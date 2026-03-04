Eldőlni látszik, ki lesz Irán új legfőbb vezetője – Akár a legrosszabb forgatókönyv is megvalósulhat Trump szerint

A szakértők tanácsa kedden két virtuális ülést tartott, egyet délelőtt és egyet este. A 88 fős, főleg vallási vezetőkből álló testületnek eredetileg a síita iszlám egyik központjában, Kom városában kellett volna összeülnie, ám a székházat izraeli csapás érte. A Farsz hírügynökség szerint az épület a támadás idején üres volt.
Három iráni tisztviselő szerint
a klerikusok eredetileg még azt is fontolgatták, hogy már ma bejelentik Modzstaba Hámenei megválasztását,
ám egyesek attól tartottak, hogy ezzel az Egyesült Államok és Izrael célpontjává tehetik őt.
Kicsoda az ifjabb Hámenei?
Az 56 éves Modzstaba Hámenei befolyásos, ugyanakkor viszonylag visszafogott figura, aki eddig többnyire apja árnyékában tevékenykedett. Szoros kapcsolatot ápol a Forradalmi Gárdával, amely – a New York Times által megkérdezett három tisztviselő szerint – kifejezetten az ő kinevezését szorgalmazta, mondván, az ifjabb Hámenei bír a háborús válság által megkövetelt készségekkel.
Modzstaba a legbölcsebb választás, mert közelről ismeri a biztonsági és katonai apparátus irányítását és koordinálását. Már eddig is ő állt ennek az élén
- mondta Mehdi Rahmati teheráni elemző a Timesnak, hozzátéve, hogy az iráni közvélemény egy része ellenérzéssel reagálhat a döntésre. Bár a rezsim támogatói a mártírhalált halt legfőbb vezető fiaként valószínűleg kedvezően fogadnák, az iszlám köztársasággal elégedetlenek a korábbi tüntetések véres leverésével köthetik össze a személyét.
Az iráni kormány közlése szerint Modzstaba Hámenei felesége, édesanyja és egyik fia is életét vesztette a szombati támadásban.
Vali Naszr, a Johns Hopkins Egyetem Irán-szakértője szerint Modzstaba Hámenei megválasztása azt jelezné, hogy a rendszer keményvonalasabb, a Forradalmi Gárdához szorosabban kötődő szárnya vette át az irányítást. Bár a fiatalabb Hámeneit régóta az utód egyik fő esélyesének tartották, az elmúlt két évben mintha háttérbe szorult volna ez a forgatókönyv.
Kik még az esélyesek?
A másik két esélyes között Alireza Arafi klerikus és jogtudós szerepel, aki a Hámenei halála után kinevezett, háromtagú irányítótanács tagja, valamint Szejjed Haszan Homeini, aki az iszlám forradalmi köztársaság alapítójának unokája. A Times szerint
Mindkettejüket inkább mérsékeltnek tartják. Homeinit különösen közel állónak vélik a félreállított reformpárti politikai táborhoz.
A Modzstaba Hámeneihez közel álló politikus, Abdolreza Davari ugyanakkor a New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy amennyiben Hámenei válik apja utódjává, a szaúdi Mohamed bin Szalmán koronaherceghez hasonló, modernizáló alakká léphet elő.
Rendkívül haladó szellemű, és félre fogja szorítani a keményvonalasokat
- írta Davari még a háború előtt a Timesnak.
Donald Trump keddi sajtótájékoztatóján azt állította, hogy szombat óta megölték az Egyesült Államok által számontartott potenciális vezetők jelentős részét.
Az amerikai elnök a lehető legrosszabb forgatókönyvnek azt nevezte, ha "annyira rossz" vezető kerülne hatalomra Teheránban, mint a néhai Hámenei volt, ám elismerte: van esély erre is.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh
Politikai káosz az országban, ahol több száz magyar katona állomásozik: egy éven belül a harmadik választás jöhet
Nem sikerült köztársasági elnököt választani.
Évek óta nem voltak ekkora bajban a magyar dolgozók
Kevesebb az álláshely.
Meglépi a keleti nagyhatalom kormánya: beavatkoznak ingatlanválság miatt, de az elemzők szkeptikusak
A kormány a meglévő lakásállomány hasznosításának több módját is vizsgálja.
Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB
A cég 5 milliós, a magánszemély 7 milliós bírságot kpott.
Megindult Donald Trump katonai akciója: lecsaptak a világ legnagyobb kokaintermelőjénél
Havonta akár hét tonna kábítószert gyártottak.
Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást
A közel-keleti helyzet miatt.
Lángba borult a Közel-Kelet: egy területen már most szembetűnő a hatás
Megnéztük, mi látszik az internetes adatokban.
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.