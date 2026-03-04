Az iráni rémálom-forgatókönyv megvalósulni látszik

Az Iránnal kapcsolatos háborút modellező energiapiaci elemzők már régóta két fejleménytől tartanak: attól, hogy az Iszlám Köztársaság támadást indít olajban gazdag szomszédai ellen, és attól, hogy blokád alá vonja a Hormuzi-szorosot, amelyen keresztül naponta a világ tengeri nyersolajszállításának harmada és a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításának ötöde halad át.

Február 28-ig mindkét eshetőség távoli lehetőségnek tűnt, mert Iránnak túl sok vesztenivalója volt. Kockáztatta volna, hogy a Perzsa-öböl államait esküdt ellensége, Amerika felé tolja, felbosszantotta volna fő olajvásárlóját, Kínát, és támadásnak tette volna ki saját kőolaj-infrastruktúráját.

Miután Amerika és Izrael február 28-án csapást mért a mullahok rezsimjének centrumára, megölve annak legfőbb vezetőjét, a rendszer maradványának csak a kétségbeesés jut osztályrészül.

És a rémálomszerű forgatókönyv mindkét aspektusa egyszerre valósul meg.