Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?

Grandio Blog Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre

Hitelkárosultak Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé

RSM Blog NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság

Holdblog A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p

Energiastratégia Intézet Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben? A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.

Grandio Blog Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról? A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to

Holdblog A közel-keleti háború "üvegnyakában" Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..