Az iráni rémálom-forgatókönyv megvalósulni látszik

Február 28-ig mindkét eshetőség távoli lehetőségnek tűnt, mert Iránnak túl sok vesztenivalója volt. Kockáztatta volna, hogy a Perzsa-öböl államait esküdt ellensége, Amerika felé tolja, felbosszantotta volna fő olajvásárlóját, Kínát, és támadásnak tette volna ki saját kőolaj-infrastruktúráját.
Miután Amerika és Izrael február 28-án csapást mért a mullahok rezsimjének centrumára, megölve annak legfőbb vezetőjét, a rendszer maradványának csak a kétségbeesés jut osztályrészül.
És a rémálomszerű forgatókönyv mindkét aspektusa egyszerre valósul meg.
