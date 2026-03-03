Ugrik az olaj és a gáz ára: rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj.
- írta ki az imént a Facebookra Orbán Viktor.
A Barátság-olajvezeték hetek óta tartó leállása és a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán egekbe szökő olaj-és gázárak apropóján
nem meglepő, hogy ezt a bejelentést tette a miniszterelnök.
Mi a helyzet a Barátsággal?
Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén. Magyarország álláspontja szerint viszont Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában, ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.
Friss fejlemény is van az ügyben, hiszen a kőolajvezeték január végi megrongálása után újabb súlyos műszaki problémák derültek ki a rendszerben – közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettes, energiaügyi miniszter. Az ukrán kormány szerint a január 27-i orosz dróntámadás következtében
nemcsak a felszíni létesítmények, hanem a vezeték belső berendezései is jelentősen károsodtak, ami tovább késleltetheti az orosz olajtranzit helyreállítását.
A kialakult helyzetben az Adria vezeték jelentősége megnövekedett; a horvát Janaf olajvállalat még egy februári közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára. A JANAF-al elhúzódó vita újabb lépéseként, friss fejleményként a Mol konkrét számokat közölt azzal kapcsolatban, hogy melyik útvonalon milyen szállítási költségek vannak.
Ugrik az olajár a Hormuzi-zoros lezárása miatt
Már a hétvégi eszkaláció előtt elkezdte beárazni a piac az iráni fejleményeket, december közepe óta meredek emelkedést láthattunk a Brent nyersolaj jegyzésében. Az igazi rali azonban csak tegnap indult, és 70 dollárról már 84 dollár fölé került hordónként az árfolyam,
ami mintegy 20%-os ugrást jelent.
A legtöbb elemző 80-90 dollár közé várja a Brent jegyzését a következtő hetekben, de egy elhúzódó konfliktus szélsőséges esetében a 120–150 dolláros hordónkénti árat sem tartják kizártnak.
A most lezárt Hormuzi-szoroson naponta összesen 14-15 millió hordó nyersolajat, 5 millió hordó finomított terméket, valamint megközelítőleg 300 millió köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítanak át békeidőben. Ez azt jelenti, hogy
e keskeny szakaszon halad keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósított földgáz kereskedelem mintegy ötöde.
A hazai autósok számára különösen érzékeny a dízel helyzete: a globális gázolaj-kereskedelem mintegy 10 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.
Megjött a pofon: ismét lefelé módosították a növekedési prognózist
Az 1,9 százalék sem lesz meg.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Bejelentette Trump: Irán tárgyalni akar a békéről - Egyetlen, rövid mondattal reagált az elnök
Az elnök egy rövid poszttal intézte el az egészet.
Egyetlen videó megmutatja, hogyan fojtották meg a világ olajkereskedelmének legfontosabb útvonalát
Ez kemény következményekkel járhat.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az iráni háborúról: egyetlen dologtól igazán fél Ukrajna
Azt is elmondta, támogatja-e az amerikai-izraeli támadást.
Kimondta Trump befolyásos párttársa: Irán után erre az országra fog lecsapni az amerikai hadsereg
A cél ott is a rezsimváltás lenne.
Erős fenyegetést küldött Irán Netanjahunak: pontosan tudják, hol van
Veszélyben lehet az élete.
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett
A Barátság olajvezeték ügye nem tudni, hogy szóba került-e.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.