Aggasztó fordulat: egyszerre két új ország is beszállhat a háborúba – Irán szövetségese bármikor támadhat
Globál

Aggasztó fordulat: egyszerre két új ország is beszállhat a háborúba – Irán szövetségese bármikor támadhat

Portfolio
Izraeli lapok arról írnak, hogy Szaúd-Arábia vezetése állítólag komolyan aggódik amiatt, hogy a jemeni húszik is beszállnak Irán oldalán a háborúba – megtámadják nem csupán Izraelt, hanem a monarchiát is. Ha ez megtörténik, Szaúd-Arábia katonai lépéseket fog tenni, a háború ki fog terjedni nemcsak Szaúd-Arábia, de Jemen területére is.

Először az izraeli Kán számolt be arról saját források alapján, hogy a szaúdi haderő hírszerzési szervezeteinek információi vannak arról, hogy

a jemeni Anszár Allah mozgalom (húszik) komolyan fontolgatják, hogy beszállnak a háborúba Irán oldalán és megtámadják Szaúd-Arábiát.

A lap arról ír: ha ez megtörténik, Szaúd-Arábia katonai választ fog adni, vagyis Jemen területén mérnek majd csapásokat az ország jelentős részét uraló húszi iszlamisták ellen.

A Kán arról is információkat szerzett, hogy annak ellenére, hogy a szaúdiak iráni támadás alatt állnak, jelenleg nem terveznek visszalőni Iránnak, mivel félnek, hogy az olajpiacra ez sokként hatna. Hozzáteszik ugyanakkor:

ha Teherán fokozza a támadásokat, a szunnita olajmonarchiának nem lesz más választása, mint katonai csapást mérni Iránra.

Érdemes megjegyezni: pár napja a Kán még arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia katonai csapást tervez Irán ellen, Katar pedig már meg is támadta a perzsa államot. Utóbbi információt Doha nyíltan cáfolta.

Az Anszár Allah mozgalom Irán egyik utolsó szövetségese a Közel-Keleten, amely még értelmezhető katonai fenyegetést jelent a régió országaira, de még nem szállt be a mostani harcokba.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

