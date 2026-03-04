Acemoglu: Donald Trump és a volt zimbabwei diktátor

Robert Mugabe 2000-ben a zimbabwei lottó főnyereményét személyes hatalma demonstrálására használta, miután felszámolta a korlátozó intézményeket. Trump két közelmúltbeli döntése – az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akció és az Anthropic MI-vállalat elleni lépés – hasonló ehhez, hiszen a korlátlan hatalom demonstrálását szolgálja.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Robert Mugabe, Zimbabwe volt diktátora 2000-ben megnyerte az ország nemzeti lottójának főnyereményét. És ennek egyszerű oka volt: megtehette. Ha valaki – ahogy Mugabe tette 37 éves uralma alatt – felszámolja a hatalmát korlátozó intézményeket, akkor kedve szerint kormányozhat: személyes meggazdagodására, hatalmának növelésére vagy akár puszta szórakozásból. Mi demonstrálná jobban a korlátlan hatalmat, mint annak bizonyítása, hogy a fennálló szabályrendszer puszta komédia?

Az a rombolás, amelyet az efféle magatartás a normákban és intézményekben okoz, nem mellékhatás, hanem maga a cél.

Mugabe lottója visszhangzik Donald Trump amerikai elnök kormányzatának két közelmúltbeli döntésében, amelyek egyaránt azt szolgálják, hogy Trump és szövetségeseinek jövőbeni cselekvése előtt minden korlát elháruljon.