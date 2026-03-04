Lángokba borították az orosz kikötőt, az egyik legfontosabb olajterminál is komoly károkat szenvedett

Az ukrán erők március 2-án állítólag pusztító csapást mértek a dél-oroszországi Novorosszijszk kikötőjére, ahol több hadihajót is megrongáltak, és jelentős károkat okoztak az egyik legfontosabb olajterminálban – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik forrása a Kyiv Independentnek.

A támadás során találatot kapott a Valentyin Pikul aknaszedő hajó, valamint súlyosan megrongálódott két tengeralattjáró-ellenes hadihajó, a Jejszk és a Kaszimov. Az SZBU forrása szerint három orosz tengerész életét vesztette, tizennégyen pedig megsebesültek. A lap információi szerint

egész éjszaka tombolt a tűz a kikötőben.

A csapás a katonai célpontokon túl a Seszharisz olajterminál hét olajrakodó hídja közül hatot is megrongált, továbbá károkat okozott a kikötői infrastruktúrában. A támadásban elvileg több légvédelmi és célmegvilágító rendszer is megsérült.

A támadást az SZBU az ukrán védelmi erőkkel együttműködésben hajtotta végre, ám a lap a közlés időpontjában nem tudta független forrásból megerősíteni az állításokat.

Novorosszijszk azután vált az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik központi bázisává, hogy Ukrajna sorozatos csapásokat mért a megszállt Krím-félsziget célpontjaira. Ennek következtében a város katonai és logisztikai szempontból egyaránt kulcsfontosságúvá vált.

Kijev az olajlétesítményeket és az azokat kiszolgáló hajókat is legitim katonai célpontnak tekinti, mivel azok bevételei közvetlenül finanszírozzák Oroszország háborúját.

