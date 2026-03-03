Ugrik az olaj és a gáz ára: rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj.

- írta ki az imént a Facebookra Orbán Viktor.

A Barátság-olajvezeték hetek óta tartó leállása és a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán egekbe szökő olaj-és gázárak apropóján

nem meglepő, hogy ezt a bejelentést tette a miniszterelnök.

Mi a helyzet a Barátsággal?

Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén. Magyarország álláspontja szerint viszont Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában, ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Friss fejlemény is van az ügyben, hiszen a kőolajvezeték január végi megrongálása után újabb súlyos műszaki problémák derültek ki a rendszerben – közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettes, energiaügyi miniszter. Az ukrán kormány szerint a január 27-i orosz dróntámadás következtében

nemcsak a felszíni létesítmények, hanem a vezeték belső berendezései is jelentősen károsodtak, ami tovább késleltetheti az orosz olajtranzit helyreállítását.

A kialakult helyzetben az Adria vezeték jelentősége megnövekedett; a horvát Janaf olajvállalat még egy februári közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára. A JANAF-al elhúzódó vita újabb lépéseként, friss fejleményként a Mol konkrét számokat közölt azzal kapcsolatban, hogy melyik útvonalon milyen szállítási költségek vannak.

Ugrik az olajár a Hormuzi-zoros lezárása miatt

Már a hétvégi eszkaláció előtt elkezdte beárazni a piac az iráni fejleményeket, december közepe óta meredek emelkedést láthattunk a Brent nyersolaj jegyzésében. Az igazi rali azonban csak tegnap indult, és 70 dollárról már 84 dollár fölé került hordónként az árfolyam,

ami mintegy 20%-os ugrást jelent.

A legtöbb elemző 80-90 dollár közé várja a Brent jegyzését a következtő hetekben, de egy elhúzódó konfliktus szélsőséges esetében a 120–150 dolláros hordónkénti árat sem tartják kizártnak.

A most lezárt Hormuzi-szoroson naponta összesen 14-15 millió hordó nyersolajat, 5 millió hordó finomított terméket, valamint megközelítőleg 300 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítanak át békeidőben. Ez azt jelenti, hogy

e keskeny szakaszon halad keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósított földgáz kereskedelem mintegy ötöde.

A hazai autósok számára különösen érzékeny a dízel helyzete: a globális gázolaj-kereskedelem mintegy 10 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.