, hogy egy gázválság küszöbén állunk, vagy inkább egy ideiglenes túlzott félelmet látunk.
Jelentés Amerikából
Az amerikai haderő eddig 1700 célpontra mért csapást Irán területén - jelentette a CENTCOM.
Megint támadják Dohát és Abu-Dzabit
Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterében megint "hangos robbanásokat" lehet hallani - írja a Reuters.
Erős a gyanú, hogy Irán újabb támadásokat indított az olajállamok ellen.
Katar cáfol: nem támadják Iránt
Katar külügyminisztériuma cáfolta az izraeli médiában megjelenő híreket, mely szerint beszálltak az Irán elleni katonai műveletekbe.
Az önvédelmi jogunkat gyakoroljuk és az iráni támadásokat rettentjük el
- kommentálta Madzsid Al-Anszári szóvivő.
Szaúd-Arábiából egyelőre nem jött hasonló cáfolat.
Irán fenyegetőzik: mindennél durvább támadás jön, háromszorozódni fog az olajár
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest minden korábbinál súlyosabb támadásokat fog mérni a Közel-Kelet gazdasági központjaira, ha az Egyesült Államok és Izrael nem állítja le a támadásokat – jelentette be Ebrahim Dzsabbári, a szervezet egyik vezetője.
Megindul a HMS Dragon
Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer bejelentette: az Egyesült Királyság Ciprus védelmére a Földközi-tenger keleti részére küldi a HMS Dragon rakétás rombolót.
A hajó feladata a Ciprus ellen indított támadások elhárítása lesz.
Kiszivárott Trump mesterterve: így hozná el az elnök az iráni rezsim végleges bukását
Donald Trump amerikai elnök mérlegeli, hogy nagy mennyiségű fegyvert és más támogatást juttat el Iránba a kormányellenes milíciáknak – tudta meg a Wall Street Journal.
Háború után aranykor jöhet: kiszámolták, mennyit nyerhet Európa, ha összeomlik a közel-keleti rezsim
Rövid távon a mostani katonai eszkaláció az energiaárakon és a kockázati prémiumokon keresztül Európának kifejezetten kellemetlen, középtávon viszont egy rezsimváltással és reintegrációval járó pálya az EU-nak makroszinten is mérhető pluszt hozhat, miközben néhány ágazatban – gép- és berendezésgyártás, közlekedési eszközök, vegyipar, elektronika, agrár-élelmiszer és üzleti szolgáltatások – a nyereség koncentráltan, nagy tételekben csapódhat le – derül ki a WiiW egy most publikált elemzéséből. A tanulmány nem azt állítja, hogy ez automatikus vagy gyors folyamat: a reintegráció feltétele a politikai és intézményi fordulat, a beruházások felfutása és a kereskedelmi–pénzügyi csatornák normalizálása. De ha ez a kapu kinyílik, a wiiw számai alapján az Európai Unió nem mellékszereplő, hanem az egyik legnagyobb gazdasági haszonélvező lehet.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban, amely kulcsfontosságú a globális kőolaj- és LNG-szállítások szempontjából. Vendégünk Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője volt, akivel a szoros lezárásának gazdasági következményeiről beszélgettünk. A műsor második részében az iráni háború légi közlekedést felborító hatásairól volt szó. Pető György repülésszakértőt arról kérdeztük, hogy mennyiben alakíthatja át az iparágat, az útvonalakat és a repülési szokásokat a világ legfontosabb légikikötői között számon tartott Katar és Dubaj megtámadása.
Felvételek a Hezbollah elleni műveletekről
Izrael folyamatosan dolgozik a radikális iszlamista libanoni frakció katonai képességei ellen.
בסגירת מעגל מהירה תוך מספר דקות, כלי-טיס של חיל-האוויר תקף את המשגר ממנו בוצעו השיגורים לעבר הגולן.צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני. pic.twitter.com/2Jh5Lupmxm https://t.co/2Jh5Lupmxm— Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026
Pillanatok alatt szellemreptérré vált a Közel-Kelet csúcstartó légikikötője
Az Irán térségében kirobbant háború nyomán szombaton leállt a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a dubaji, ami már az első napokban milliárd dolláros nagyságrendű gazdasági kárt okozott – írja a Coinomist. A háború kitörését követő egy napban a térségben több mint 2300 járatot töröltek, a dubaji indulásoknak mintegy 90 százalékát törölték.
Drámai lépésre kényszerülhet a világ legnagyobb olajexportőre a háború miatt
A Saudi Aramco azt vizsgálja, hogy a Perzsa-öblön kívüli, a Vörös-tenger partján fekvő Jambu kikötőjén keresztül irányítsa át olajexportja egy részét, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megbénult a hajóforgalom az öbölben - írja a Bloomberg.
Illegális háborút robbantott ki Donald Trump? – Saját támogatói sem értik, mit csinál az elnök
Negyedik napja forrong a Közel-Kelet: Izrael és az Egyesült Államok szombaton támadás alá vette Iránt, és megölte annak legfőbb vezetőjét, Ali Hámenei ajatollahot. Az iszlám köztársaság válaszcsapásai a régió szinte valamennyi országára kiterjedtek, még a Cipruson fekvő brit katonai támaszpontokra is. Miközben Iránban akadnak az ajatollah halálát gyászolók és ünneplők is, valamint világszerte úgy bírálják, mint méltatják a beavatkozást, Benjamin Netanjahu és Donald Trump hadműveletét az Egyesült Államokban sem fogadta osztatlan ováció. nemcsak a demokratákat, hanem saját táborát is megosztotta: a MAGA-mozgalom több véleményvezére kritizálta az elnök döntését, amely a közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többségének rosszallását váltja ki. De tényleg illegális Trump Irán elleni háborúja?
Hatalmas öngólt lőtt Teherán – Azt mondják, hamarosan megtámadja Iránt a régió legerősebb országa
Izraeli tisztviselők arra számítanak, hogy hamarosan megtámadja Iránt Szaúd-Arábia, mivel a perzsa állam több csapást is mért a korábban semleges olajmonarchia területére – tudta meg az izraeli Kan hírcsatorna.
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indított Irán ellen a korábban semleges ország
Katar támadást indított Irán ellen, Izrael és az USA oldalán – írta meg több izraeli lap.
Újabb sokk várhat a világgazdaságra a közel-keleti krízis elhúzódása esetén
Az amerikai–izraeli légicsapások Irán ellen és az ezekre adott iráni válaszcsapások nyomán a közel-keleti helyzet komoly kockázatot jelent a világgazdaságra. Még a legoptimistább forgatókönyv szerint is csak hetek alatt csillapodhat a konfliktus, a szakértők pedig óva intenek az elhamarkodott megnyugvástól: az energiaárak elszabadulása globális inflációs hullámot válthat ki, amely recesszióba taszíthatja a legnagyobb gazdaságokat, írja a New York Times.
Iráni szerencsejáték: Amerika sokat nyerhet, de hatalmasat kockáztat
Az Irán elleni hadműveletek híreire egyesek tapsolnak, mások pedig háborognak szerte a világban, a Pentagon stratégiai tervezőinek asztalán eközben az óra hangosan ketyeg. Nyilván egyetlen könnycseppet sem hullatnak a közel fél évszázada „Halál Amerikára” jelszóval operáló iráni vezetők sorsa felett, ám azzal is tisztában vannak, hogy a műveletek semmi esetre sem húzódhatnak el. Nem csupán Donald Trump szavazóbázisa érezné ugyanis magát átverve – az elnök nekik a „véget nem érő háborúk” egyszer s mindenkori végét ígérte –, de vészesen leapadnának az egyébként is kritikus szinten lévő fegyverkészletek, s félő, hogy megrepedne az évek óta túlterhelt amerikai hadigépezet.
Bréking: leállhatott az olajtermelés a világ második legnagyobb olajmezőjén!
Akár napi több mint 3 millió hordóval is visszaeshet Irak olajtermelése néhány napon belül, ha a tankhajók továbbra sem tudnak zavartalanul áthaladni a Hormuzi-szoroson – értesült a Reuters. Friss értesülések szerint ráadásul leállhatott az olajtermelés a Rumaila-n, ami a világ második legnagyobb olajmezeje.
Szétbombázták a "szakértők testületének" épületét
A szövetséges légierő felrobbantotta a "szakértők testületének" épületét Kom városában.
A "szakértők testülete" egy 88 tagú, vallási vezetőkből álló szervezet, akiknek
az a feladata, hogy megválasszák Irán következő vezetőjét.
Azt nem tudni, hogy a "szakértők" az épületben tartózkodtak-e.
Lebombázta Amerika a Forradalmi teret
Teherán főterére dobott szárnyasbombát az izraeli / amerikai légierő - a támadásban összeomlott több lakóépület is - jelenti mindezt az iráni Tasznim hírügynökség.
Béketárgyalások lehetősége: megtörte a csendet Irán – Bejelentést tett Teherán
Miután Donald Trump elnök jelezte, hogy Irán tárgyalni akar Amerikával, Teherán ENSZ-nagykövete is kommentálta a diplomáciai rendezés lehetőségeit.
Kiderült: teljes csődöt mondott a keleti nagyhatalom szuperfegyvere Iránban, tehetetlenek voltak a támadással szemben
Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt légicsapásokat mért Iránra, amelyek több mint húsz tartományban rombolták a katonai infrastruktúrát, és komoly kérdéseket vetettek fel a nemrég beszerzett, kínai gyártású HQ-9B légvédelmi rakétarendszer hatékonyságával kapcsolatban - tudósított a Wio News.
Friss harctéri felvételek a CENTCOM-tól
Friss felvételeket publikált az amerikai hadműveleteket vezető CENTCOM iráni katonai eszközök elleni csapásmérő tevékenységről.
A felvételeken többnyire nagy hatótávolságú rakétaindítókat, légvédelmi rakétarendszereket semmisítenek meg az amerikai vadászbombázók.
The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4 https://t.co/gv1SfKCrk4— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
Fokozatosan újranyitja légterét Jordánia
Az Izrael és Irán közt fekvő ország fokozatosan újranyitja légterét, a megfelelő biztonsági intézkedések figyelembe vétele mellett - írta meg az Al-Dzsazíra.
Hétre nőtt a sérültek száma Izraelben
A ma délutáni, Izrael elleni ballisztikus rakétatámadásnak már 7 sérültje van.
(Times of Israel)
Irán teljesen leállította az élelmiszerexportot
A kormány az emberek alapvető szükségleteit tartja szem előtt"
- indokolta a teheráni vezetés a döntést.
(Tasznim)
Hárman sérültek meg Izraelben
A legújabb iráni rakétatámadásnak három sérültje van Izrael középső részén.
(Times of Israel)
Szaúd-Arábia keleti részét támadja Irán
A rijádi amerikai követség figyelmeztetést adott ki:
Irán támadást kezdett a Szaúd-Arábia keleti részén található Dhahrán városa ellen.
Az amerikai állampolgárokat felszólítják: ne menjenek semmiképp a konzulátusra, vonuljanak fedezékbe.
Lángokban a gárdista bázis
Gyakorlatilag teljesen megsemmisítette az amerikai / izraeli légierő az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest kelet-azerbajdzsáni bázisát Marageh városban, a létesítmény üszkös romokká változott.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دود ناشی از حمله آمریکا و اسرائیل به مقرهای سپاه در شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی را نشان میدهد. pic.twitter.com/JA4gFgY5L8 https://t.co/JA4gFgY5L8— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök
Irán jelezte az Egyesült Államoknak, hogy tárgyalni akarnak, de most már túl késő – írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Socialre.
Átfogó támadás Izrael ellen
Irán újabb ballisztikusrakéta-támadást indított Izrael ellen: elsősorban az ország északi és középső részében szólnak a riadószirénák.
Az Emírségek védelmi minisztere számot vetett a háborúról
Bahrein után a másik Öbölmonarchia, az Egyesült Arab Emírségek is nyilvánosságra hozta, hogyan teljesített eddig a légvédelem az országban. A jelentések szerint eddig 186 darab rakétatámadást érzékeltek, ebből 172-t sikeresen megsemmisítettek, míg 13 a tengerbe zuhant. Sokkal magasabb volt a támadó drónok száma, ugyanis összesen 812-t regisztráltak eddig a hatóságok, ezek közül 755-öt hatástalanítottak.
Bahrein légvédelmi jelentést tett közzé
A szigetország a legfrissebb információk szerint eddig összesen 73 rakétát és 91 drónt semmisített meg. Ez nem az összes támadó eszközt jelenti, korábban látható volt, hogy Bahreinben több célpontba becsapódnak a támadó fegyverek.
Úgy tűnik, Ahmedinezsád életben van
Az Iran Internationalnak nyilatkozó források arról számoltak be, hogy Irán korábbi elnöke, a szélsőséges nézeteiről ismert Mahmúd Ahmadinezsád életben maradt a támadásokat követően. A politikus halálhíréről vasárnap jelentek meg először információk, azóta ezt hivatalos forrásból nem erősítették meg, de nem is cáfolták.
Dróntámadás érte Ománt
Három iráni drónt érzékeltek Ománban. A helyi hatóságok közleménye szerint két drónt megsemmisítettek Zófárban, a harmadik Szalála kikötőjében csapódon be. Az esetről felvétel is készült:
Moment Iranian drone strike hit the Port of Salalah in Oman. pic.twitter.com/OGQs7CYqr3 https://t.co/OGQs7CYqr3— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi útvonalának számító Hormuzi-szorost. Ennek folyamtáról érkezett új ábra.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Volodimir Zelenszkij egy olasz napilapban kedden megjelent interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása hátrányosan érintheti országa védelmi képességeit.
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
Lindsey Graham republikánus szenátor szerint a kommunista Kuba lehet a következő rezsim, amely megbuktatása érdekében lépéseket tehet az Egyesült Államok - írja a Newsweek.
Kuvaitvárosban szólnak a szirénák
Az Öböl menti országban megszólaltak a légitámadásra figyelmeztető szirénák, nem sokkal azután, hogy a kormányzat elítélte az amerikai nagykövetség elleni támadást.
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Jahja Rahim Szafavi vezérőrnagy, iráni katonai tanácsadó kifejtette, hogy Teherán pontosan tudja, hogy merre jár az izraeli miniszterelnök – közölte az Iran International.
Az iráni herceg szerint közeleg a rezsim bukása
Reza Pahlavi, a korábbi sah fia szerint közeleg az iszlamista rezsim bukása, ezért igyekszik magát potenciális új vezetőnek mutatni. A legújabb beszédében kijelentette, hogy az Iránban élő kisebbségeknek egyben kell maradniuk, mert ő az érkezésével el fogja törölni a diszkriminációt.
A rezsim bukásának küszöbén állunk
- tette hozzá.
Hatalmas füst száll fel az Emírségekben
Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai közleménye szerint egy megsemmisített iráni drón törmeléke estek a Fujajrah olajmezőre. A legfrissebb felvételek szerint hatalmas füst száll fel a területről:
NOW: Iranian attack just hit Fujairah oil field in UAE. pic.twitter.com/eyXrOa55H5 https://t.co/eyXrOa55H5— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Már kongatják a vészharangokat: egy hét alatt hatalmas bajba kerülhetnek Amerika szövetségesei
Az Egyesült Államok és Izrael katonai céljai az Irán elleni csapások kezdete óta módosultak, miközben egyre nagyobb a bizonytalanság Teherán rakétaképességeivel kapcsolatban – erről beszélt a The Economist védelmi szerkesztője a CNN-nek.
Szólnak a szirénák Manamában, robbanásokat hallani
A legfrissebb hírek szerint Irán újra Bahreint támadta, az országból robbanásokat jelentettek. Egyelőre nem tudni többet az akcióról.
Miért fáj annyira Putyinnak, hogy Hámenei halott?
Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei meghalt egy izraeli-amerikai légicsapásban. A Politico elemzése rámutat, ez az esemény hogyan tekerte feljebb Vlagyimir Putyin amúgy is magas hőfokon égő paranoiáját, valamint eltökéltségét Ukrajna megszerzésére, miközben arra azért vigyáz az orosz elnök, hogy nyíltan ne kritizálja amerikai ellenlábasát, Donald Trumpot. Bár a közel-keleti krízis Moszkvának több szempontból is hasznos lehet, az oroszbarát erősemberek sorozatos félreállítása miatt Putyin figyelme egyre inkább a hatalmára veszélyes hazai elemekre terelődhet.
Katar nemzetközi repülőterét támadták
Újabb rakétahullám indult az Öböl országai felé. Ennek célpontja volt Katar legfontosabb nemzetközi légikikötője, a Doha mellett fekvő Hamád repülőtér. Az ország külügyminisztere szerint Irán egész Katart célpontnak tekinti, de sikeresen elhárították a támadást.
Friss térképen a pusztító háború: kiderült, Irán nemcsak Izraelt, hanem fél Közel-Keletet lövi szét
Negyedik napja tart a háború Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael között, de a konfliktus sokkal több országra terjed ki. Erről közölt most egy összesítést Clément Molin OSINT-elemző.
Irán kimondta: szó sem lehet tárgyalásról, már csak a háború jöhet számításba
Irán a védekezésre helyezi a hangsúlyt a diplomáciai erőfeszítések kudarcát követően – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt is - írta az Al-Dzsazíra.
Libanoni elnök: a Hezbollah katonai szárnyénak betiltása végleges döntés
Aoun elnök betiltotta a síita Hezbollah katonai szárnyát Libanonban, miután az országban ismét kiújultak az izraeli csapások a radikális csoport akcióit követően. A kabinet határozata kötelezi a Hezbollah-t fegyverei átadására az államnak, hangsúlyozva, hogy a háború és béke kérdéseiben kizárólag Bejrút a joghatósága.
Az ENSZ szerint nem indult kivándorlás Iránból
Az ENSZ menekültügyi főbiztosa közölte, hogy a konfliktus következtében egyelőre nem regisztráltak jelentős mozgást Irán afganisztáni és törökországi határain. Azt viszont kifejtette, hogy Libanonban más a helyzet, ott néhány tízezren menekülni kényszerültek.
Sorra lövi le a finomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága, már készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus nyomán beszűkülő nyersolajkínálat érzékenyen érinti Kínát. Az ország egyik legnagyobb finomítója karbantartásra hivatkozva csökkenti kapacitását, miközben Peking diplomáciai rendezést sürget – tudósított az Al Jazeera.
Jelentett az IDF: 250 bombát dobtak le Iránra
Az izraeli hadsereg (IDF) közleménye szerint csapást mértek az éjszaka folyamán iráni célpontokra. Az akcióban 100 vadászgép vett részt. Kijelentették, hogy a vezetői komplexumra dobtak le rengeteg robbanóanyagot. A közlemény szerint ebben volt Irán elnöki hivatala, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács székhelye, egy olyan épület, amelyet Irán „legfelsőbb fóruma” használ találkozók lebonyolítására, valamint egy „iráni hadseregtisztek kiképző intézmény.
NAÜ: károk keletkeztek az iráni atomlétesítménynél
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) legfrissebb jelentése szerint a natanzi dúsítóüzemnél károkat észleltek. Hozzátették, hogy nem számítanak radiológiai következményekre. Ez a létesítmény júniusban súlyosan megrongálódott, egyelőre nem tudni, hogy az irániak mennyire voltak képesek helyreállítani a károkat. Most egyelőre csak a bejárat megrongálódását tudják megerősíteni.
Közel 800 áldozata van a háborúnak Iránban
Az Iráni Vörös Félhold Társaság legfrissebb adatai szerint mintegy 787 ember vesztette az életét az iszlamista hatalom elleni katonai csapások során. Tegnapig összesen 555 fő haláláról számoltak be.
(Sky News)
Izraeli védelmi miniszter: már „levágták a polip fejét”, ezzel megváltozott a háború célja
Izrael Katz védelmi miniszter szerint sikeresen likvidálták a rezsim vezetését, de most más célokat neveztek meg.
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan nyomon követi a közel-keleti eseményeket, amelyek máris érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra - jelentette az IMF.
Négy kritikus hét: meddig bírja az EU gazdasága az iráni háborút?
Az iráni háború gazdasági következményei egyelőre kezelhetőnek tűnnek Európa számára, de ha az offenzíva elhúzódik, az unió gazdasági kilábalása komoly veszélybe kerülhet. Az elkövetkező négy hét döntő jelentőségű lesz.
Friss videó az erbíli támadásról
Éjszaka Irán az észak-iraki Erbíl városa ellen indított dróntámadást, ám a jelentések szerint a légvédelem sikeresen elhárította a támadást. Erről videó is készült:
Video shows an Iranian one-way attack drone being successfully intercepted tonight by a U.S. Army C-RAM at Erbil International Airport in Kurdistan, Northern Iraq. pic.twitter.com/F0XUD0GInO https://t.co/F0XUD0GInO— OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026
Pakisztán részleges légtérzárat jelentett be
Pakisztán bejelentette, hogy részlegesen lezárja a kereskedelmi légterét márciusban. Iszlámábád az egyre szélsebbé váló közel-keleti konfliktussal magyarázta a lépést. Több mint 150 nemzetközi járatot töröltek pakisztáni városok és közel-keleti célállomások között.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
Megtörtént, amiről hetek óta keringett a szóbeszéd a Közel-Keleten: hiába a még múlt héten is zajló atomtárgyalások, Izrael és az Egyesült Államok szombaton katonai támadást indított Irán ellen. Az amerikai-izraeli hadművelet Donald Trump második ciklusának eddigi legkiterjedtebb és legelsöprőbb beavatkozása, mely keretében számos iráni kulcsfigurát, köztük a legfőbb vezetőt, Ali Hámenei ajatollahot is megölték. Teherán válaszul több mint egy tucat térségbeli országra mért csapásokat, többek közt Nagy-Britannia egyik ciprusi támaszpontjára, de legutóbb az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetségét is támadta az iszlám köztársaság. Sajtóértesülések szerint az Öböl-menti országok emiatt máris a háború lezárása mellett lobbiznak Washingtonnál. A konfliktusba a libanoni Hezbollah fegyveresei is becsatlakoztak, Izrael a szárazföldi offenzívát sem zárja ki ellenük. Miközben a világgazdaság egyik ütőerének számító Hormuzi-szoros lezárásáról érkeznek hírek, és Amerika újabb rakétázáporral fenyeget, iráni oldalon több száz civil és több mint ezer katonai áldozatról tudni, de hat amerikai katona és egy tucat izraeli ugyancsak életét vesztette, ahogy az olajmonarchiákban is estek civil áldozatok. Tényleg még hosszú hetekig a pusztítás lehet az úr a Közel-Keleten? Mi az amerikai-izraeli támadás pontos célja, és az mennyire kivitelezhető? A Global Insight legfrissebb, kivételesen délelőtt megjelenő adásában Csicsmann Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük az iráni háború okairól és következményeiről, valamint arról, hogy meddig tarthat és szélesedhet a konfliktus.
Szinte semmi változást nem hozott Hámenei halála a parancsnoki struktúrában
Dr. Bader Mousa Al-Saif, a Chatham House munkatársa szerint a legfőbb vezető halála nem hozott lényegi változást Iránban. Meglátása szerint továbbra is stabilak a parancsnoki láncok.
Hámenei alatt az ország nagyon centralizált volt, de a közvetlen támadások és a merényletek számának növekedése óta valóban decentralizálták az iráni parancsnoki struktúrát. Tehát a halála nem igazán befolyásolta a folyamatban lévő tevékenységeket
- mondta.
(Sky)
Libanonból érkező rakéták miatt szólaltak meg a szirénák Izraelben
A legfrissebb jelentések szerint szólnak a légvédelmi szirénák Izrael északi részén, mivel Libanón felül támadás indult az ország ellen.
Trump keményen bírálta Starmert
Dnald Trump amerikai elnök erős kritikát fogalmazott meg Keir Starmer miniszterelnökkel szemben. Szerinte az Egyesült Királyság kormányfője hibát vétett, amiért nem csatlakozott a közel-keleti konfliktushoz. Szerinte Starmernek segítenie kellett volna.
Nem volt segítőkész… Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok látni. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok látni az Egyesült Királyságtól
- mondta.
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
A háború szombati kirobbanását követően az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy Teherán végül lezárja-e a Hormuzi-szorost, amin keresztül az energiahordozók kereskedelme zajlik. Ám ezzel éppen az egyik legfontosabb szövetségesének ártanak – írja a CNN.
Dróntörmelék okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségekben
Az Emírségek egyik kulcsfontosságú üzemében, a Fujairah olajipari övezetében tűz ütött ki, de a hatóságok már dolgoznak a károk elhárításán. A jelentések szerint egy drón törmeléke okozta, amelyet a légvédelem a levegőben semlegesített.
Izrael végzett a Hezbollah egyik legfontosabb vezetőjével
Izrael azt állítja, hogy likvidálták a Hezbollah síita iszlamista csoport egyik legfontosabb vezetőjét, Reza Khazaeit. A hírek szerint ő volt a felelős a kapcsolattartásért Iránnal.
Háború az Öbölben: Irán egy egész országot vágna el a szárazföldi összekötetéseitől
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz jelentése szerint iráni drón találta el a Szaúd-Arábiát és Bahreint összekötő hidat.
Szijjártó Péter bejelentette: szerdán és csütörtökön számos magyar hazajuthat a Közel-Keletről
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre a jordániai Ammánból, 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.
Izraelben nőtt a kórházi ápoltak száma
Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az utolsó 24 órában 289 személyt szállítottak kórházba.
Robbanások Iránban
Az iráni média jelentése szerint újabb támadás érte Iszfahán és Siráz városokat, károkról egyelőre nem érkeztek hírek.
(Sky News)
Katar továbbra sem indítja újra a légitársaságát
Egyelőre a földön maradnak az ország légitársaságának a gépei:
Qatar Airways akkor indítja újra a járatokat, amint a Katari Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelenti a katari légtér biztonságos újranyitását
- közölték.
Fordult a kocka: lehet, túl nagyot ütött Irán válasza, egyre többen ugranának ki
A Sky szerint növekszik azoknak az országoknak a száma, amelyek inkább befejeznék a harcokat az Öbölben.
Bezár az amerikai követség Kuvaitban
A vészhelyzeti intézkedések újabb lépéseként az Egyesült Államok átmenetileg bezártja a nagykövetségét Kuvaitban. Irán több alkalommal is célba vette az amerikai célpontokat, ezért a további támadásoktól tartva hozta meg az óvintézkedést.
Robbanásokat jelentettek Teherán környékéről
Néhány perccel ezelőtt robbanások rázták meg Irán fővárosa környékét. A média jelentése szerint Karaj város Azimieh negyedében észleltek robbanásokat.
Szólnak a szirénák Jeruzsálemben
Izrael fővárosában a lakosságot arra figyelmeztették, hogy hamarosan támadás érkezik, ezért húzódjanak az óvóhelyekre. A jelentés szerint drónokat észleltek, egyelőre vizsgálják a helyzetet. A Golán-fennsíkon is megszólaltak a szirénák.
Az IRGC központjait támadta Amerika
Az Egyesült Államok az iráni Forradalmi Gárka parancsnoki központjaira mért csapást. A jelentések szerint legalább öten életüket vesztették a támadásokban. Ezen felül az iráni légvédelmi képességeket, rakéta- és drónindítóhelyeket, valamint katonai repülőtereket is csapás érte a közlemény szerint.
U.S. forces have destroyed Islamic Revolutionary Guard Corps command and control facilities, Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields during sustained operations. We will continue to take decisive action against imminent threats… pic.twitter.com/0aHEyVHf5e https://t.co/0aHEyVHf5e— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
Amerika vészhelyzeti intézkedéseket hozott: evakuálnak egy sor országból
Az egyre jobban eldurvuló helyzet miatt hozták meg a döntést, az Egyesült Államok úgy határozott, hogy több országból is kimenekíti az embereket.
Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után
Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban - tájékoztatott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán.
Súlyos gázválság jöhet Európában az iráni háború miatt, a gáztárolók konganak az ürességtől
A katari LNG-export leállása és a történelmi mélyponton lévő európai gázkészletek együttesen súlyos ellátási kockázatot jelentenek a kontinens közüzemi szolgáltatói és ipara számára. A globális cseppfolyósítottföldgáz-piac (LNG) az eddigi bőség helyett hirtelen kínálati szűkével néz szembe.
Ismét Bahreint támadta meg Irán
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleménye szerint ma hajnalban tömeges támadást hajtott végre Bahreinben. A célpont az amerikaiak által használt légibázis. A jelentések szerint mintegy 20 drónt és három rakétát vetetettek be, amelyek célba találtak és komoly károkat okoztak. Egyelőre nem érkezett megerősítés.
Drámai fenyegetést tett közzé az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka: a csillagokig lőnék fel az olaj árát
A konfliktus egyik legnagyobb kérdését jelenti, hogy pontosan mi fog történni az energiahordozó árával, most konkrét számot mondott be az iráni fegyveresek vezetője.
Fájdalmas lesz Európában az iráni háború: elszálló inflációt és gyenge gazdaságot jósol az EKB
Az Európai Központi Bank vezető közgazdásza, Philip Lane a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása jelentős inflációs ugrást okozhat az euróövezetben, emellett visszavetheti a gazdasági növekedést.
Amerikai katonák tüzet nyitottak Karacsiban
Pakisztán legnagyobb városában, Karacsiban napok óta súlyos tüntetések zajlanak az amerikai konzulátus közelében. Az eldurvuló helyzetet jelzi, hogy a legfrissebb információk szerint az épületben tartózkodó amerikai katonák tüzet nyitottak a rohamozó tüntetőkre.
Összeáll a kép: egyre több részlet világos, miért indított támadást Amerika és Izrael
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja hétfőn kijelentette: Irán a közelmúltbeli atomtárgyalásokon nyomást próbált gyakorolni az amerikai delegációra, ám ezzel alábecsülte Trump elnök csapatát. Ezzel párhuzamosan Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni rezsim elleni katonai fellépés elkerülhetetlenségéről beszélt - írta az Iran International .
Amerikai bázist ért csapás Irakban
A legfrissebb hírek szerint iráni dróntámadás ért egy amerikai támaszpontot az észak-iráni Erbil városánál. Áldozatokról és károkról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre.
Jelenleg Libanonban és Iránban támad az IDF
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezekben a pillanatokban is támadják az iráni és a libanoni célpontokat. Ezt a hadsereg közölte, hozzátéve, hogy kiterjedt akciókról van szó.
Izrael evakuálási parancsot adott ki
Az izraeli hadsereg szóvivője azt nyilatkozta, hogy a dél-bejrúti al-Ghubeiri és Haret Hreik negyed lakóinak evakuálniuk kell. Ez a figyelmeztetés a súlyos támadásokat szokta megelőzni, most valószínűleg a Hezbollah infrastruktúrájára mérnének csapást.
Trump: érkezik Amerika megtorlása, ez elsöprő lesz
Az amerikai elnök az amerikai katonák halála miatt hirdetett súlyos ellencsapásokat – írja az Iran International.
Katar nagyszabású támadást hatástalanított
Friss katari jelentések szerint Irán nagyszabású támadást zúdított a monarchiára az éjszaka folyamán, de a légvédelem hatékonyan semlegesítette a támadást. A 101 ballisztikus rakétából 98-at és a 39 drónból 24-et lőttek le, valamint a tegnap napon már említett Szu-24-eseket is beleírták a jelentésbe.
pic.twitter.com/laFkP7Yzu3 https://t.co/laFkP7Yzu3— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 3, 2026
Izrael a Hezbollahot támadta Libanonban
Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán a radikális iszlamista szervezet, a síita Hezbollahot támadta a szomszédos Libanonban. A jelentések szerint fegyverraktárakat semmisítettek meg Bejrútban.
(CNN)
Minden eddiginél nagyobb csapásokat ígért Amerika: hamarosan megindul a rakétazápor
A CNN arról tudósított, hogy az Egyesült Államok az eddigieknél is súlyosabb csapásokat mérne Iránra.
Iráni drónok csapódtak be az éjszaka folyamán a rijádi amerikai nagykövetségbe
Feltételezések szerint összesen két iráni drón csapódott be az amerikai nagykövetségbe Szaúd-Arábia fővárosában, Iránban. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a becsapódások következtében az épületben tűz ütött ki, de csak kisebb károkat okozott, sérültekről nem tudni, mivel azt előzetesen kiürítették.
Olyan válságot szabadíthat el a közel-keleti háború, ami pár éve maga alá temette egész Európát és Magyarországot is
Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai hadműveletére reagálva az iszlám vezetésű ország több közel-keleti célpont ellen indított ellencsapásokat, ami gyorsan regionális eszkalációt hozott a kitörő háborúban. A világgazdaság számára azonban a legkritikusabb fejlemény a Hormuzi-szoros hajóforgalmának megakadása, majd március 2-án este bekövetkező teljes lezárása: ha a kőolaj- és LNG-szállítás tartósan akadozik, az a kínálat szűkülésén, valamint a biztosítási és fuvarköltségeken keresztül a globális energiapiaci sokkot indíthat el. A befektetők most azt latolgatják, hogy a zavar átmeneti kockázati prémium marad-e, vagy egy 1970-es éveket idéző, elhúzódó energiaár-sokk felé tolja a világot. A tét különösen a nettó energiaimportőröknél nagy, mivel a tartósan magas olaj- és gázárak egyszerre rontanák a külső egyensúlyt, erősítenék az inflációt, valamint szűkítenék a költségvetési mozgásteret.
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.
A hétfői hírfolyamunk itt érthető el:
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Irán szerint Amerika elképesztő ostobaságot csinált – Ilyen rossz pillanatban nem támadhattak volna
Teherán szerint Washington mindenkit elárult.
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
A Közel-Kelet országainak.
Felhívta Iránt Szergej Lavrov – Oroszország csupán két dolgot kér
Itt van Moszkva legújabb álláspontja.
Azonnali tűzszünetet kért a megtámadott semleges ország: "még van kiút, éljünk vele!"
Irán egy olyan országot is lő, amely sokat próbált segíteni nekik.
Lakhatási apokalipszis: az Európai Parlament szerint a megélhetésünk a tét
Az EU versenyképességét, munkaerőpiacát és társadalmi stabilitását is veszélyezteti a lakhatsi válság.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Bejelentette Donald Trump: Amerika súlyosan megbüntet egy EU-tagállamot – Teljesen elvágják a kereskedelmet
"Nem akarunk tőlük többé semmit."
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.