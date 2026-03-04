  • Megjelenítés
Bejelentette Teherán: lazítják a Hormuzi-szoros blokádját, átengedik a barátságos országokat
Globál

Bejelentette Teherán: lazítják a Hormuzi-szoros blokádját, átengedik a barátságos országokat

Portfolio
Irán átengedi a Hormuzi-szoroson a „barátságos országok” hajóit – idézi az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közleményét az orosz TASZSZ hírügynökség.

Az iráni iszlamista szervezet közölte: a háború első napján megtámadtak két hajót, aztán megtiltották, hogy az „Amerikát támogató hajók” áthajózzanak a Hormuzi-szoroson.

Közölték: megtámadták azokat a hajókat is, melyek a tiltást megszegték.

Az IRGC ugyanakkor hangsúlyozta:

Irán átengedi a Hormuzi-szoroson azokat a hajókat, melyek „Irán engedélyével” közlekednek és „barátságos országokhoz” tartoznak.

Azt nem közölték, mely országok számítanak „barátságos országnak”.

Címlapkép forrása: Marcelo del Pozo/Bloomberg via Getty Images

