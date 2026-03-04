  • Megjelenítés
Kimondta Trump embere: Amerika támadása Irán ellen egy újabb régióban nyithatja meg a kapukat
Elbridge Colby, az Egyesült Államok védelmi minisztériumának politikai ügyekért felelős államtitkára a szenátus fegyveres erők bizottsága előtt tagadta, hogy az Irán elleni csapások miatt csökkenő amerikai lőszerkészletek gyengítenék az elrettentést a Tajvani-szoros térségében - számolt be a Taiwan News.

Colby kedden jelent meg a bizottság előtt, ahol az Irán elleni hadműveletek álltak a kérdések középpontjában. Dan Sullivan szenátor arra volt kíváncsi, milyen üzenetet küld azoknak az országoknak az alacsony amerikai lőszertartalékokról szóló híradás, amelyek ezt lehetőségként értelmezhetnék egy Tajvan elleni fellépésre. A kérdés hátterét az adta, hogy a The Wall Street Journal vasárnapi beszámolója szerint az Irán elleni műveletek gyors ütemben fogyasztották a légvédelmi elfogórakéták készleteit, emellett az amerikai erők jelentős mennyiségű, tengeralattjáróról indított Tomahawk cirkálórakétát és légi indítású fegyverzetet is felhasználtak.

Colby határozottan válaszolt, hangsúlyozva, hogy véleménye szerint a készletek apadása nem gyengíti az elrettentést. Úgy fogalmazott: Donald Trump elnöknek "megvan az akarata és az elszántsága, hogy bevesse az amerikai hadsereget, nem fél ettől". Hozzátette, hogy a potenciális ellenfelek figyelik az egyesített erők képességeit, és az amerikai készültség önmagában is elrettentő hatású. Kiemelte azt is, hogy a védelmi ipari bázis fejlesztése terén előrelépés történt.

Keményen kell dolgoznunk a védelmi ipari bázison, de senki ne kapjon téves képet – a probléma előtt járunk

– mondta.

Jim Banks szenátor azt firtatta, miként befolyásolná az iráni rezsim megdöntése az Egyesült Államok képességét más hadszíntereken való szerepvállalásra. Colby szerint az iráni rezsim meggyengítése amerikai erőforrásokat szabadítana fel az indo–csendes-óceáni térség számára. Rámutatott, hogy Izrael és az öböl menti partnerek egyaránt hajlandóságot mutatnak a közel-keleti biztonság fenntartásában való nagyobb szerepvállalásra, ami lehetővé teheti, hogy Washington az első szigetláncra és a térségi elrettentés megerősítésére összpontosítson.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

