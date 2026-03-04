  • Megjelenítés
Ez nagyon kínos: Amerika valósággal letarolta Irán egyik legfurcsább katonai büszkeségét

Valósággal letarolta az Egyesült Államok az iráni haditengerészetet, joggal merült fel a kérdés, hogy mégis hogyan tudta ilyen egyszerűen elsüllyeszteni a kulcsfontosságú hadihajókat az amerikai támadás. A témában a Defense Express készített elemzést.

Nagyon súlyos csapást szenvedett az iráni haditengerészet már a rezsim ellen indított támadás első napjaiban. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) március 3-ig összesen 11 ellenséges hadihajó megsemmisítését jelentette, amik az Ománi-öbölben teljesítettek szolgálatot. Más források szerint Irán komoly pofont kapott a flotta másik része is, amely a Perzsa-öbölben állomásozott a Bandár Abbász-i kikötőben. Jelentések arról árulkodnak, hogy Teherán figyelmét ténylegesen sikerült, elaltatni mivel nem vonták ki a hadihajókat a bázisokról, hogy védett helyekre vigyék.

Az iráni haditengerészet olyan, a saját szempontjukból kiemelten fontosnak tartott hajókat horgonyoztatott itt, mint a IRIS Shahid Mahdavi és az IRIN Makran helikopter-hordozók vagy expedíciós hajók, valamint az egyedülálló drónhordozót, a IRIS Shahid Bagherit. Ezek különlegessége, hogy

a rezsim civil konténerhajókat alakított át 2020-tól kezdve, hogy megerősítse a saját haditengerészeti képességeit.

A jelentések szerint itt voltak továbbá az 1990-es évek elején Oroszországtól beszerzett tengeralattjárók, valamint más hadihajók például lopakodó katamarán is. A felvételek arról számoltak be, hogy a támaszpont súlyos veszteségeket szenvedett:

A CENTCOM ezt követően meg is erősítette, hogy elsüllyesztette Irán drónhordozó hajóját. A 2025 februárjában indított hadihajó egy „furcsa öszvér” volt, mivel eredetileg egyáltalán nem katonai célokra szánták. A Perarin nevű, 170 méter hosszú konténerszállító hajót alakították át a céloknak megfelelően, majd drónokat helyeztek el rajta. Az elemzés arról ír, hogy a platformok rakétahordozásra is használhatók. Mivel ebben a tekintetben veszélyt jelentettek a térségi műveletekre, ezért várható volt, hogy célkeresztbe fognak kerülni.

A szakma ugyanakkor erőteljesen megkérdőjelezte a civil járművekből hadihajókká alakított fegyverek valós értékét.

Visszatérő kritika, hogy ezek valójában nem tudtak volna hatékonyan fellépni egy éles helyzetben.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

