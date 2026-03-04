  • Megjelenítés
Lángokba borították az orosz kikötőt, az egyik legfontosabb olajterminál is komoly károkat szenvedett
Lángokba borították az orosz kikötőt, az egyik legfontosabb olajterminál is komoly károkat szenvedett

Az ukrán erők március 2-án állítólag pusztító csapást mértek a dél-oroszországi Novorosszijszk kikötőjére, ahol több hadihajót is megrongáltak, és jelentős károkat okoztak az egyik legfontosabb olajterminálban – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik forrása a Kyiv Independentnek.

A támadás során találatot kapott a Valentyin Pikul aknaszedő hajó, valamint súlyosan megrongálódott két tengeralattjáró-ellenes hadihajó, a Jejszk és a Kaszimov. Az SZBU forrása szerint három orosz tengerész életét vesztette, tizennégyen pedig megsebesültek. A lap információi szerint

egész éjszaka tombolt a tűz a kikötőben.

A csapás a katonai célpontokon túl a Seszharisz olajterminál hét olajrakodó hídja közül hatot is megrongált, továbbá károkat okozott a kikötői infrastruktúrában. A támadásban elvileg több légvédelmi és célmegvilágító rendszer is megsérült.

A támadást az SZBU az ukrán védelmi erőkkel együttműködésben hajtotta végre, ám a lap a közlés időpontjában nem tudta független forrásból megerősíteni az állításokat.

Novorosszijszk azután vált az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik központi bázisává, hogy Ukrajna sorozatos csapásokat mért a megszállt Krím-félsziget célpontjaira. Ennek következtében a város katonai és logisztikai szempontból egyaránt kulcsfontosságúvá vált.

Kijev az olajlétesítményeket és az azokat kiszolgáló hajókat is legitim katonai célpontnak tekinti, mivel azok bevételei közvetlenül finanszírozzák Oroszország háborúját.

