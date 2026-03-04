  • Megjelenítés
Hirtelen felhívta Irán az egyik országot, amit eddig megállás nélkül bombázott – Kínos magyarázkodás lett belőle
Hirtelen felhívta Irán az egyik országot, amit eddig megállás nélkül bombázott – Kínos magyarázkodás lett belőle

Irán külügyminisztere felhívta Katar miniszterelnökét, miután Teherán napokon keresztül bombázta a szunnita többségű olajállamot – írja az Al-Dzsazíra.

A lap beszámolója szerint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, valamint Mohamed bin Abdulramán bin Dzsazzán Al-Táni sejk, katari külügyminiszter és miniszterelnök nem jutott lényegesen előre a két ország konfliktusának rendezésében. Szombaton váratlanul lőni kezdte Katar területét az iráni haderő ballisztikus rakétákkal és drónokkal, kézenfekvő módon ez volt a beszélgetés fő, és talán egyetlen témája.

Katar számon kérte az indokolatlan támadást Iránon és magyarázatot követelt arra, hogy Irán polgári célpontok ellen mért csapást az ország területén.

Ezek a támadások Katar szuverenitásának és a nemzetközi jog súlyos megsértése”

– mondta el a miniszterelnök.

Az iráni diplomata hangsúlyozta: Teherán kizárólag az amerikai haderő bázisait támadta Katar területén.

Mohamed sejk erre felsorolta Aragcsinak azokat a polgári célpontokat, melyek ellen Irán csapást mért,

ilyen volt például a Hamád nemzetközi reptér, az ország energiaellátó rendszerei, iparkomplexumok és földgáz-kitermelő létesítmények.

Katar miniszterelnöke felszólította Iránt arra, hogy azonnal szüntesse be a támadásokat és ne próbálja belerántani az országot egy olyan háborúba, amihez semmi közük.

A katari Al-Dzsazíra nem közöl részleteket arról, hogy erre Aragcsi mit reagált.

Katar korábban bejelentette: válaszcsapást fognak végrehajtani Iránnal szemben, amiért a síita hatalom a területüket támadta.

