  • Megjelenítés
Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?
Globál

Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?

Portfolio
A Portfolio Checklist keddi adásában többek között az iráni háború légi közlekedést felborító hatásairól volt szó. Pető György repülésszakértőt arról kérdeztük, hogy mennyiben alakíthatja át az iparágat, az útvonalakat és a repülési szokásokat a világ legfontosabb légikikötői között számon tartott Katar és Dubaj megtámadása. (A megszólalás 10:51-nél indul.)

Az adás másik részében témánk a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szoros lezárása volt, amely kulcsfontosságú a globális kőolaj- és LNG-szállítások szempontjából. Vendégünk volt Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, akivel a lépés gazdasági következményeiről beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság − (01:44)
  • Mit okozhat az iráni háború a légi közlekedésben hosszú távon? − (10:51)

Címlapkép forrása: Sawayasu Tsuji/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, aztán hirtelen rántottak egyet rajta
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility