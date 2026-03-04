Eldőlni látszik, ki lesz Irán új legfőbb vezetője – Akár a legrosszabb forgatókönyv is megvalósulhat Trump szerint

A szakértők tanácsa kedden két virtuális ülést tartott, egyet délelőtt és egyet este. A 88 fős, főleg vallási vezetőkből álló testületnek eredetileg a síita iszlám egyik központjában, Kom városában kellett volna összeülnie, ám a székházat izraeli csapás érte. A Farsz hírügynökség szerint az épület a támadás idején üres volt.

Három iráni tisztviselő szerint

a klerikusok eredetileg még azt is fontolgatták, hogy már ma bejelentik Modzstaba Hámenei megválasztását,

ám egyesek attól tartottak, hogy ezzel az Egyesült Államok és Izrael célpontjává tehetik őt.

Kicsoda az ifjabb Hámenei?

Az 56 éves Modzstaba Hámenei befolyásos, ugyanakkor viszonylag visszafogott figura, aki eddig többnyire apja árnyékában tevékenykedett. Szoros kapcsolatot ápol a Forradalmi Gárdával, amely – a New York Times által megkérdezett három tisztviselő szerint – kifejezetten az ő kinevezését szorgalmazta, mondván, az ifjabb Hámenei bír a háborús válság által megkövetelt készségekkel.

Modzstaba a legbölcsebb választás, mert közelről ismeri a biztonsági és katonai apparátus irányítását és koordinálását. Már eddig is ő állt ennek az élén

- mondta Mehdi Rahmati teheráni elemző a Timesnak, hozzátéve, hogy az iráni közvélemény egy része ellenérzéssel reagálhat a döntésre. Bár a rezsim támogatói a mártírhalált halt legfőbb vezető fiaként valószínűleg kedvezően fogadnák, az iszlám köztársasággal elégedetlenek a korábbi tüntetések véres leverésével köthetik össze a személyét.

Az iráni kormány közlése szerint Modzstaba Hámenei felesége, édesanyja és egyik fia is életét vesztette a szombati támadásban.

Vali Naszr, a Johns Hopkins Egyetem Irán-szakértője szerint Modzstaba Hámenei megválasztása azt jelezné, hogy a rendszer keményvonalasabb, a Forradalmi Gárdához szorosabban kötődő szárnya vette át az irányítást. Bár a fiatalabb Hámeneit régóta az utód egyik fő esélyesének tartották, az elmúlt két évben mintha háttérbe szorult volna ez a forgatókönyv.

Kik még az esélyesek?

A másik két esélyes között Alireza Arafi klerikus és jogtudós szerepel, aki a Hámenei halála után kinevezett, háromtagú irányítótanács tagja, valamint Szejjed Haszan Homeini, aki az iszlám forradalmi köztársaság alapítójának unokája. A Times szerint

Mindkettejüket inkább mérsékeltnek tartják. Homeinit különösen közel állónak vélik a félreállított reformpárti politikai táborhoz.

A Modzstaba Hámeneihez közel álló politikus, Abdolreza Davari ugyanakkor a New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy amennyiben Hámenei válik apja utódjává, a szaúdi Mohamed bin Szalmán koronaherceghez hasonló, modernizáló alakká léphet elő.

Rendkívül haladó szellemű, és félre fogja szorítani a keményvonalasokat

- írta Davari még a háború előtt a Timesnak.

Donald Trump keddi sajtótájékoztatóján azt állította, hogy szombat óta megölték az Egyesült Államok által számontartott potenciális vezetők jelentős részét.

Az amerikai elnök a lehető legrosszabb forgatókönyvnek azt nevezte, ha "annyira rossz" vezető kerülne hatalomra Teheránban, mint a néhai Hámenei volt, ám elismerte: van esély erre is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh